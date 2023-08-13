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Российский боксёр погиб после тяжелейшего боя в США. Тренер умолял его остановиться

Врачи до последнего пытались спасти отчаянного спортсмена.
Российский боксёр погиб после тяжелейшего боя в США. Тренер умолял его остановиться
13 августа 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Умение прислушиваться к сигналам собственного организма один из обязательных навыков для любого профессионального спортсмена. Особенно важную роль оно играет в таких опасных дисциплинах, как бокс. Боец должен понимать, когда нужно остановить поединок, чтобы не нанести своему здоровью непоправимый ущерб.

Максим Дадашев, к несчастью, вовремя почувствовать эту необходимость не сумел. 28-летний боксёр трагически скончался после поражения в тяжелейшем бою.

Тренер до последнего умолял россиянина остановиться.

Принципиальный поединок

На юниорском уровне Дадашев подавал огромные надежды. В 17 лет питерский боксёр лезгинского происхождения стал чемпионом России, а затем и мира. В 2010 году он дебютировал уже на взрослом первенстве страны, выиграв бронзовую медаль — впоследствии он ещё дважды войдёт в призовую тройку турнира.

Принципиальный поединок

После выступления на Европейских играх в 2015 году россиянин решил перейти из любительского бокса в профессиональный, начав строить новую карьеру в США. Дела спортсмена почти сразу пошли в гору: Дадашев выигрывал один бой за другим, спустя пару лет дослужившись до поединков с весьма солидными соперниками. Летом 2018 года Максим одолел бывшего чемпиона мира Дарлейса Переса, завоевав чемпионский пояс NABF, а осенью защитил титул.

14-й бой Дадашева должен был состояться 19 июля 2019 года. Для российского спортсмена дуэль с Сабриэлем Матиасом имела принципиальное значение в случае победы он получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF. Статистика боксёров к моменту их встречи была абсолютно идентичной: оба выиграли 13 из 13 своих боёв, ещё не имея на своём счету поражений, и определить фаворита схватки было проблематично.

«Макс, ты пропустил слишком много»

Однако по ходу поединка быстро стало ясно, что пуэрториканец готов к повышению гораздо лучше россиянина. Дадашев пропускал один чистый удар за другим, совершенно потеряв инициативу, и лишь чудом оставался на ногах. Критической ситуация стала в 11-м раунде тогда тренер Бадди Макгирт буквально начал умолять своего подопечного прервать уже проигранный бой. Видео с роковыми кадрами мгновенно разлетелось по сети:

Макс, я останавливаю бой, окей? Макс, я остановлю это. Макс, ты пропустил много. Ты пропустил слишком много. Пожалуйста, Макс, пожалуйста. Посмотри на меня. Если не я, то это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Давай, Макс, пожалуйста, говорил специалист.

Спустя время спортсмен всё же поддался на уговоры тренера. На 12-й раунд Дадашев не вышел вместо этого боксёр был срочного госпитализирован. Максим был не в состоянии даже самостоятельно добраться до раздевалки, а в машине скорой помощи и вовсе потерял сознание.

«Что я мог сделать по-другому?»

Спасти Дадашева медики не сумели. Как только тот был доставлен в больницу, врачи диагностировали ему тяжёлый отёк мозга. Для того чтобы избавиться от опухоли, хирургам пришлось провести трепанацию черепа и ввести спортсмена в искусственную кому, но тщетно: сердце Максима остановилось.

Принципиальный поединок

Смерть 28-летнего боксёра стала шоком для его близких: после боя Дадашева ждали дома жена и сын, а в родном Петербурге за него переживали мать и брат. Супруга спортсмена не находила себе места: после она назовёт эти моменты тяжелейшими в своей жизни. Чувство вины в то же время мучило и соперника Максима, и его тренера:

Я сейчас схожу с ума. Что я мог сделать по-другому? В конце дня, после тренировок, все было хорошо. Он отличный парень, был мечтой тренера. Я не собирался отпускать его продолжать бой дальше, — приводит слова Макгирта ESPN.

Трагедия всколыхнула всё боксёрское сообщество России. Эксперты пытались понять, на ком в этой ситуации лежит ответственность за произошедшее: на спортсмене, его наставнике, судьях или вовсе на врачах, которые осматривали Дадашева перед боем. Бывший тренер Максима тогда же рассказал, что в ринге у него всегда «притуплялся инстинкт самосохранения».

Принципиальный поединок

Кроме Макса, никто не чувствовал силу ударов и тем более его состояние. Считаю, что рефери должен здраво оценивать ситуацию на ринге и шансы боксёра, который проиграл все раунды и у которого уже нет шанса на нокаут. Рефери должен был дать оценку и остановить бой уже после 8-го раунда, так как шансов на победу у Макса не было никаких, — объяснял известный боксёр Сергей Ковалёв.

Российского спортсмена похоронили на родине — под Петергофом. Евразийская федерация бокса же посмертно наградила отважного бойца почётной золотой медалью: её за Максима принял его последний тренер.

источник: «Советский спорт»
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