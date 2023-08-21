Российский боксёр скончался после жёсткого нокаута. Его 20 минут не уносили с ринга

В 2022 году боксёрское сообщество было потрясено смертью Ареста Саакяна. Карьера 26-летнего российского спортсмена к тому моменту только начиналась, однако реализовать свой потенциал ему оказалось не суждено. Рядовой бой в Тольятти неожиданно стал для обладателя титула WBC Asia последним.

Судья упорно не хотел останавливать жестокое избиение боксёра.

Фатальный нокаут

26 декабря 2022 года в тольяттинском клубе «Rave» состоялся боксёрский турнир «Короли нокаутов», организатором которого выступил промоушен «Rave Promo Boxing». В одном из боёв сошлись Арест Саакян и белгородец Игорь Семернин.

Поединок проходил под диктовку белгородского боксёра, однако изнурённый Саакян до последнего старался дать отпор своему сопернику. Попытки уравнять шансы оказались неудачными: в пятом раунде он пропустил серию сильных ударов, которые вели к досрочной остановке боя.

Rave Promo Boxing

Несмотря на состояние спортсмена, рефери до последнего не останавливал поединок вплоть до седьмого раунда, когда Семернин отправил Ареста в нокаут. Боксёр лежал на ринге без сознания, но судья, по-видимому, не осознавал тяжести полученных им травм. Специалист до последнего отсчитывал секунды проигравшему - только после окончания этого ритуала Саакяна унесли на носилках и увезли в больницу.

Спортсмен перенес операцию, после которой впал в кому. У Ареста был также диагностирован отёк мозга. На четвёртые сутки боксёра подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его жизнь так и не удалось. Саакян скончался 7 января в Тольяттинской больнице, не выходя из комы.

Узнав о случившемся, Семернин записал видеообращение, в котором выразил свои соболезнования:

- Мы все скорбим и разделяем вашу боль. Покойся с миром. Царствие Небесное, - сказал боксёр.

Причины трагедии

По версии сестры, на состоянии бойца сказалась его неподготовленность. Арест выходил на ринг после тяжёлой весогонки:

- Ему надо было срочно похудеть на 14 кг перед боем. Когда шёл бой, на 19-й минуте даже комментаторы говорили, что бой нужно остановить, но никто этого не сделал. Они видели его состояние. Там было видно, что нужно остановить бой, потому что ему было плохо. Он уже стоял никакой на ринге, - сказала сестра боксёра РЕН ТВ.

Соцсети Андрея Корнеева

После инцидента начались многочисленные проверки. Не остался в стороне и мэр города, который заявил о незаконности проведения турнира: бой не был согласован с властями. Однако претензия оказалась не совсем корректной, поскольку для организации подобных вечеров не требуется одобрение администрации, а аккредитацию на подобные мероприятия выдаёт Федерация бокса, но только в случае успешного прохождения проверки.

Несмотря на законность мероприятия, при последующих проверках были выявлены грубейшие нарушения в его организации:

- Ринг, во-первых, не соответствовал параметрам, ринг маленький. Во-вторых, Арест лежал на помосте, со слов многих очевидцев, 20 минут. Потом его положили в машину и повезли, вызвали скорую. Вы посмотрите, когда он лежал, к нему даже врач не подошёл. Врач стоял за пределами каната. Он лежал очень долго. Сейчас прокуратура будет разбираться, - объяснил Александр Шереметьев, тренер Саакяна «Комсомольской Правде».

По итогам расследования власти не нашли поводов для привлечения организации к ответственности. Они сообщили, что боксёрский вечер прошёл в соответствии со всеми нормами и требованиями. Наказания за гибель спортсмена не понёс никто.