17-летний боксёр погиб на тренировке. О скольких ещё таких случаях мы услышим?

В подмосковном Видном проходила обычная тренировка по боксу, которая оказалась последней для одного из подростков. 17-летний парень во время спарринга потерял равновесие и неудачно упал: сначала он налетел спиной на металлический забор, а затем упал на искусственное покрытие беговой дорожки. После этого он потерял сознание, а позднее, не приходя в себя, скончался.

РИА Новости

Сообщается, что подростки использовали все необходимые средства защиты. Однако один из них всё равно умудрился каким-то образом получить настолько серьёзные травмы, что они оказались несовместимыми с жизнью.На данный момент мы знаем, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего. Проведены допросы, назначено проведение судебно‑медицинской экспертизы.

Во всей этой истории поражают обстоятельства – это что за ринг такой, огороженный металлическим забором? Если спарринг проводился не на ринге, то всё равно возникает вопрос тренеру – как он позволил ребятам боксировать рядом с железным ограждением? Подобная халатность просто в голове не укладывается, ведь мы ведём речь о контактном виде спорта.

К сожалению, для России это не первая и, вероятно, не последняя подобная история. На спортивные залы большинства школ страны за пределами Москвы и Санкт-Петербурга без слёз не взглянешь. Во многих спортшколах картина похожая. Понятно, что это следствие недостаточного финансирования. А уж когда на это накладывается знаменитый русский «авось», когда вместо того, чтобы предпринять все необходимые меры предосторожности, мы просто рассчитываем, что всё будет хорошо, то случаются как раз такие трагедии.

РИА Новости

Уменьшить количество таких случаев можно только более ответственным отношением тренеров, которые будут внимательнее следить за подопечными. А в идеале, конечно, увеличить финансирование как спортшкол, так и спортивного направления обычных общеобразовательных учреждений, чтобы все дети могли заниматься в хороших условиях, а не где попало.