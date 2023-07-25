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Худший боксёр в мире впервые победил. Его соперник рыдал от такого унижения

Британский боец Джейк Поллард одержал первую победу после 49 поражений подряд.
Худший боксёр в мире впервые победил. Его соперник рыдал от такого унижения
25 июля 2023 14:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Fight Town Swindon

Бывают такие боксёры, которые пришли в этот вид спорта с амбициями не ушатывать всех своих соперников зубодробильными нокаутами, а наоборот, быть теми самыми «мешками», на которых начинающие боксёры делают себе бойцовый рейтинг. Подобные сценарии мы неоднократно наблюдали в кино, даже легендарный фильм «Рокки» с Сильвестром Сталлоне начинается с такого описания главного героя. Но британец Джейк Поллард пошёл ещё дальше. Он решил проиграть все свои бои на ринге. Однако в юбилейном сражении зачем-то победил неопытного оппонента.

Вся карьера уроженца британского городка Уилкшир Джейка Полларда укладывается в одно специальное понятие – мисматч. Термин «мисматч» означает спортивное мероприятие, где нет никакой интриги, а победитель поединка известен заранее. У букмекеров мисматчи трактуются так: один боксёр чёткий фаворит, а второй заведомо андердог. Из этого и складывается разница на ставках.

Поллард не так уж стар по боксерским меркам: он родился в 1991 году, а на профессиональном ринге появился в начале 2018 года. С этого времени начинается отсчёт его уникальной серии поражений. Всего за пять с лишним лет Джейк умудрился провести 50 боёв, большинство из которых были с дебютантами или с теми, у кого только начинается боксёрский путь. Все свои поединки Поллард провёл на территории Великобритании, соперники у него были оттуда же. Эдакий домашний «мешок», но с намёками на то, чтобы в итоге войти в книгу рекордов Гиннеса как человек, который не выиграл ни одного боя в жизни.

Getty Images

Но в эти выходные что-то пошло не так. Всё было буднично. Соперником Джейка Полларда стал очередной голодный до побед в боксе дебютант из ММА по имени Луис Смитсон. Парень хотел полегче начать своё восхождение. Поллард как нельзя лучше сгодился на роль груши, которая откроет путь молодому парню на Олимп. Однако ещё до начала волнующего действия Джейка, который основательно окопался на последнем месте рейтинга британской организации BoxRec, абсолютно безосновательно повысили. В BoxRec решили ни с того, ни с сего поднять «мешка» сразу на 400 позиций. В итоге «рекордсмен» расположился на вполне себе комфортном 804-м месте.

BoxRec

Букмекеры были посрамлены. Джейк, вероятно, что-то знал о финансовых раскладах перед поединком и в своём юбилейном пятидесятом бою он решил выстоять и даже забрать победу. Уверенный в неминуемом успехе Смитсон едва не расплакался в ринге, потому что «честь» проиграть самому плохому боксёру в истории моментально ставит крест на его, в принципе, не начавшейся карьере. А хитрый Поллард теперь взлетит ещё выше в рейтинге боксёрского промоушена, и, учитывая коррупционную составляющую мирового бокса, а также свой плачевный бэкграунд, может замахнуться на какой-нибудь третьесортный титульник.

источник: «Советский спорт»
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