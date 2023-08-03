Даже не вспотел. Сын Константина Цзю станет чемпионом мира без боя

Новость о том, что Тим Цзю в ближайшее время станет чемпионом мира по версии WBO, порадовала не только австралийских ценителей бокса, но и тех, кто переживает за него, как за сына легенды российского спорта – Константина Цзю. Так что поклонников у Тима, или, как его привычнее называть на русский манер – Тимофея – в нашей стране немало. Но при этом есть и немало скептиков, которые обращают внимание на то, что 28-летнему Тимофею Константиновичу его путь к первому серьёзному титулу дался слишком уж легко. И доля здравого смысла в этих утверждениях, безусловно, есть.

Среди «мешков» и кенгуру

На протяжении большей части своей карьеры Тим Цзю был боксёром, что называется, «для внутреннего пользования». Впервые он оказался на ринге за пределами Океании только в своём двадцать первом по счёту бою. Один поединок он провёл в Новой Зеландии, а все остальные прошли на территории родной для него Австралии (Цзю-младший родился в Сиднее). Причём, большую часть этого времени он отважно бил соотечественников уровнем явно ниже среднего, которых в боксёрском мире принято именовать «мешками». Но статус сына прославленного чемпиона помогал ему собирать бурные восторги, не подкреплённые ничем кроме тезиса «Сын Кости идёт без поражений». В большинстве других случаев боксёр был бы почти наверняка осмеян, если бы провёл двадцать боёв вблизи от дома с третьесортными оппонентами. Но Цзю продолжал собирать малозначимые пояса и, как казалось, получать от этого удовольствие.

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В шаге от провала

Уже в первом же бою на территории США с Тимом едва не случился конфуз. В самом начале поединка соперник отправил его в нокдаун и хотя итоговая победа по очкам всё же досталась Цзю, он наверняка понял, что большая часть его предыдущих побед не стоит одного этого успеха. А уже следующий выход на ринг – к слову, опять в Австралии – стал для него шансом оспорить титул временного чемпиона мира по версии WBO. И он этой возможностью воспользовался. Но сам факт того, насколько лёгкой получилась его дорога к этому достижению, просто поражает.

Чемпион мира или сын Цзю?

Одолев Тони Харрисона, он оказался совсем рядом с главной целью. После этого была быстрая победа над мексиканцем Карлосом Окампо, а дальше Тиму не понадобилось делать ровным счётом ничего для того, чтобы шагнуть на ступень выше. Джермелл Чарло отказался от обязательного поединка с Цзю, заявив, что бой с этим соперником ему не слишком интересен, выбрав в следующие оппоненты грозного Сауля Альвареса.

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Теперь Тим получит чемпионский пояс автоматически, а его отец уже заявил, что следующий поединок сына будет объединительным – сразу за два пояса – WBO и WBC. Предаться эйфории в такой ситуации действительно несложно, но если этот бой всё же состоится,Тиму придётся приложить массу усилий для того, чтобы не остаться в истории бокса «сыном Кости», с которым неинтересно выходить на ринг серьёзным соперникам.