Триумф или конец? Что ждет Ковалева в бою с Альваресом

Бокс 02 февраля 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский полутяжеловес Сергей Ковалев в воскресенье утром попытается взять реванш у колумбийца Элейдера Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.

КАКИМ БЫЛ ПЕРВЫЙ БОЙ?

После обидных и скандальных поражений от Андре Уорда, Сергей Ковалев вернул себе титул WBO осенью 2017 года. В конце 2018 года он планировал провести объединительный бой с обладателем пояса WBA и своим соотечественником Дмитрием Биволом. Противостояние двух россиян подогревалось телеканалом HBO.

Летом Бивол успешно защитил свой пояс от посягательств Айзека Чилембы. Оставалась одна формальность – бой Ковалева с Элейдером Альваресом.

У колумбийца была крепкая репутация, но к своим 34 годам он не встречался с боксерами мирового уровня. Того же Чилембу и канадца Жана Паскаля Альварес победил спорными решениями судей. Особых подвигов от него ждать не приходилось, но и легкой прогулкой никто Элейдера не считал

Ковалев работал с новым тренером Аброром Турсунпулатовым. Тандем добился двух побед, и первая половина боя с Альваресом осталась за российским боксером, который в одном из раундов был близок к тому, чтобы отправить соперника на настил.

Седьмой раунд перевернул все и подарил самую громкую сенсацию прошлого года. Россиянин «зевнул» правый кросс Альвареса и оказался в нокдауне. Характер Ковалева в этот момент сыграл против него самого. Сергей быстро вскочил и, не переведя дыхание, полез отыгрываться, а колумбиец еще два раза отправил россиянина на настил.

КАК ГОТОВИТСЯ КОВАЛЕВ СЕЙЧАС?

Ковалев неоднократно жаловался на то, что его подготовка со времен победы над Бернардом Хоркинсом ни разу не прошла без приключений. То он пересидит в горах, то он перегрузит себя спаррингами, то из-за неопределенных сроков слишком поздно начнет лагерь, а бывало, что за сутки до боя нужно было согнать несколько килограмм.

К реваншу россиянин в очередной раз сменил наставника. Бадди Макгирт стал шестым тренером в его заокеанской карьере. Ранее у Сергея не сложились отношения с Доном Тернером, Эдди Санчесом, Абелем Санчесом и Джоном Дэвидом Джексоном.

Причем зачастую Ковалев обвинял специалистов в том, что они не дают ему ничего нового и не позволяют развиваться как боксеру. Лишь с Турсунпулатовым он расстался по обоюдному согласию.

И как отметил сам Турсунпулатов – работа с Макгиртом пошла россиянину на пользу. Американский специалист дает Ковалеву именно те упражнения и нагрузки, которые Сергею нужны. Это дает повод предположить, что на этот раз россиянин будет готов на все 100.

ЧТО БУДЕТ В РЕВАНШЕ?

Если абстрагироваться от возраста и проблем с выносливостью, которые преследуют Сергея в последние годы, Ковалев является куда более искусным боксером, чем Альварес. Он попросту больше умеет и сильнее бьет.

Но в данном случае, многое решит не подготовка Сергея, а мотивация Элейдера. Колумбиец был готов положить голову на плаху, лишь бы победить в первом поединке. Столь долго и упорно он шел за титулом. Альварес перетерпел атаки россиянина, и поймал его на ошибке.

Неизвестно, в каком состоянии находится Альварес сейчас, но именно его заряженность должна сыграть решающую роль. Элейдер совершенно точно не боится Ковалева. А ведь именно репутация несокрушимого боксера помогла Сергею одержать не одну победу над соперниками еще до начала схватки.

С другой стороны уверенность Альвареса могла перейти в самоуверенность. Не исключено, что колумбиец продолжит бой, будто это не первый раунд второй встречи, а – восьмой. И идет продолжение их первого боя, когда Ковалев был пробит. Размен на старте поединка будет выгоден россиянину, и увеличит шансы Сергея на победу.

А ЧТО ЕСЛИ?

Второе поражение от Альвареса поставит жирный крест на карьере российского боксера. Ковалев и летом задумывался о завершении карьеры. Но отложил этот момент до реванша. В случае победы Сергей совершенно точно будет настроен как минимум еще на один поединок. Но только объединительный.

Самый маловероятный вариант – это чемпион по версии WBC Александр Гвоздик. В марте он проведет бой против малоизвестного боксера из Швеции Свена Форлинга, а затем ему уже предписано встретиться с Маркусом Брауном.

Чемпион по версии IBF Артур Бетербиев больше борется в судах со своими промоутерами, чем боксирует. Сейчас планируется его бой с Салливаном Баррерой, но боям Артура свойственно срываться.

Поэтому самым вероятным соперником для Ковалева в случае победы над Альваресом по-прежнему остается Бивол. Дмитрию в марте предстоит защита титула против Джо Смита. Но встреча Ковалева и Бивола все еще реальна. Пусть и произойдет на год позже, чем ожидалась.