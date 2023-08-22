ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Украинский боксёр перешёл под флаг России. Сейчас на родине его считают террористом

Спортсмен пять лет выступал в сборной Украины.
Украинский боксёр перешёл под флаг России. Сейчас на родине его считают террористом
22 августа 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

В 2014 году перед множеством крымских спортсменов встал серьёзный выбор. Часть атлетов покинула полуостров, продолжив выступать в составе сборной Украины, часть - сделала выбор в пользу российской команды, получив новый паспорт.

Одним из тех, кто получил новое спортивное гражданство, стал перспективный боксёр Глеб Бакши, завоевавший впоследствии золото чемпионата мира.

На родине же спортсмена признают террористом.

Крымский талант

Бакши родился в Симферополе, где в возрасте 7 лет и начал заниматься боксом, поступив в местную «Таврию». Талант спортсмена стал очевиден довольно рано. В 2010 и 2011 годах Глеб стал победителем чемпионата Украины среди юниоров, а затем дважды становился призёром турнира уже на молодёжном уровне.

РИА Новости

Уже в 13 лет спортсмена пригласили в национальную команду, а с 17 лет тренировать его начал заслуженный тренер страны Иван Карандей. При нём Глеб стал тренироваться шесть дней в неделю: между утренними и вечерними занятиями боксёру иногда приходилось спать прямо на ринге.

Примерно в том же возрасте Бакши думал всерьёз задумался об уходе из спорта. Парню нужны были деньги, а бокс на тот момент не приносил ему заработка - даже наоборот, требовал всё больше инвестиций. Глебу приходилось работать грузчиком, чтобы содержать себя, и неудивительно, что такой образ жизни изнурял парня. Продолжить путь в боксе его убедил собственный отец и… Александр Усик. Знаменитый украинский боец также родился в Симферополе и был старшим товарищем Бакши.

Соцсети Глеба Бакши

Главная победа в карьере

Однако во взрослую сборную Украины перспективный парень уже не попал. В 2014 году, когда Крым был присоединён к России, Бакши решил отказаться от украинского паспорта в пользу российского.

Сменив гражданство, Глеб тут же начал выступать на внутренних соревнованиях новой родины. Чтобы избежать трудностей, связанных со спорным международным статусом Крыма, Бакши стал представлять Кемеровскую область. Пробиться в элиту новичку удалось довольно быстро. Боксёр здорово проявил себя на молодёжном уровне, а затем ярко дебютировал на взрослом чемпионате России, выиграв бронзу.

Спустя два года Бакши отправился на чемпионат мира, который в 2019 году проходил в Екатеринбурге, и завоевал свой главный приз в карьере - золотую медаль в категории до 75 кг. Спустя два года в активе Глеба появилась также бронзовая медаль Олимпиады в Токио.

РИА Новости

Критика на родине

На бывшей родине, однако, успехи спортсмена восприняли холодно. В украинских СМИ отмечали, что одержать победу на ЧМ Глебу удалось только из-за того, что в Россию не приехал Александр Хижняк. В том же сезоне украинец одолел россиянина на Европейских играх - повторить этот результат ему не удалось из-за того, что сборная его страны объявила бойкот всем турнирам на территории России.

Сам Бакши ещё до начала чемпионата назвал такой расклад “печальным”. Критиковать украинскую федерацию спортсмен отказался, а о Хижняке высказался исключительно в положительном ключе.

- Я мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от категории. Но нам с ним по силам бороться на равных, - приводил слова Глеба RT.

Впоследствии на Украине спортсмен и вовсе был признан… террористом. Профиль боксёра появился на скандально известном сайте «Миротворец»: авторы портала назвали Бакши боевиком за фотографию в военной форме ДНР. Негативное отношение к атлету на родине сохраняется и по сей день: украинские пользователи регулярно критикуют Глеба под его записями в социальных сетях.

Российский боксёр, однако, на эту критику по большей части не реагирует. Сейчас Бакши сконцентрирован на новом витке своей карьеры: с 2022 года спортсмен выступает в профессионалах и уже имеет три победы на счету.

источник: «Советский спорт»
Российский боксёр скончался после жёсткого нокаута. Его 20 минут не уносили с ринга
Российский боксёр скончался после жёсткого нокаута. Его 20 минут не уносили с ринга
Судья до последнего не хотел прерывать поединок.
21.08.2023 08:00
Бокс
автор: Сергей Чиков
Украинского боксёра затравили за фото с Биволом. Он посмел обнять россиянина
Украинского боксёра затравили за фото с Биволом. Он посмел обнять россиянина
Спортсмена не спасла даже репутация патриота.
20.08.2023 00:00
Бокс
автор: Сергей Чиков
Тренер по боксу избил мальчишку на улице. Громила пустил в дело кулаки и ноги
Тренер по боксу избил мальчишку на улице. Громила пустил в дело кулаки и ноги
Всё произошло на глазах у других детей.
17.08.2023 13:30
Бокс
автор: Владимир Лазарев
«Я буду скучать по той Кате». Дмитрий Бивол разводится с женой после 16 лет счастья
«Я буду скучать по той Кате». Дмитрий Бивол разводится с женой после 16 лет счастья
Казавшаяся идеальной семья чемпиона мира по боксу максимально близка к распаду.
17.08.2023 11:00
Бокс
автор: Владимир Лазарев
Боксёры из России устроили пьяную драку на чемпионате мира. Досталось даже силовикам
Боксёры из России устроили пьяную драку на чемпионате мира. Досталось даже силовикам
Спортсмены не дождались финала турнира.
17.08.2023 08:00
Бокс
автор: Сергей Колесников
Российский боксёр погиб после тяжелейшего боя в США. Тренер умолял его остановиться
Российский боксёр погиб после тяжелейшего боя в США. Тренер умолял его остановиться
Врачи до последнего пытались спасти отчаянного спортсмена.
13.08.2023 00:00
Бокс
автор: Сергей Колесников
«Убить наглого русского». Боксёр-уголовник отомстил звёздному американцу за хамство
«Убить наглого русского». Боксёр-уголовник отомстил звёздному американцу за хамство
Виктор вышел из тюрьмы и совершил сенсацию в США.
11.08.2023 10:00
Бокс
автор: Сергей Чиков
«Зовите меня Кевин Владимирович». Американский боксёр обожает Путина и мечтает о российском паспорте
«Зовите меня Кевин Владимирович». Американский боксёр обожает Путина и мечтает о российском паспорте
Экс-претендент на титул чемпиона мира в восторге от нашей страны и хочет жить в Самаре.
10.08.2023 18:00
Бокс
автор: Никита Плохих
Даже не вспотел. Сын Константина Цзю станет чемпионом мира без боя
Даже не вспотел. Сын Константина Цзю станет чемпионом мира без боя
Пока профессиональная карьера Цзю-младшего складывается слишком уж легко.
03.08.2023 19:00
Бокс
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.