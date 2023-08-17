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«Я буду скучать по той Кате». Дмитрий Бивол разводится с женой после 16 лет счастья

Казавшаяся идеальной семья чемпиона мира по боксу максимально близка к распаду.
«Я буду скучать по той Кате». Дмитрий Бивол разводится с женой после 16 лет счастья
17 августа 2023 11:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Соцсеть Екатерины Бивол

Всемирная известность очень часто становится препятствием к счастливой семейной жизни звёзд кино, шоу-бизнеса и спорта. Исключения в этом вопросе, конечно, случаются, но на фоне общей картины истории любви, продлившиеся десятилетиями — скорее исключение из общего правила. Поэтому Дмитрию Биволу долгие годы по-доброму завидовали многие.

Соцсеть Екатерины Бивол

Встреча под небесами

Познакомились Дмитрий и Екатерина в 2007 году в самолёте. Ребятам было по 16 лет — девушка летела к бабушке, а будущий чемпион мира готовился к очередным соревнованиям. Они договорились встретиться после того, как все неотложные вопросы будут решены. После чего Дмитрий проявил себя как настоящий джентльмен, придя на свидание сразу с тремя букетами — для Екатерины, её мамы и бабушки.

Такая яркая история знакомства не могла не закончиться свадьбой после того, как пара достигла необходимого для вступления в брак возраста. У Дмитрия и Екатерины родились двое сыновей — Мирон и Никон. Биволы старательно избегали появления на страницах светской хроники. Поэтому их фамилия у поклонников Дмитрия ассоциировалась исключительно с главным делом его жизни — победами на профессиональном ринге.

Соцсеть Екатерины Бивол

Время расставания

Но этим летом красивая сказка неожиданно для многих закончилась. Екатерина Бивол сообщила о том, что они с Дмитрием уже два месяца не живут вместе, а фактический разрыв наступил ещё раньше. При этом жена чемпиона подчеркнула, что решение принимал он — а ей пришлось обращаться к психологу, чтобы суметь пережить эту личную драму.

Также Екатерина отметила, что финансовые разногласия между ними при необходимости будут разрешены в установленном законом порядке, а причина решения Дмитрия ей неизвестна. В сложившейся ситуации оставалось дождаться комментариев самого боксёра. Но в итоге о начале формальной процедуры развода вновь сообщила его жена.

«Сегодня наконец его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью. Поэтому ждала его вердикта. Кто-то скажет «напоказ». А что, любить можно было на весь мир? А расставаться — нет?

Я очень буду скучать по той Кате. Я готова была любого загрызть, кто бы только посмел косо посмотреть на моего мужа. Я была кипучей, деятельной, я никогда не сдавалась, я молилась, я трудилась, и мы побеждали! Но, да здравствует новая жизнь!», - рассказала Екатерина.

Соцсеть Екатерины Бивол

Безусловно, жаль, что такая красивая пара посте стольких лет совместной жизни всё-таки вынуждена объявить о завершении отношений и расставании. Но в подобных случаях зачастую не бывает ни правых, ни виноватых. Дмитрию и Екатерине теперь предстоит подумать о том, как сделать их развод максимально безболезненным для детей. А заодно и не стать героями многомесячной эпопеи под названием «Суперзвезда мирового спорта расходится с женой». Столь долгая история любви заслуживает того, чтобы завершиться достойно для обоих её создателей.

источник: «Советский спорт»
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