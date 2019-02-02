Владимир Видов: Ковалев? Раненый зверь опасен

Бокс 02 февраля 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский тренер Владимир Видов, работающий с Артуром Акавовым, поделился ожиданиями от поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса.

Напомним, что утром в воскресенье по Москве (7:00 мск) в США пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Россиянин Сергей Ковалев попытается отнять титул у колумбийца Элейдера Альвареса.

– Какие у вас были ощущения перед первым боем и сейчас? Есть ли изменения?

– Я давно не вижу ничего нового в действиях Сергея Ковалева. Та же скорость, чувство дистанции и страшнейший удар. Но что-то новое нужно придумывать к каждой встрече с топ-боксерами. Либо тактические, либо технические исполнения. Ковалев работает на старых дрожжах.

– Соотношение сил не в его пользу?

– Я бы сказал не так. Я недавно был в Америке, недалеко от лагеря Сергея. Слышал, как он готовится. Он хорошо работает и настроен на реванш. Конечно, он не фаворит, но сбрасывать со счетов его нельзя. Раненый зверь опасен.

– Сергею уже исполнилось 35 лет, а когда у боксера наступает критический возраст, когда карьера начинает идти на спад?

– По моему опыту, от 32 до 34 лет.

– Ковалев этот порог уже перешел?

– Да. Но бывают и эксклюзивные ребята. В основном среди тяжеловесов. Потому что они работают не в таком высоком ритме, как легковесы и средневесы. У них уровень подготовки и уровень жизни немного другой. Поэтому они в среднем боксируют дольше. С возрастом в первую очередь падает скорость.

– У Ковалева скорость упала?

– Нет. Скорость у него прежняя. Я бы не сказал по последним боям, что он стал медленнее. Скорее он «вылетал из боя».

– Расшифруйте.

– Он работает в своем стиле и должен продолжать придерживаться плана. Вдруг, застопорился, начинает делать нетипичные вещи, защищаться или отвлекаться.

– По сути, теряет концентрацию.

– Да, перестает вести бой. Когда боксер сам ведет бой, он всегда на шаг быстрее своего соперника. Тут он вроде все делал правильно и «вылетел» на несколько секунд. Что с ним случается?

– Как вы оцените уровень Альвареса? Он выше Айзека Чилембы и Жана Паскаля?

– Конечно, повыше. Немного, но он лучше. Чилемба просто большой и сильный. Паскаль – резкий и быстрый. Но Ковалев сумел с ними разобраться правильно тактически, хотя с каждым работал по-разному. С Альваресом так не получается. Он непредсказуем. Может атаковать, может пойти назад, оказаться глухой защите, перекрываться. Сравнение слабое, но чем-то он похож на Андре Уорда.

– Стоит ли Ковалеву сделать ставку на нокаут в первой половине боя? Вы даете такие советы своим боксерам?

– Я всем говорю: «Если ты не нокаутируешь его сейчас, он нокаутирует тебя через минуту».

– То есть и Ковалеву затягивать не стоит?

– Да. Если попал, нужно добивать так, чтобы судья вмешался.

– Кто победит?

– Давайте без прогнозов. У меня они не получаются. Правда я не ставлю на бокс. Порой делаю ставки на футбол или хоккей, где у меня есть любимые команды – «Зенит» и СКА. Почему-то все время проигрываю.

– Скажем так, у Ковалева больше шансов выиграть у Альвареса, чем у «Спартака» стать чемпионом России?

– (Смеется) Это-то, конечно. Больше. Главное, в первых пяти раундах. Не расслабляться и сделать свою работу.