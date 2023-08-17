Тренер по боксу избил мальчишку на улице. Громила пустил в дело кулаки и ноги

Утро, обычный подмосковный двор. Группа мальчишек мирно беседует около подъезда. На первый взгляд описываемая картина напоминает начало повести о счастливом детстве. Но теперь эти события — пусть и немного в другой формулировке — с большой вероятностью станут частью материалов уголовного дела.

Телеграм-канал Mash опубликовал шокирующее видео, из которого становится понятно, что история оказалась бесконечно далека от счастливой развязки. Взрослый мужчина внушительной комплекции подошёл к одному из ребят и начал избивать его руками и ногами, а потом ещё и попытался задавить его силой собственного веса. Друзья подростка попытались оказать робкое сопротивление нападавшему, в том числе обстреливая его пульками из игрушечных пистолетов. Но вполне естественно, что агрессор даже не заметил того, что происходит за его спиной — уж слишком он в тот момент был увлечён сведением счётов с казавшимся ему равным противником. От дальнейшего избиения подростка спас случайный прохожий.

Пострадавший мальчик был доставлен в травмпункт, где был зафиксирован факт нанесения побоев и оказана первая медицинская помощь. По словам родителей подростка, ими было написано заявление в полицию, и мужчину вызвали на допрос, после которого он был отпущен домой. Также сообщается, что нападавший дал показания о том, что мальчик напал на него с ножом.

По имеющейся информации, агрессивного мужчину зовут Геннадий Мартынов и он работает тренером по боксу. Что в случае возбуждения уголовного дела может считаться отягчающими обстоятельствами. Также известно, что формальной причиной начала конфликта могли стать громкие разговоры ребят под окном, вызвавшие недовольство Мартынова.

Как бы то ни было, но всё, на что имел право мужчина в этой ситуации — это сделать устное замечание на правах старшего по возрасту и жильца подъезда. А за избиение ребёнка взрослый человек, тем более имеющий специальную спортивную подготовку, должен нести наказание по всей строгости закона. В перспективе — ещё и с ответственностью за дачу заведомо ложных показаний. Осталось дождаться разрешения ситуации, которая после получения огласки уже почти наверняка не останется без принятия решений правового характера.