Украинского боксёра затравили за фото с Биволом. Он посмел обнять россиянина

Украинский боксёр Иван Редкач много лет пользовался на родине большой популярностью, несмотря на бесконечные колкости в адрес коллег. Однако в прошлом году репутация спортсмена, считавшего себя настоящим патриотом, в одночасье испортилась.

Украинец посмел опубликовать фотографию… с российским боксёром.

19 июня в социальных сетях Ивана Редкача появилось совместное фото с Дмитрием Биволом: боксёры позировали в обнимку. «Провокационный» снимок спортсмен сопроводил подписью, которая привела многих его соотечественников в ярость:

— Нужно разделять спорт и политику. Для меня спорт остаётся вне политики. Так, как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик так не трудится, только потеет при счёте госбюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой! — написал Редкач.

Источник фото: Getty Images

Слова боксёра не нашли поддержки среди украинцев: в комментариях его обвинили в дезертирстве и предательстве. Конечно, нашлись и люди, которые разделили позицию спортсмена, их оказалось меньшинство. Вскоре Редкача начали откровенно травить — в итоге ему даже пришлось удалить страницу в социальных сетях.

Вскоре об инциденте высказался и сам Бивол. Российский боксёр заявил, что никогда не был близким другом украинца, но давно состоит ним в хороших отношениях: спортсмены всегда нормально общались друг с другом.

При этом в прошлом боксёр прославился в том числе благодаря своему патриотизму: он не раз говорил о своей любви к Украине. Два года назад спортсмен рассказал о том, что ему предлагали перейти в сборную России за полмиллиона долларов, но он отказался от предложения:

— Уважаемые хейтеры и мои дорогие друзья. Гражданство Украины я не поменял, ни за какие соблазны. Я очень люблю Украину, а ещё мне нравится наш крутой президент. Выдыхайте, — писал Редкач в соцсетях.

Источник фото: Getty Images

Известный боксёр своими достижениями внёс большой вклад в развитие украинских единоборств. Уроженец Сумской области увлёкся спортом в Броварском высшем училище физической культуры. Уже в 19 лет спортсмен боксировал на чемпионате Украины, где уступил Александру Ключко в финальной встрече. Однако в 2007 и 2008 годах ему всё-таки удалось стать чемпионом страны. В данный момент Редкач проживает в Лос-Анджелесе.