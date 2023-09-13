Антрекоты от Фомича и лучший экскурсовод Сочи. TOP DOG ярко представил вечер кулачных поединков

Кулачные бои уже уверенно заняли свою нишу на рынке смешанных единоборств. И это неудивительно, ведь каждый второй мальчишка с раннего детства представлял себя участником такого поединка на глазах сотен зрителей. Бои на голых кулаках не требуют специального инвентаря, но при этом эмоций и, что самое главное, азарта в них, пожалуй, даже больше, чем в традиционных видах единоборств.

22 сентября сила, эмоции и азарт сойдутся в одном месте — первый официальный промоушен боёв на голых кулаках, зарегистрированный в нашей стране — TOP DOG — проведёт турнир на территории игорной зоны «Красная поляна».

В советских газетах очень популярен был раздел «Журналист меняет профессию». А вот приходилось ли кому-нибудь видеть радикально меняющих род деятельности кулачных бойцов? Звёзды промоушена TOP DOG решили проверить, что из этого получится — и на один день стали сотрудниками игорной зоны. А заодно и поучаствовали в записи ярких промороликов.

То, что основатель и идейный вдохновитель TOP DOG Данил «Регбист» Алеев в роли ринг-анонсера не слишком уступает по мощи голоса знаменитому Майклу Бафферу, давно уже известно любителям кулачных боёв в нашей стране. А те, кто до сих пор в этом сомневается, может убедиться, на что способен «простой сочинский экскурсовод», когда дело касается его любимого вида спорта. Те, кто слышал пламенный спич Регбиста у арены, вряд ли рискнули пройти мимо очереди за билетами.

Главным событием вечера станет бой Олега Фомичёва и Ислама Жангоразова. Боец по прозвищу Фомич уже вовсю готовится продемонстрировать сопернику, что он ещё и неплохой кулинар. И умеет делать не только апперкоты, но и антрекоты. А что главное, когда готовишь антрекот? Правильно — хорошенько его отбить.

Есть в арсенале Фомича и ещё одно немаловажное качество как для бойца, так и для азартного игрока — умение терпеть и ждать своего шанса. В настоящий момент Олег поставил всё на 22 — дату боя с Джанго, как ещё называют Жангоразова. И готов превратить этот день в чёрный для своего соперника.

После жарких баталий за игровым столом — или в кулачном поединке — самое время немного охладиться. Есть лёд, но нет подходящего инструмента для того, чтобы отколоть нужный кусок? А он и не нужен, если за барной стойкой в этот момент Виталий «Эншент» Старых. «Титанику» с таким пассажиром на борту не был бы страшен никакой айсберг.

Но думать о приятной прохладе участникам турнира пока рано. Игровые столы — в сторону, впереди настоящая мужская рубка.

22 сентября, Сочи, игорная зона «Красная поляна», RED ARENA. Кто сохранит невозмутимость игрока в покер на протяжении всего поединка, а кто в итоге поставит всё на «зеро» — узнаем очень скоро. Ждать осталось совсем недолго.