Мурат Гассиев: Санчес – лучший тренер в мире для меня - Советский спорт
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    • Бокс10 декабря 2018 12:30Источник: «Советский спорт»Автор: Усачев Владислав

    Мурат Гассиев: Санчес – лучший тренер в мире для меня

    Российский боксер первого тяжелого Мурат Гассиев рассказал о своей работе с тренером Абелем Санчесом, поражении от Александра Усика и назвал сроки возвращения на ринг.

    «НЕПРИЯТНО ВСПОМИНАТЬ БОЙ С УСИКОМ»

    – Мурат, как ваш здоровье? Травма плеча не беспокоит?
    – Слава Богу, рука с каждым днем чувствует себя все лучше. Уже начинаю «закачивать» ее потихонечку. Через два месяца приступлю к нормальным тренировкам.

    – Вы сейчас поддерживаете форму в России?
    – Да. В родном Владикавказе провожу две тренировки в день. Держу себя в форме.

    – Боевой вес не растеряли?
    – Набрал немного. Это нормальное явление, но я контролирую вес и стараюсь не разъедаться.

    – Вопросы бой ваш бой с Усиком еще не надоели?
    – Ну, как? Это всем интересно…

    – Тяжело вспоминать?
    – Скорее неприятно. Но это жизнь. Что было, то было.

    – Что главным образом в том поединке у вас не получилось?
    – Наверное, все. Усик на самом деле оказался лучшим боксером в нашем весе. Этот поединок на многое открыл глаза. Нужно тренироваться и готовиться еще на тысячу процентов сильнее, чем я делал.

    «Я ВЫРОС, РАБОТАЯ С САНЧЕСОМ»

    – Из вашего угла были слышны установки в перерывах: «Мурик, соберись», «хочешь, чтобы я сейчас тебя снял?» и так далее. Несолидно давать такие указания чемпиону мира. У вас претензии к тренерскому штабу есть?
    – Претензий нет. Тренер тоже человек. Он поддается эмоциям. Может, тренер совершил ошибки, но и я тоже совершал ошибки. И повторюсь, что этот бой на многое открыл глаза. Надеюсь, что в дальнейшем такие бои не повторяться.

    – Есть мнение, что Абелю Санчес хорошо тренирует физику. А какой он в плане тактики?
    – Можно элементарно посмотреть мои бои, которые я провел до того, как попал в Америку к Санчесу. Кто бы, что не говорил, но лично я чувствую прогресс. Я сделал большой шаг в тактике и в физической подготовке. Я считаю его лучшим тренером в мире для меня.

    – Следили за карьерой Усика после вашего боя? Он победил Тони Белью.
    – Да, конечно. Бой получился очень зрелищным и ярким. Я думаю, что все остались довольны.

    – Вы увидели у Белью что-то, что могли взять себе на вооружение? Все-таки первую половину боя он взял.
    – Да. Он взял. Но мы немного разные бойцы по стилю. Меня удивило, что он закончил карьеру. На самом деле он….

    – Был на пике?
    – Да. Он подошел в очень хорошей форме. Не считая нокаута, большого урона он не получил. Я думаю, что он мог провести еще несколько очень ярких боев. Последнего слова он не сказал.

    «ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ»

    – Умар Кремлев горит желанием организовать вам реванш с Усиком. И как можно быстрее. А как считаете вы? Вам хватает информации, которую вы получили из своего боя? Вы уже знаете, что нужно изменить в технике или подготовке? Или нужно время?
    – Конечно, нужные еще бои. Я не могу сразу выходить на такой бой. После травмы нужно восстановиться и провести несколько промежуточных боев. Если я буду готов, я, конечно, сразу приму предложение провести реванш. Но какие бы не были ожиданиям, когда заходишь в ринг, там может быть все по-другому. Я все равно рассчитываю, что такая возможность мне представится. И я сделаю все для победы.

    – Усик идет в тяжелый вес. Вы там можете оказаться в будущем?
    – Да. Я хочу провести несколько боев в промежуточном весе – 96-97 кг. Просто посмотреть, как я буду себя чувствовать в этом весе. Если будет так, как я рассчитываю, я попробую силы в тяжелом весе. Потихонечку буду расти, набирать мышечную массу.

    – Сейчас есть какая-нибудь определенность или круг соперников, с которыми вы можете провести бой в следующем году?
    – Не вижу смысла проводить бои с простыми соперниками. Я готов к встрече с любым из десятки лучших. Приму любой бой.

    – А вы можете выступить в качестве замены одному из боксеров во втором сезоне Суперсерии?
    – Такая возможность была до того как я сделал операцию. Сейчас я не знаю. Организм у каждого разный. Как будет заживать. Если все будет хорошо, и я буду в форме, с удовольствием заменю любого боксера в этом турнире.

    – Я вижу к вам постоянное внимание и очередь с желающими сфотографироваться. Скажите, как вас встретили во Владикавказе после поражение от Усика? Вы там по-прежнему герой?
    – Было неприятно возвращаться, потому что я привык возвращаться с победами. Спасибо большое моим землякам, которые от меня не отвернулись. Несколько тысяч людей приехало меня встретить. Они меня поддержали. За это им огромное спасибо.

    – Мотивирует?
    – Очень. И хочу как можно быстрее радовать всех болельщиков в России по всему миру своими победами.

    #гассиев мурат#усик александр#санчес абель#Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)
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