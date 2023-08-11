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«Убить наглого русского». Боксёр-уголовник отомстил звёздному американцу за хамство

Виктор вышел из тюрьмы и совершил сенсацию в США.
«Убить наглого русского». Боксёр-уголовник отомстил звёздному американцу за хамство
11 августа 2023 10:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Виктор Рыбаков - бесспорная легенда не только советского, но и международного бокса. В общей сложности спортсмен провел 219 боев, одержав 203 победы. На его счету три победы на чемпионате Европы и семь - на чемпионате СССР.

Карьеру одного из первых профессиональных боксеров страны разрушила тюрьма. Однако благодаря характеру ему всё же удалось вернуться в спорт после лишения свободы. Причём, проявив себя уже в США.

Рыбаков красиво наказал американского боксера за оскорбления.

«Вошел в сборную СССР не напрягаясь»

Будущий боксер родился 26 мая 1959 года в поселке Ола под Магаданом. Рыбаков был сиротой и провел детство в детдоме. Виктор ещё ребёнком влюбился в бокс и во чтобы то ни стало мечтал оказаться на ринге.

Попав в спорт, талантливый парень стал выигрывать один турнир за другим, чем привлек внимание тренера Бориса Гитмана. Он который разглядел в молодом человеке потенциал и помог перебраться в Магадан.

- Я достигал всего не трудом, мне это легко давалось. Только начал боксировать – сразу выиграл. Снова, снова, снова. Вошел в сборную СССР не напрягаясь. А рядом были люди, которые пахали с утра до вечера, - вспоминал Рыбаков в одном из интервью.

Спортсмен выступал в трех весовых категориях: 54, 57 и 60 кг. В каждой из них боксеру удавалось стать чемпионом Европы. Главной чертой Рыбакова стала нелепая техника, которая привлекала внимание зрителей. Несмотря на это, Виктор 4 раза признавался самым техничным боксером турнира: в 1975, 1977, 1979 и 1981 годах.

РИА Новости

В качестве фаворита Рыбаков подходил и к Олимпиаде-1976, однако выиграть титул в Монреале он не сумел. Советского боксера откровенно засудили в полуфинальном бое против Чарльза Муни. Спортсмен дважды отправил американца в нокдаун, но судьи сенсационно отдали победу сопернику.

Шанс реабилитироваться предоставился Рыбакову на ОИ-1980 в Москве. Полный решимости, спортсмен рассчитывал только на победу и настаивал на переводе в более крупную весовую категорию, однако тренерский штаб посчитал иначе и вынудил Рыбакова драться не в своем весе. В итоге Виктор снова проиграл в полуфинале бойцу из ГДР Руди Финку, которого за год до встречи одолел на чемпионате Европы в Кельне.

Спустя год Рыбаков снова выиграл чемпионат Европы и СССР, после чего в 1982 году покинул любительский бокс из-за разногласий с главным тренером сборной.

- С Лавровым отношения не сложились. Тот прямо мне сказал: «проваливай из сборной, у нас незаменимых нет». Я уехал в Германию, внутри была буря. Хотелось доказать, что незаменимые есть, - рассказывал Рыбаков.

Переезд в Германию и тюрьма

В том же году Рыбакин стал главным тренером команды боксеров советских войск в Германии: ему удалось привести коллектив к победе на первенстве СССР среди вооруженных сил Советского Союза.

Параллельно с этим спортсмен увлекался спекуляциями. Многократный чемпион активно скупал немецкие вещи и незаконно продавал их в Москве, откуда вывозил товары в Германию. Вскоре из-за разногласий с местными правоохранительными органами на боксера завели уголовное дело. В 1985 году Рыбакова приговорили к шести годам строгого режима за преступления против социалистической собственности, а вместе с этим лишили звания Заслуженного мастера спорта СССР.

- Эти шесть лет мне были заранее начертаны. На суде ощущал некую жалость. В интонациях, в словах скользило: ну как могло случиться? Почему тебя-то? меня с первого же дня пытались напрячь. Я сразу же отказался от мелких поручений, пришлось несколько раз подраться, чтобы отстоять свою честь и справедливость, - вспоминал боксер.

«Вышел из тюрьмы с честью и достоинством»

За образцовое поведение Рыбакова перевели в колонию-поселение под Витебском, а уже в 1988 году спортсмена досрочно освободили.

- Я вышел из тюрьмы с честью и достоинством. Никому не сделал плохого, выдержал испытание. Горжусь и не жалею, - рассказал спортсмен.

Вернуться в спорт Рыбакову помог бывший тренер Борис Гитман, который к тому времени эмигрировал в Канаду. Он помог боксеру переехать на Запад, где тот попал в профессиональный бокс.

РИА Новости

Карьера Виктора в США ограничилась одним поистине легендарным поединком против Джона Стюарда. Американский спортсмен обещал «убить наглого русского» и считался бесспорным фаворитом, однако 33-летний спортсмен смог сотворить сенсацию и одолеть звездного соперника.

- Он был первым, кто начал говорить перед боем, но в тот момент у меня никто бы не выиграл. Я знал, что больше никогда не испытаю такого эмоционального подъема – даже не от победы на ринге, а от победы над самим собой. Я победил все, - вспоминал Рыбаков.

Образ Рыбакова покорил американскую публику, и тот стал настоящей звездой в Штатах: его прозвали «Бронсоном» в честь знаменитого актера, а лидирующие западные боксеры платили много денег за проведение спаррингов. Вскоре Рыбаков занялся бизнесом и вернулся в Москву, где увлекся комментированием. В 2001 году Виктор Григорьевич занял должность вице-президента Федерации бокса России, а спустя 9 лет переехал в Санкт-Петербург и начал тренерскую деятельность.

источник: «Советский спорт»
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