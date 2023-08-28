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В США нашли могилу пропавшего русского боксёра. Тайну его смерти раскрыл бандит

Звёздного спортсмена закопали возле дома его же убийцы.
В США нашли могилу пропавшего русского боксёра. Тайну его смерти раскрыл бандит
28 августа 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: USA Boxing / Getty Images

В начале 90-х из России в США хлынул огромной поток мигрантов. За американской мечтой после распада СССР хотели погнаться многие, начиная с простых людей и заканчивая звёздами культуры и спорта.

Исключением не стал и один из величайших боксёров страны Сергей Кобозев. Спортсмен в кратчайшие сроки снискал славу за океаном. В своё время американские эксперты предрекали россиянину бой с самим Майком Тайсоном!

Однако «голливудская история» Кобозева закончилась трагедией. Бойца убили свои же соотечественники-бандиты.

Источник фото: USA Boxing

История простого советского парня из Костромы - идеальный сюжет для голливудского фильма. После бронзы на чемпионате Европы в Афинах и падения «железного занавеса» Кобозев решил перебраться в Америку, чтобы попробовать себя в профессиональном боксе. Обосновавшись в Нью-Йорке, боец крушил одного соперника за другим. Под раздачу попадали в том числе прославленные боксеры Джон Руис и Роберт Дэниелс. Менеджер Сергея Томми Галахер неоднократно говорил о том, что вскоре одним из соперников россиянина станет Майк Тайсон, желавший помериться силами с первым иностранным чемпионом.

Несмотря на всеобщую славу, Кобозев не мог похвастать огромным заработком. Сумма его призовых за проведённые бои едва дотягивала до 10 тысяч долларов. Чтобы хоть как-то выправить положение, спортсмен подрабатывал вышибалой в Бруклинском ресторане «Парадайз», в котором любили отдыхать русские «братки».

Источник фото: USA Boxing

Сергей не лез в дела бандитских группировок, однако вскоре у него всё же появились проблемы с мафией. Однажды член «банды Татарина» Александр Носов, известный как Саша Длинный, сильно перебрал с алкоголем и стал приставать к музыканту. Боксёр выполнил свою работу: покалечил буйного посетителя и выставил его за дверь. Бандит затаил на спортсмена обиду и решил отомстить.

Спустя пару дней трое вооружённых людей напали на Кобозева, пока тот находился в автомастерской. Боксёру выстрелили в спину и затолкали в багажник автомобиля. Сергей умолял отвезти его в больницу, однако бандиты поняли, что совершили огромную ошибку, и решили замести следы. Спортсмена закопали возле дома убийцы.

На следующий день жена спортсмена Елена Черских позвонила в полицию и сообщила, что её муж пропал. На протяжении четырёх лет Кобозев считался пропавшим без вести, пока правоохранительные органы не обнаружили труп спортсмена.

Об убийстве и его мотивах рассказал арестованный в 1998-м Александр Спиченко - один из главарей «банды Татарина». Он сообщил следствию, где закопан боксёр, и назвал имена тех, кто решился на преступление. Ими оказались Александр Носов, Василий Ермихин и Натан Гозман.

Источник фото: USA Boxing

В 2001 году полиция задержала Ермихина и Носова, а Гозман скрывался от правосудия на Украине. Спустя четыре года арестовали и его. Троицу приговорили к заключению от 10 до 13 лет, хотя изначально им грозил пожизненный срок - сократить его помогли адвокаты.

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