«Зовите меня Кевин Владимирович». Американский боксёр обожает Путина и мечтает о российском паспорте

Российские поклонники бокса наверняка могли слышать о тяжеловесе Кевине Джонсоне. В далёком 2009 году он претендовал на титул чемпиона мира по версии WBC. Также он проводил поединки с такими именитыми соперниками, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис. А в последние годы американец частенько появлялся в России и выступал на турнирах отечественных промоушенов. Впервые он приехал в нашу страну в 2019 году. Тогда он принял участие в вечере бокса, который проходил на Красной площади. Несмотря на поражение в бою с Шибагудином Алиевым, Кевин остался безумно доволен своим приездом. Он буквально влюбился в Россию и стал мечтать о том, чтобы связать свою жизнь именно с нашей страной!

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После своего первого визита Джонсон неоднократно сам приезжал в Россию, ему было очень интересно как можно больше узнать о ней. Кевин посетил много разных городов и всегда был желанным гостем на различных спортивных мероприятиях. Американец отметил, что он просто в восторге от российских просторов и нашей кухни. «Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сёл. И понял, что мне по душе российские просторы. К тому же здесь более качественная еда. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться», – заявил спортсмен.

Однако Джонсону по душе не только это. Кевину вскружили голову и русские девушки. Сейчас американец находится в активном поиске отношений и непременно хочет, чтобы его избранница была из России: «Сейчас нахожусь в поисках девушки. Знаю, что в Самаре самые красивые девушки, так что будет сложно выбрать. Буду искать по энергетике».

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В марте 2023 года Джонсон проводил поединок с Вячеславом Дациком в рамках боксёрского вечера РЕН ТВ. Кевин, мягко говоря, просто играючи разобрался с Рыжим Тарзаном, не оставив тому и малейшего шанса. Судьи, естественно, присудили победу именно ему. После всех поздравлений Кевин взял слово и обратился к Владимиру Путину. «Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своим отличным другом – Александром Поветкиным», – заявил Джонсон.

Вообще, Кевин многократно заявлял, что очень уважает главу России и считает его одной из величайших персон в мировой истории. Американец даже решил взять отчество Владимирович в российском паспорте, чтобы отдать дань уважения нашему президенту. «Я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», – отметил он.

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Гражданином России Кевин может стать уже в сентябре. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов. По его словам, Джонсон будет жить и работать в Самаре. Что ж, нельзя не порадоваться, что такой именитый боксёр скоро станет нашим соотечественником.