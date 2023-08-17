Боксёры из России устроили пьяную драку на чемпионате мира. Досталось даже силовикам

В 2019 году чемпионат мира по боксу во второй раз в истории, спустя ровно 30 лет, принимала Россия. Сборная страны подходила к турниру в качестве одного из фаворитов и в конечном счёте оправдала свой статус: три из восьми золотых медалей достались нашим спортсменам.
Однако запомнились соревнования в Екатеринбурге вовсе не успехом команды. За два дня до закрытия чемпионата российские боксёры вляпались в скандал, устроив в местном отеле пьяный дебош.
Разнимать спортсменов пришлось Росгвардии.
20-й чемпионат мира по боксу стартовал в Екатеринбурге 7 сентября. Соревнования во всех весовых категориях проходили параллельно, так что расписание у спортсменов было единым. 19 сентября все боксёры, одержавшие победу на четвертьфинальной стадии, могли сделать небольшую передышку. Для сборной России эта пауза была особенно важна: в четырёх категориях из восьми наши представители пробились в полуфинал.
Правильно распорядиться свободным временем, однако, смогли не все представители команды. В ночь с 19 на 20 сентября, то есть накануне полуфинальных поединков, часть спортсменов и представителей национальной федерации бокса собрались в баре отеля «Хайят», где остановились во время турнира, и устроили большую вечеринку.
Мероприятие с песнями и выпивкой началось… только в три часа ночи. Спортсмены довольно быстро потеряли контроль над собой: по информации телеграм-канала Baza, нетрезвые боксёры «не вполне понимали, что вокруг происходит».
Вскоре между представителям разных региональных федераций вспыхнула драка. Разнять атлетов попытались другие посетители бара, однако остановить стычку им не удалось. К тому моменту пьяные крики и шум боксёров уже успели вывести из себя постояльцев, которые вызвали в отель Росгвардию.
Однако сдаваться силовикам боксёры, среди которых особенно отличились Владислав Носовец и тренер Шамиль Пирнаев, не собирались. Росгвардейцы тут же попали под раздачу: один из спортсменов начал угрожать сотрудникам ведомства, заявив, что служил в спецназе и «воевал по всему миру». В итоге, к счастью, Росгвардии всё-таки удалось привести особо опасных боксёров в себя и увести их в собственные номера, после чего вечеринка была свёрнута.
Неизвестно, принимали ли участие в пьянке четверо боксёров, выступавших на следующий день в полуфиналах ЧМ, но результаты их, так или иначе, были вполне удовлетворительными. Трое из бойцов пробились в финал, завоевав в итоге золотые медали (Бакши, Гаджимагомедов и Замковой), и только один потерпел поражение, выиграв лишь бронзу (Бабанин).