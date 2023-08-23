Сына Кости Цзю не остановить. Никита расправился с австралийским динамитом

Некоторые любители бокса ещё помнят великие выступления Константина Цзю, но теперь уже пришла пора внимательно следить за выступлениями его сыновей. Младший из двух братьев, Никита, сегодня, в среду, встретился в центре ринга на турнире в австралийском Сиднее с местным бойцом Джеком Брубейкером.

До сегодняшнего дня Цзю в последний раз оказывался в деле в конце мая, когда менее чем за три минуты нокаутировал ранее непобеждённого Бенджамина Боммбера. Таким образом, Никита улучшил свой карьерный результат до шести побед при отсутствии поражений, причем пять из них заканчивались нокаутами соперников. Занятно, что Брубейкер по прозвищу Гелингит (разновидность динамита) уже хорошо знаком с этой боксёрской династией, так как четыре года назад проиграл старшему брату, Тимофею, техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Перед поединком Цзю активно использовал местами откровенно грубоватый трэшток, стараясь надавить на оппонента. Собственно, и без этого его преимущество представлялось очевидным: непобеждённый 25-летний боец, который находится на взлёте карьеры, выходит против 31-летнего уже практически ветерана, у которого на 17 побед пришлось пять поражений.

No Limit Boxing

Бой значился главным в программе турнира, поэтому всё внимание оказалось приковано к нему. Первый раунд прошёл в разведке: боксёры не торопились форсировать события, почти не сближались, предпочитая аккуратно «обстреливать» друг друга на расстоянии. Никите удался неплохой апперкот, да и в целом он выглядел поинтереснее Джека. Но надо отдать ветерану должное: начало боя он провёл уверенно, не зря же в интервью он гарантировал, что в первом раунде его не вырубят.

Второй раунд снова сложился в пользу Цзю, который начал наращивать давление, обрушивая на Брубейкера серии ударов. Преимущество фаворита начало нарастать, но оформить досрочную победу всё не получалось. А в третьем отрезке боя Никита чуть было не поплатился за самонадеянность: Джек ответил очень опасной контратакой, и нанес достаточно тяжёлый удар, который потряс соперника.

No Limit Boxing

В четвёртом и пятом раундах, как могло показаться, оба спортсмена отбросили в сторону осторожность и просто начали зарубаться. У них и до этого уже имелись на лицах видимые последствия сражения, но это нисколько их не останавливало. Правда, в какой-то момент могло показаться, что дело принимает неприятный для Цзю оборот: соперник выдерживает град ударов, но при этом может и жёстко ответить.

Однако в шестом раунде давление Никиты всё-таки принесло ему седьмую подряд победу в карьере. Он продолжал наступать на соперника, который большую часть времени проводил в защите. В итоге угловые Брубейкера оказались вынуждены выбросить полотенце, так как бой принимал уже слишком односторонний характер.

В итоге Никита Цзю одержал очередную зрелищную досрочную победу, вот только она оказалась не такой простой, как изначально предполагалась. В определённый момент боя он даже оказался если не на грани поражения, то уж точно в неприятной ситуации. Впредь, конечно, стоит действовать осмотрительнее и более грамотно подходить к тактике боя. Всё-таки более сильный оппонент вполне может воспользоваться порой безрассудными действиями Никиты в ринге.