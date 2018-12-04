Рой Джонс: Обожаю Фьюри – он личность. В реванше он побьет Уайлдера

Бокс 04 декабря 2018 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий, Макарова Анастасия

Рой Джонс – в прошлом абсолютный чемпион мира и гражданин США, в настоящем – певец и наш соотечественник – побывал на церемонии открытия финальной части боксерского турнира, который проводит корпорация «Ростех». По окончании церемонии легендарный боксер дал интервью «Советскому спорту».

Рой подтянут, строен, никак не выглядит на свои без малого пятьдесят – юбилей он справит 16 января. Джонса всюду сопровождают три охранника. Выглядит это забавно – если бы не недюжинный талант, позволивший сделать великую спортивную карьеру, Рой сам мог бы работать бодигардом.

– Главный бой последних дней – Тайсон Фьюри против Деонтея Уайлдера за пояс в тяжелом весе по версии WBC, – начинаем разговор с Джонсом.

– Мое мнение – Тайсон выиграл этот бой! – уверен Рой.

– Неожиданно… А ведь Фьюри – плохой парень в мире бокса. Любит провоцировать соперников, не всегда ведет себя по-джентльменски.

– Я его обожаю, он личность. Все его качества прекрасно подходят для нашего вида спорта. И если состоится матч-реванш, Тайсон побьет Уайлдера.

– Вы наверняка следили за поединком Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Что думаете о смешанных единоборствах, и не кажется ли вам, что ММА вытесняют бокс с первых строчек по популярности в мире?

– Я уважаю ММА, это тоже прекрасный вид спорта. Но лично я не вижу ничего, что может говорить о превосходстве ММА как вида спорта или такой организации как UFC. Флойд Мэйвезер заработал 300 млн долларов за один вечер, а Сауль Альварес получил сейчас самый большой контракт на 365 млн долларов. А теперь попробуйте назвать бойца UFC, у которого были бы такие же контракты. Их нет. И пока так будет, ММА не сможет обогнать бокс.

– 10 декабря Атлетическая комиссия штата Невада может дисквалифицировать Нурмагомедова за инцидент, случившимся после его боя с Макгрегором.

– Было бы странно, если бы Хабиба дисквалифицировали за этот инцидент (российский боец после боя затеял потасовку с секундантом Макгрегора. – Прим. ред.). Ранее Макгрегор сам спровоцировал Хабиба, напав на автобус с его командой. Конор приехал из Ирландии в другую страну, в США. И в чужой стране просто решил напасть на человека. В этом инциденте могли серьезно пострадать люди. Можно считать, что Макгрегор просто получил «ответочку» от Хабиба.

– Мейвезер не остановился на поединке с Конором: вскоре он проведет бой с японским каратистом. Что думаете об этом шоу?

– Ничего не думаю. Это хорошо для самого Флойда. Что плохого в том, что он сможет заработать денег?

– Если бы вам в свое время предложили такую авантюру, согласились бы?

– Конечно же нет. Если бы это был выставочный бой, то точно отказался бы.

– Вы слышали о планах МОК убрать бокс из программы Олимпиады в Токио?

– Слышал, и помню как на Играх в Сеуле меня «ограбили». Если олимпийский бокс таков, если судьи в чьих-то интересах там творят что хотят, то зачем он тогда вообще нужен?

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

КАК «ОБОКРАЛИ» РОЯ ДЖОНСА?

На Олимпиаде-1988 в Сеуле в первом среднем весе Рой легко расправлялся со всеми соперниками, и являлся главным претендентом на золото. В финальном бою он был лучше соперника – корейца Пак Си Хуна. Однако трое из пяти судей отдали золотую медаль хозяину ринга. Разразился скандал. Сам Пак извинился перед Джонсом. Вскоре после боя один судья признал, что это решение было ошибкой. Впоследствии все три арбитра, голосовавшие против Джонса, были дисквалифицированы.