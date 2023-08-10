ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зовите меня Кевин Владимирович». Американский боксёр обожает Путина и мечтает о российском паспорте

Экс-претендент на титул чемпиона мира в восторге от нашей страны и хочет жить в Самаре.
«Зовите меня Кевин Владимирович». Американский боксёр обожает Путина и мечтает о российском паспорте
10 августа 2023 18:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Российские поклонники бокса наверняка могли слышать о тяжеловесе Кевине Джонсоне. В далёком 2009 году он претендовал на титул чемпиона мира по версии WBC. Также он проводил поединки с такими именитыми соперниками, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис. А в последние годы американец частенько появлялся в России и выступал на турнирах отечественных промоушенов. Впервые он приехал в нашу страну в 2019 году. Тогда он принял участие в вечере бокса, который проходил на Красной площади. Несмотря на поражение в бою с Шибагудином Алиевым, Кевин остался безумно доволен своим приездом. Он буквально влюбился в Россию и стал мечтать о том, чтобы связать свою жизнь именно с нашей страной!

Источник фото: РИА Новости

После своего первого визита Джонсон неоднократно сам приезжал в Россию, ему было очень интересно как можно больше узнать о ней. Кевин посетил много разных городов и всегда был желанным гостем на различных спортивных мероприятиях. Американец отметил, что он просто в восторге от российских просторов и нашей кухни. «Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сёл. И понял, что мне по душе российские просторы. К тому же здесь более качественная еда. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться», – заявил спортсмен.

Однако Джонсону по душе не только это. Кевину вскружили голову и русские девушки. Сейчас американец находится в активном поиске отношений и непременно хочет, чтобы его избранница была из России: «Сейчас нахожусь в поисках девушки. Знаю, что в Самаре самые красивые девушки, так что будет сложно выбрать. Буду искать по энергетике».

Источник фото: Getty Images

В марте 2023 года Джонсон проводил поединок с Вячеславом Дациком в рамках боксёрского вечера РЕН ТВ. Кевин, мягко говоря, просто играючи разобрался с Рыжим Тарзаном, не оставив тому и малейшего шанса. Судьи, естественно, присудили победу именно ему. После всех поздравлений Кевин взял слово и обратился к Владимиру Путину. «Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своим отличным другом – Александром Поветкиным», – заявил Джонсон.

Вообще, Кевин многократно заявлял, что очень уважает главу России и считает его одной из величайших персон в мировой истории. Американец даже решил взять отчество Владимирович в российском паспорте, чтобы отдать дань уважения нашему президенту. «Я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», – отметил он.

Источник фото: Getty Images

Гражданином России Кевин может стать уже в сентябре. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов. По его словам, Джонсон будет жить и работать в Самаре. Что ж, нельзя не порадоваться, что такой именитый боксёр скоро станет нашим соотечественником.

источник: «Советский спорт»
Даже не вспотел. Сын Константина Цзю станет чемпионом мира без боя
Даже не вспотел. Сын Константина Цзю станет чемпионом мира без боя
Пока профессиональная карьера Цзю-младшего складывается слишком уж легко.
03.08.2023 19:00
Бокс
автор: Владимир Лазарев
Кроуфорд — пушка! Нокаутировал несчастного Спенса и стал лучшим боксёром планеты
Кроуфорд — пушка! Нокаутировал несчастного Спенса и стал лучшим боксёром планеты
Главный бой десятилетия превратился в одностороннее избиение Эролла на глазах переполненной арены в Лас-Вегасе.
30.07.2023 08:24
Бокс
автор: Андрей Тупиков
Худший боксёр в мире впервые победил. Его соперник рыдал от такого унижения
Худший боксёр в мире впервые победил. Его соперник рыдал от такого унижения
Британский боец Джейк Поллард одержал первую победу после 49 поражений подряд.
25.07.2023 14:00
Бокс
автор: Андрей Тупиков
«Это разрушит образ Тайсона». За что великий боксёр должен был заплатить Украине миллион
«Это разрушит образ Тайсона». За что великий боксёр должен был заплатить Украине миллион
Суперзвезде мирового профессионального ринга пытались навязать сомнительные обязательства.
14.07.2023 22:00
Бокс
автор: Владимир Лазарев
Дрозд: шансов против Фьюри у Нганну нет. Но все хотят звенеть карманом
Дрозд: шансов против Фьюри у Нганну нет. Но все хотят звенеть карманом
Бывший чемпион мира дал оценку предстоящему бою экс-звезды UFC против лучшего боксёра планеты.
13.07.2023 14:00
Бокс
автор: Никита Плохих
Кусь уха, предсказанный проповедником. Так легендарный американец отомстил за поражение
Кусь уха, предсказанный проповедником. Так легендарный американец отомстил за поражение
Эпичному бою Майка Тайсона и Эвандера Холифилда - 26 лет.
28.06.2023 10:00
Бокс
автор: Владимир Лазарев
Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром
Вывезли за город и избили толпой. За границей жестоко расправились с российским боксёром
Спортсмен просто хотел отметить серебряную медаль, но попал в страшную передрягу.
19.06.2023 17:00
Бокс
автор: Сергей Колесников
Британский боксёр обозвал русского великана чудовищем. Мама пообещала оторвать ему руку
Британский боксёр обозвал русского великана чудовищем. Мама пообещала оторвать ему руку
В добавок к оскорблению Хэй ещё и побил Валуева.
16.06.2023 12:00
Бокс
автор: Дмитрий Пожидаев
Жертва кремлевских войн или месть воров в законе? Загадочная история гибели лучшего боксера СССР
Жертва кремлевских войн или месть воров в законе? Загадочная история гибели лучшего боксера СССР
Такого не покажут в фильме «Мистер нокаут» и не напишут в книгах!
13.06.2023 22:00
Бокс
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.