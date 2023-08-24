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Муслим Гаджимагомедов: я настроен на Олимпиаду и чемпионский титул в профи

Российский боксёр 26 августа проведёт поединок с двукратным чемпионом Игр Хулио ла Крусом.
Муслим Гаджимагомедов: я настроен на Олимпиаду и чемпионский титул в профи
24 августа 2023 09:30
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Уже в эту субботу в Серпухове состоится грандиозный боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном бою которого встретятся Муслим Гаджимагомедов и кубинец Хулио ла Крус. До этого боксёры уже дважды пересекались в ринге, и в обоих случаях россиянин терпел поражения.

Перед реваншем Муслим дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором поделился своими ожиданиями от грядущего боя, рассказал о намерениях поехать на Олимпиаду в Париж и оценил вероятность своего дебюта в медиа футболе.

– С Хулио Сесаром ла Крусом вы встречались уже дважды — в финале Игр-2020 и в полуфинале турнира в Марокко, теперь вы сойдётесь в ринге уже в третий раз. Какие эмоции, ожидания у вас перед поединком?

– Мои ожидания – это выиграть поединок. Делать всё возможное для победы. Мы хорошо подготовились к этой встрече. У нас есть новый план, думаю, он сработает, и мы одержим верх. У нас с моим тренером, командой было достаточно времени, чтобы всё проанализировать, сделать правильные выводы.

Getty Images

– Готовы поделиться хотя бы общими моментами?

– Мы провели работу над ошибками с тренерами. Но сам план озвучивать пока не буду, увидите на ринге, но надеюсь, что всё пройдет в соответствии с ним. Естественно, вы увидите совсем другие поединки, в отличие от того, что было раньше. Мы составили план, внимательно проработали прошлые бои. Сейчас я готов выходить и биться с ним.

– В карде турнира в Серпухове множество любопытных поединков: Марк Петровский, Харитон Агрба, Всеволод Шумков. Может оценить уровень карда, и какие поединки лично для вас будут самыми любопытными, помимо вашего боя, разумеется?

– Уровень спортсменов, конечно, высокий. Собрали всех хороших боксёров. Будут очень интересные поединки. Всё проходит на высшем уровне. Могу порекомендовать зрителями абсолютно все бои вечера, в каждом из них будет, на что посмотреть. Хороший кард, хорошие ребята, соперники подобрались достаточно конкурентные, точно будет интересно.

– Насколько важны в нынешней обстановке такие события, как вечера бокса IBA?

– Безусловно, очень важны. Проводить их нужно, чем чаще, тем лучше. Сейчас проходит очень мало международных соревнований, поэтому IBA проводят подобные турниры. Это прекрасная возможность для боксёров провести хорошие поединки с сильными соперниками, а также для зрителей прийти и насладиться боксом высшего уровня. Для всех это хорошо, одни плюсы.

– В профессиональном боксе у вас не такой большой опыт, как в любительском, есть ли амбиции в этом направлении?

– Зависит от многого, но на данном этапе я настраиваюсь на Олимпиаду, готовлюсь к ней. А сегодня все мысли о поединке с ла Крусом. Потом будем смотреть дальше.

Getty Images

– Я правильно понимаю, что вы поедете на Олимпиаду, если россиян допустят к Играм в Париже?

– Да, я планирую ехать на Олимпиаду, если россиян допустят. Это главный старт четырёхлетия для очень многих спортсменов на планете, в прошлый раз я завоевал серебро. Безусловно, хочется улучшить результат.

– В любителях вы преуспели, а какие у вас цели в профессиональном боксе?

– Стать чемпионом мира. Маленькие цели мы не ставим, смотрим только на вершину. Вполне нормальное желание для любого спортсмена быть лучшим, становиться чемпионом.

РИА Новости

– В этом году вы стали чемпионом мира в Ташкенте, однако многие были не согласны с решением в финале с итальянцем Аззисом Аббесом Мухийдином. Есть ли желание после ла Круса снова встретиться с Аббесом и расставить все точки над i?

– Аббес хорошо боксировал. Тогда получился конкурентный бой, у меня была травма ноги, из-за этого иногда получалось, иногда – нет. Но с Аббесом у меня никаких проблем нет и не было. Я его до этого два раза выигрывал. Выиграл и тогда, в Ташкенте. Бой был близкий, но я всё равно был лучше. Если бы травмы не было, то выиграл бы с большим преимуществом.

– Но есть ли у вас желание провести с ним еще один поединок?

– Почему нет, у меня есть желание ещё раз с ним встретиться. Можно с ним встречу организовать на следующем турнире IBA. Думаю, что многим было бы интересно увидеть наше четвертое противостояние.

РИА Новости
– Какими ещё видами спорта вы увлекаетесь?

– Я увлекаюсь футболом, баскетболом, волейболом, вольной борьбой. В командные виды спорта люблю поиграть с друзьями, обычно собираемся компанией и проводим так время.

– Дмитрий Бивол фанатеет от Месси, есть ли у вас любимый игрок?

– У меня нет любимого игрока в командных видах спорта. Я знаю известных игроков, Месси, Роналду, но не могу сказать, что у меня есть какой-то футболист, за которым я слежу.

– Сейчас проект медиа лиги пользуется большим интересом, там есть команды у Камила Гаджиева и команда промоушена «Наше дело». Если бы вам предложили, согласились бы сыграть за какую-нибудь медийную команду?

– Если у меня получится, то можно было бы попробовать. Думаю, что это было бы интересно. Опять же, если меня позовут, то можно попробовать.

– Вы ранее рассказывали, что начинаете погружаться в мир бизнеса, строите многоэтажный дом в Махачкале, на каком этапе строительство?

– Пока готов только второй этаж, мы относительно недавно начали строительство. К 2026 мы планируем сдать дом. Но я всегда говорю с запасом, чтобы не подвести людей.

источник: «Советский спорт»
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