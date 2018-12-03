Замороженный. Мы больше не увидим бокс на Олимпиаде?

Бокс 03 декабря 2018 20:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио. Как так получилось?

КОНФЛИКТ МОК И АИБА

Будущее боксерского олимпийского турнира под вопросом уже давно. У Международного олимпийского комитета (МОК) есть нехилый список претензий к Международной ассоциации бокса (AИБА). Они копились на протяжении нескольких лет, но были озвучены только после турнира по боксу в Рио-2016, который запомнился судейскими и допинговыми скандалами.

Кроме того, у АИБА были огромные долги и нереальный бардак в руководстве, которое подозревали в финансовых махинациях. МОК указал на это, и ситуация сдвинулась с мертвой точки. Глава АИБА Чинг Куо Ву покинул свой пост.

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «Советскому спорту» рассказывал о положительных тенденциях, которые появились в ассоциации после того, как ее временно возглавил Гафур Рахимов.

- У федерации были долги в размере 50 миллионов долларов. Сейчас Рахимову удалось остановить банкротство федерации и начать выплачивать долги кредиторам. Система судейства уже реформируется. Нужно дорабатывать очень много деталей. На все это нужно время, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас все стабилизируется, - рассказывал Кремлев в октябре в нашей редакции.

Эти слова соответствовали реальности. В июле 2018-го новое руководство любительского бокса предоставило МОК отчет об изменениях и реформах, которые произошли в АИБА с момента последней Олимпиады. Он полностью устроил главу олимпийского комитета Томаса Баха, который заявил, что ассоциация достигла хорошего прогресса в желании обновляться.

Однако разрешить все проблемы не удалось. В октябре очередной доклад представителей АИБА МОК уже не устроил. Представители олимпийского комитета заявили, что боксерский турнир может быть исключен из программы Олимпиады-2020 в Токио.

При этом людей из МОК очень смущала фигура временного главы АИБА Рахимова, который подозревается в связях с криминальным миром. Министерство финансов США включило его в санкционный список.

МОК очень не рекомендовал Рахимову выдвигать свою кандидатуру на выборы президента АИБА, и посылал письма национальным федерациям бокса с просьбой не голосовать за него.

Мир бокса болезненно отреагировал на вмешательство олимпийского комитета в свои дела и все равно сделал по-своему. В начале ноября в Москве прошел конгресс АИБА, на котором Рахимов был выбран президентом ассоциации.

- Нам предстоит сражаться с вызовами на многих фронтах, но мы решительны и хотим вернуть наш спорт туда, где он достоин быть. Хотел бы обратиться к нашим друзьям из Олимпийского движения: мы все слышим, мы учимся, мы сделали все, о чем вы просили. Мы протягиваем вам оливковую ветвь во имя олимпизма, - заявил Рахимов после выборов.

ОТВЕТ ОТ МОК

Прошло меньше месяца и вот прилетел ответ от МОК. Планы по проведению боксерского турнира в Токио заморожены. АИБА запрещено использование олимпийской символики и логотипа Игр-2020 в рекламных целях.

Для подробного изучения деятельности боксерской ассоциации Исполком МОК решил создать специальный комитет, который по итогам своей работы представит видение будущего бокса в олимпийской программе. Комитет возглавит Ненад Лалович – президент Объединенного мира борьбы (UWW). У серба есть опыт подобной работы: он участвовал в сохранении борьбы в программе Олимпийских игр, когда этот вид спорта пять с половиной лет назад оказался на грани изгнания.

При всей кажущейся строгости санкций МОК все равно подчеркивает, что приложит все усилия для защиты спортсменов и постарается обеспечить проведение турнира по боксу в Токио-2022 вне зависимости от мер, которые будут приняты по отношению к АИБА по результатам работы комитета.

Бах сказал об этом открытым текстом на недавней пресс-конференции:

- Мы хотим провести боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия для того, чтобы он состоялся, - заявил глава МОК.

Как теперь могут развиваться события?

Вариант №1. АИБА уступит, Рахимов подаст в отставку, тем более, что он сам говорил, что пойдет на это в крайнем случае. Бокс возглавит новый президент, а МОК довольствуется минимальными реформами. Однако Рахимов не похож на человека, который по собственной воле пойдет на попятную.

Поэтому не исключен, хотя и маловероятен вариант №2: АИБА продолжит упираться, и любительский бокс будет изгнан из программы Игр. Международный олимпийский комитет совсем не шутит. В МОК совершенно серьезно были настроены выкинуть из Олимпийской семьи нетелегеничную и погрязшую в коррупции борьбу. Сейчас ситуация почти идентичная. Задача усложняется тем, что в 2013-м за президента Международной федерации борьбы Рафаэля Мартинетти никто особо не держался, сейчас же у Гафура Рахимова очень серьезная поддержка, в том числе со стороны России.

В связи с этим очень возможным представляется вариант №3: АИБА лишат аккредитации в МОК, будет создана альтернативная федерация, допустим, Объединенный мир бокса. Возможно, это приведет к расколу вида спорта, но большинство наверняка поддержит МОК.

Ситуация непростая, при этом нельзя забывать, что из истории с исключением борьбы Международный олимпийский комитет вышел без репутационных потерь, наоборот – с серьезными дивидендами. Вряд ли Томас Бах окажется в проигрыше и теперь. А вот каким из «замороженного» состояния вернется любительский бокс – полубоксом или чем-то еще сейчас можно только гадать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЕГОР МЕХОНЦЕВ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ МОК И АИБА – ЭТО БОРЬБА ЗА ДЕНЬГИ

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Егор Мехонцев прокомментировал последние события в мире бокса.

- Можете считать меня циником, но то, что происходит между МОК и АИБА, – это борьба за деньги, -- уверен Егор. -- Это очень плохо, грязно и губит спорт. Бокс присутствует в олимпийской программе, начиная с самых первых Игр в Древней Греции.

Сейчас компания каких-то людей из МОК лишает спортсменов мечты, возможно, главной цели в жизни. Если брать меня, то я полжизни шел к олимпийской медали. 20 лет я просыпался каждый день и думал об этой победе. Просыпался с олимпийской мечтой и засыпал с ней.

И сейчас шайка людей принимает такое решение. Некоторые из них вообще далеки от спорта. А другие, возможно, просто не любят бокс. Может, их боксеры обижали в детстве. У каждого из них свое субъективное мнение.

Я думаю, что люди из МОК приняли свое решение, исходя из корыстных соображений. Это ведет к разрушению нашего вида спорта и всего Олимпийского движения. Исключение бокса из олимпийской программы – это трагедия, но я верю, что ее можно избежать. Верю, что в 2020-м году мы включим свои телевизоры и поболеем за красивый бокс и наших спортсменов.