Российский боксёр погиб после тяжелейшего боя в США. Тренер умолял его остановиться

Умение прислушиваться к сигналам собственного организма — один из обязательных навыков для любого профессионального спортсмена. Особенно важную роль оно играет в таких опасных дисциплинах, как бокс. Боец должен понимать, когда нужно остановить поединок, чтобы не нанести своему здоровью непоправимый ущерб.

Максим Дадашев, к несчастью, вовремя почувствовать эту необходимость не сумел. 28-летний боксёр трагически скончался после поражения в тяжелейшем бою.

Тренер до последнего умолял россиянина остановиться.

Принципиальный поединок

На юниорском уровне Дадашев подавал огромные надежды. В 17 лет питерский боксёр лезгинского происхождения стал чемпионом России, а затем и мира. В 2010 году он дебютировал уже на взрослом первенстве страны, выиграв бронзовую медаль — впоследствии он ещё дважды войдёт в призовую тройку турнира.

Принципиальный поединок

После выступления на Европейских играх в 2015 году россиянин решил перейти из любительского бокса в профессиональный, начав строить новую карьеру в США. Дела спортсмена почти сразу пошли в гору: Дадашев выигрывал один бой за другим, спустя пару лет дослужившись до поединков с весьма солидными соперниками. Летом 2018 года Максим одолел бывшего чемпиона мира Дарлейса Переса, завоевав чемпионский пояс NABF, а осенью защитил титул.

14-й бой Дадашева должен был состояться 19 июля 2019 года. Для российского спортсмена дуэль с Сабриэлем Матиасом имела принципиальное значение — в случае победы он получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF. Статистика боксёров к моменту их встречи была абсолютно идентичной: оба выиграли 13 из 13 своих боёв, ещё не имея на своём счету поражений, и определить фаворита схватки было проблематично.

«Макс, ты пропустил слишком много»

Однако по ходу поединка быстро стало ясно, что пуэрториканец готов к повышению гораздо лучше россиянина. Дадашев пропускал один чистый удар за другим, совершенно потеряв инициативу, и лишь чудом оставался на ногах. Критической ситуация стала в 11-м раунде — тогда тренер Бадди Макгирт буквально начал умолять своего подопечного прервать уже проигранный бой. Видео с роковыми кадрами мгновенно разлетелось по сети:

— Макс, я останавливаю бой, окей? Макс, я остановлю это. Макс, ты пропустил много. Ты пропустил слишком много. Пожалуйста, Макс, пожалуйста. Посмотри на меня. Если не я, то это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Давай, Макс, пожалуйста, — говорил специалист.

Спустя время спортсмен всё же поддался на уговоры тренера. На 12-й раунд Дадашев не вышел — вместо этого боксёр был срочного госпитализирован. Максим был не в состоянии даже самостоятельно добраться до раздевалки, а в машине скорой помощи и вовсе потерял сознание.

«Что я мог сделать по-другому?»

Спасти Дадашева медики не сумели. Как только тот был доставлен в больницу, врачи диагностировали ему тяжёлый отёк мозга. Для того чтобы избавиться от опухоли, хирургам пришлось провести трепанацию черепа и ввести спортсмена в искусственную кому, но тщетно: сердце Максима остановилось.

Принципиальный поединок

Смерть 28-летнего боксёра стала шоком для его близких: после боя Дадашева ждали дома жена и сын, а в родном Петербурге за него переживали мать и брат. Супруга спортсмена не находила себе места: после она назовёт эти моменты тяжелейшими в своей жизни. Чувство вины в то же время мучило и соперника Максима, и его тренера:

— Я сейчас схожу с ума. Что я мог сделать по-другому? В конце дня, после тренировок, все было хорошо. Он отличный парень, был мечтой тренера. Я не собирался отпускать его продолжать бой дальше, — приводит слова Макгирта ESPN.

Трагедия всколыхнула всё боксёрское сообщество России. Эксперты пытались понять, на ком в этой ситуации лежит ответственность за произошедшее: на спортсмене, его наставнике, судьях или вовсе на врачах, которые осматривали Дадашева перед боем. Бывший тренер Максима тогда же рассказал, что в ринге у него всегда «притуплялся инстинкт самосохранения».

Принципиальный поединок

— Кроме Макса, никто не чувствовал силу ударов и тем более его состояние. Считаю, что рефери должен здраво оценивать ситуацию на ринге и шансы боксёра, который проиграл все раунды и у которого уже нет шанса на нокаут. Рефери должен был дать оценку и остановить бой уже после 8-го раунда, так как шансов на победу у Макса не было никаких, — объяснял известный боксёр Сергей Ковалёв.

Российского спортсмена похоронили на родине — под Петергофом. Евразийская федерация бокса же посмертно наградила отважного бойца почётной золотой медалью: её за Максима принял его последний тренер.