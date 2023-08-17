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Боксёры из России устроили пьяную драку на чемпионате мира. Досталось даже силовикам

Спортсмены не дождались финала турнира.
Боксёры из России устроили пьяную драку на чемпионате мира. Досталось даже силовикам
17 августа 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

В 2019 году чемпионат мира по боксу во второй раз в истории, спустя ровно 30 лет, принимала Россия. Сборная страны подходила к турниру в качестве одного из фаворитов и в конечном счёте оправдала свой статус: три из восьми золотых медалей достались нашим спортсменам.

РИА Новости

Однако запомнились соревнования в Екатеринбурге вовсе не успехом команды. За два дня до закрытия чемпионата российские боксёры вляпались в скандал, устроив в местном отеле пьяный дебош.

Разнимать спортсменов пришлось Росгвардии.

20-й чемпионат мира по боксу стартовал в Екатеринбурге 7 сентября. Соревнования во всех весовых категориях проходили параллельно, так что расписание у спортсменов было единым. 19 сентября все боксёры, одержавшие победу на четвертьфинальной стадии, могли сделать небольшую передышку. Для сборной России эта пауза была особенно важна: в четырёх категориях из восьми наши представители пробились в полуфинал.

РИА Новости

Правильно распорядиться свободным временем, однако, смогли не все представители команды. В ночь с 19 на 20 сентября, то есть накануне полуфинальных поединков, часть спортсменов и представителей национальной федерации бокса собрались в баре отеля «Хайят», где остановились во время турнира, и устроили большую вечеринку.

Мероприятие с песнями и выпивкой началось… только в три часа ночи. Спортсмены довольно быстро потеряли контроль над собой: по информации телеграм-канала Baza, нетрезвые боксёры «не вполне понимали, что вокруг происходит».

РИА Новости

Вскоре между представителям разных региональных федераций вспыхнула драка. Разнять атлетов попытались другие посетители бара, однако остановить стычку им не удалось. К тому моменту пьяные крики и шум боксёров уже успели вывести из себя постояльцев, которые вызвали в отель Росгвардию.

Однако сдаваться силовикам боксёры, среди которых особенно отличились Владислав Носовец и тренер Шамиль Пирнаев, не собирались. Росгвардейцы тут же попали под раздачу: один из спортсменов начал угрожать сотрудникам ведомства, заявив, что служил в спецназе и «воевал по всему миру». В итоге, к счастью, Росгвардии всё-таки удалось привести особо опасных боксёров в себя и увести их в собственные номера, после чего вечеринка была свёрнута.

РИА Новости

Неизвестно, принимали ли участие в пьянке четверо боксёров, выступавших на следующий день в полуфиналах ЧМ, но результаты их, так или иначе, были вполне удовлетворительными. Трое из бойцов пробились в финал, завоевав в итоге золотые медали (Бакши, Гаджимагомедов и Замковой), и только один потерпел поражение, выиграв лишь бронзу (Бабанин).

источник: «Советский спорт»
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