Кубок Европы с флагом и гимном России! Наши боксёры завоевали четыре золотых медали

Старта Кубка Европы по боксу, который проходил в древнейшем и красивейшем городе Черногории — Будве — российские любители спорта ждали с нетерпением. Международная федерация бокса (IBA) и её структурные подразделения — одни из немногих организаций, допускающих наших участников на соревнования под национальной символикой. Организаторы пошли на необычный шаг, проведя турнир на открытом воздухе. И в день финальных поединков флаг России четырежды поднимался в безоблачное небо Будвы в честь побед наших спортсменов.

Правда, началось всё для российских боксёров с неприятного казуса. В финале категории до 48 килограммов Соян Артыш встречался с представителем Болгарии Эржиналом Себахтином. Первоначально победа была присуждена нашему спортсмену, но по результатам пересмотра поединка золото досталось сопернику. Но это досадное решение только раззадорило других российских участников. И уже совсем скоро в копилку нашей команды упала первая награда высшего достоинства.

Источник фото: Федерация бокса России

Баиру Батлаеву в весе до 51 килограмма противостоял Рудольф Гарбоян из Армении. И российский боксёр сделал всё возможное, чтобы сценарий поединка с участием Сояна Артыша не мог повториться даже в теории. Батлаев не отпускал инициативу на протяжении всего боя и наградой ему стало единогласное решение судей в его пользу и красивый трофей в руках на церемонии награждения под гимн нашей страны.

Начало было положено — и дальше российские боксёры один за другим сметали с ринга оппонентов. Для начала Максим Кузнецов вернул должок сборной Болгарии, уверенно разобравшись с Ясеном Радевым. Затем Габил Мамедов не оставил шансов представлявшему Азербайджан Малику Хасанову. Эффектную точку же в этом фейерверке побед поставил Джамбулат Бижамов, который оказался сильнее молдаванина Васила Цеботари. Во всех этих поединках судьи не отдали ни единого голоса в пользу соперников наших боксёров. А гимн России продолжал звучать, знаменуя триумф отечественной школы бокса.

Источник фото: Федерация бокса России

Могла случиться в этот день и пятая победа. Но в противостоянии Вадима Щеблыкина и Алексея Алфёрова сильнее оказался белорусский спортсмен. Что, впрочем, никак не повлияло на картину безоговорочного превосходства российских боксёров. Четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали и безоговорочное первое место в общекомандном зачёте. Древняя Будва, в которой у наших спортсменов нашлась масса поклонников, покорена за явным превосходством.

Российские боксёры своим выступлением на Кубке Европы дали понять всем сомневавшимся: они — сильнейшие, как минимум, на континенте. И если МОК в рамках противостояния с IBA продолжит упорствовать и продолжать вставлять палки в колёса российским спортсменам в вопросе отбора на Олимпийские игры, то боксёрский турнир в Париже рискует превратиться в крайне унылое зрелище.