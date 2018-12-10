Мурат Гассиев: Санчес – лучший тренер в мире для меня

Бокс 10 декабря 2018 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боксер первого тяжелого Мурат Гассиев рассказал о своей работе с тренером Абелем Санчесом, поражении от Александра Усика и назвал сроки возвращения на ринг.

«НЕПРИЯТНО ВСПОМИНАТЬ БОЙ С УСИКОМ»

– Мурат, как ваш здоровье? Травма плеча не беспокоит?

– Слава Богу, рука с каждым днем чувствует себя все лучше. Уже начинаю «закачивать» ее потихонечку. Через два месяца приступлю к нормальным тренировкам.

– Вы сейчас поддерживаете форму в России?

– Да. В родном Владикавказе провожу две тренировки в день. Держу себя в форме.

– Боевой вес не растеряли?

– Набрал немного. Это нормальное явление, но я контролирую вес и стараюсь не разъедаться.

– Вопросы бой ваш бой с Усиком еще не надоели?

– Ну, как? Это всем интересно…

– Тяжело вспоминать?

– Скорее неприятно. Но это жизнь. Что было, то было.

– Что главным образом в том поединке у вас не получилось?

– Наверное, все. Усик на самом деле оказался лучшим боксером в нашем весе. Этот поединок на многое открыл глаза. Нужно тренироваться и готовиться еще на тысячу процентов сильнее, чем я делал.

«Я ВЫРОС, РАБОТАЯ С САНЧЕСОМ»

– Из вашего угла были слышны установки в перерывах: «Мурик, соберись», «хочешь, чтобы я сейчас тебя снял?» и так далее. Несолидно давать такие указания чемпиону мира. У вас претензии к тренерскому штабу есть?

– Претензий нет. Тренер тоже человек. Он поддается эмоциям. Может, тренер совершил ошибки, но и я тоже совершал ошибки. И повторюсь, что этот бой на многое открыл глаза. Надеюсь, что в дальнейшем такие бои не повторяться.

– Есть мнение, что Абелю Санчес хорошо тренирует физику. А какой он в плане тактики?

– Можно элементарно посмотреть мои бои, которые я провел до того, как попал в Америку к Санчесу. Кто бы, что не говорил, но лично я чувствую прогресс. Я сделал большой шаг в тактике и в физической подготовке. Я считаю его лучшим тренером в мире для меня.

– Следили за карьерой Усика после вашего боя? Он победил Тони Белью.

– Да, конечно. Бой получился очень зрелищным и ярким. Я думаю, что все остались довольны.

– Вы увидели у Белью что-то, что могли взять себе на вооружение? Все-таки первую половину боя он взял.

– Да. Он взял. Но мы немного разные бойцы по стилю. Меня удивило, что он закончил карьеру. На самом деле он….

– Был на пике?

– Да. Он подошел в очень хорошей форме. Не считая нокаута, большого урона он не получил. Я думаю, что он мог провести еще несколько очень ярких боев. Последнего слова он не сказал.

«ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ»

– Умар Кремлев горит желанием организовать вам реванш с Усиком. И как можно быстрее. А как считаете вы? Вам хватает информации, которую вы получили из своего боя? Вы уже знаете, что нужно изменить в технике или подготовке? Или нужно время?

– Конечно, нужные еще бои. Я не могу сразу выходить на такой бой. После травмы нужно восстановиться и провести несколько промежуточных боев. Если я буду готов, я, конечно, сразу приму предложение провести реванш. Но какие бы не были ожиданиям, когда заходишь в ринг, там может быть все по-другому. Я все равно рассчитываю, что такая возможность мне представится. И я сделаю все для победы.

– Усик идет в тяжелый вес. Вы там можете оказаться в будущем?

– Да. Я хочу провести несколько боев в промежуточном весе – 96-97 кг. Просто посмотреть, как я буду себя чувствовать в этом весе. Если будет так, как я рассчитываю, я попробую силы в тяжелом весе. Потихонечку буду расти, набирать мышечную массу.

– Сейчас есть какая-нибудь определенность или круг соперников, с которыми вы можете провести бой в следующем году?

– Не вижу смысла проводить бои с простыми соперниками. Я готов к встрече с любым из десятки лучших. Приму любой бой.

– А вы можете выступить в качестве замены одному из боксеров во втором сезоне Суперсерии?

– Такая возможность была до того как я сделал операцию. Сейчас я не знаю. Организм у каждого разный. Как будет заживать. Если все будет хорошо, и я буду в форме, с удовольствием заменю любого боксера в этом турнире.

– Я вижу к вам постоянное внимание и очередь с желающими сфотографироваться. Скажите, как вас встретили во Владикавказе после поражение от Усика? Вы там по-прежнему герой?

– Было неприятно возвращаться, потому что я привык возвращаться с победами. Спасибо большое моим землякам, которые от меня не отвернулись. Несколько тысяч людей приехало меня встретить. Они меня поддержали. За это им огромное спасибо.

– Мотивирует?

– Очень. И хочу как можно быстрее радовать всех болельщиков в России по всему миру своими победами.