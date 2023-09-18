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Конвой из 50 человек. Российского боксера скандально не пустили на чемпионат Европы

Георгий Кушиташвили считался фаворитом турнира.
Конвой из 50 человек. Российского боксера скандально не пустили на чемпионат Европы
18 сентября 2023 08:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: РИА Новости

В 2017 году Украине выпала честь принимать чемпионат Европы по боксу. Спортсмены страны достойно выступили на турнире, а вот организаторы откровенно провалились. Соревнования прошли под знаком скандала на российско-украинской границе.

Нашего боксера просто не пустили на чемпионат. Из страны Георгия выпроваживал целый отряд!

Инцидент на границе

Чемпионат Европы в Харькове Украина выиграла, завоевав три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. Сборная России стала второй с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзой. Замкнули тройку англичане.

Увы, спортивные достижения боксеров отошли на второй план из-за неприятной истории, случившейся еще перед началом турнира. В результате скандала часть российской делегации, направлявшейся на чемпионат, была попросту депортирована!

Источник фото: РИА Новости

Боксера Георгия Кушиташвили, считавшегося фаворитом в своей категории, а также пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) и нескольких болельщиков задержали на границе, которую они пересекали на поезде. Для нашей команды ситуация стала шоком, ведь подобного развития событий совершенно не предполагали ввиду достаточно лояльной позиции принимающей стороны.

«Мы разбираемся, поскольку ранее Федерацией бокса Украины были даны полные гарантии по нахождению на территории страны и безопасности», — сказала «РИА Новости» руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева.

Кушиташвили затем рассказывал, что у украинцев словно были намечены цели: они заранее знали, кого пускать в страну нельзя. К тем, кого сняли с поезда, приставили конвой из 50 человек — представителей пограничных войск и гвардии.

Пропуск чемпионата Европы для Георгия означал и пропуск чемпионата мира, ведь именно в Харькове разыгрывались путевки. Разумеется, боксера произошедшее сильно расстроило.

«Готовились к чемпионату Европы два цикла. Много турниров было, прошли два сбора — в Кисловодске и в Сочи. Было проделано много работы, хотели выиграть чемпионат, готовились. Коллеги говорят, тренируйся дальше, что они мне могут сказать, чем они мне могут помочь, они не в силах что-то исправить», — цитирует Кушиташвили Life.

Допрашивали четыре раза

Позже появились и другие свидетельства об инциденте. В результате украинской «операции» довольно сильный стресс пережил болельщик Олег Фомичев. Пограничники устроили ему допрос, забрали телефон и снимали на камеру. По словам любителя бокса, с ним разговаривали в четыре подхода.

«Все какие-то несобранные: одни на русском говорят, другие на украинском, третьи на английском — очень мне эта тема не понравилась», — рассказал Олег изданию Life.

Карьера Кушиташвили после этого во многом напоминала американские горки. В 2020 году его арестовали за хранение кокаина. При задержании боксер оказывал сопротивление. Некоторое время Георгий провел в СИЗО, затем его отпустили под домашний арест. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.

Источник фото: РИА Новости

В 2022-м Кушиташвили отправился в Ереван на чемпионат Европы, где выиграл долгожданную медаль. А уже весной этого года завоевал бронзу на чемпионате мира. Правда, выступал Георгий не за Россию, а за Грузию. Но с прежней командой боксер связей не разрывает.

«Я очень благодарен сборной России. По сей день меня сборная России поддерживает. Элементарно я могу попросить провести сбор вместе с командой, и мне не откажут. Меня там считают своим, и я считаю сборную России своей командой», — говорил он в интервью «Матч ТВ» в мае этого года.

источник: «Советский спорт»
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