Российский боксёр скончался после тяжелейшего нокаута. Соперник молился о его спасении

Бой за титул WBC Asia в 2011 году свел на ринге двух талантливых российских боксеров - Романа Симакова и Сергея Ковалёва. Ажиотаж перед поединком был настолько велик, что в качестве зрителя на нем присутствовал сам Константин Цзю.

Ковалёв считался фаворитом встречи и уверенно реализовал своё преимущество. Однако убедительная победа в итоге обернулась большой трагедией. Соперник Сергея неожиданно скончался от травм, полученных в бою.

Ковалёв долго не мог простить себе содеянное.

ИЗБИЕНИЕ НА РИНГЕ

Роковой поединок состоялся в Екатеринбурге. Симаков, занимавший третью строчку в рейтинге российских полутяжей, считался андердогом. Вначале бой проходил на равных, однако после нескольких раундов явный перевес был уже на стороне Ковалева. Роман пропускал один удар за другим, и к середине боя стало понятно, что оставшаяся его часть - только формальность. В шестом раунде Симаков буквально свалился на канвас ринга, но все еще рассчитывал дать отпор.

РИА Новости

К удивлению Ковалёва, который счел бой законченным, Роман в «полумёртвом» состоянии предпринимал попытки подобраться к нему. Сергей старался не переборщить с напором, однако в седьмом раунде позволил себе нанести такой удар в корпус соперника, после которого тот упал в бессознательном состоянии. Победитель первым делом отправился в раздевалку, чтобы узнать о состоянии оппонента, однако к тому моменту его уже увезли в местное отделение больницы, где Симаков впал в кому.

«ВИДИТ БОГ, НЕ ЖЕЛАЛ Я ЕМУ ТАКОГО»

По приезде в больницу врачи установили, что состояние боксёра гораздо хуже, чем предполагалось изначально: ему диагностировали субдуральную гематому. Спортсмену провели несколько сложных операций, которые не гарантировали восстановление. Состояние Ковалёва ухудшалось и уже 8 декабря у него произошло кровоизлияние в мозг, с которым врачи не смогли справиться.

За полчаса до смерти к боксёру должны были приехать родители. Смерть сына произошла в момент, когда они летели к нему. По прилете они получили СМС с трагической вестью.

РИА Новости

Ковалёв с трудом перенёс гибель 27-летнего боксёра. Всё время, пока Роман пребывал в коме, он освещал ход лечения в своём блоге. Спортсмен чуть ли не ежедневно раскаивался публично и даже думал о завершении карьеры, а за час до его смерти написал:

— Очень переживаю по этому поводу, жалко его очень. Молюсь, чтобы он выкарабкался. Во вторник вечером я вернулся в Челябинск, и в среду мы с моей супругой Натальей сходили в церковь, поставили свечи и заказали молитву батюшке за его здравие. Приношу свои искренние извинения родственникам Ромы — видит Бог, не желал я ему такого. Держись, Роман!

Следующий проведенный бой Ковалёв посвятил Роману, а гонорар за поединок перечислил семье погибшего спортсмена. После констатации смерти он вновь вышел к публике с обращением:

- Отличный был Боец и Человек. Вечная память ему. Прости меня, Ромка, и покойся с миром, - написал боец.