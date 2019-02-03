«Альвареса нужно было обдурить. Вроде получилось». Эксклюзивное интервью Сергея Ковалева

Бокс 03 февраля 2019 14:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боксер Сергей Ковалев после победы над Элейдером Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO дал интервью «Советскому спорту»

Трехкратный чемпион мира рассказал о своей работе с новым тренером Бадди Макгиртом, правильной диете и возможности попробовать себя в «крузервейте» (первый тяжелый вес – прим. ред.).

УСТАЛ, НО ДОВОЛЕН

– Сергей, поздравляю вас с победой. Какие ощущения?

– Спасибо. Чувствую усталость и удовлетворение от проделанной работы в лагере. Доволен, что все получилось. Конечно, всегда хочется большего, но я доволен тем, что удалось придерживаться плана на бой. Не было плана нокаутировать. Нужно было его убдурить, переиграть именно боксом. Вроде получилось.

– Я уже разговаривал с несколькими экспертами. Все отметили, что ваша победа была убедительной. Двое отдали вам все 12 раундов.

– Со стороны виднее.

– Можно уже раскрыть какие-то нюансы подготовки. Что вам позволило подготовиться так хорошо?

– После поражения от Альвареса, у меня в августе две недели был, так скажем, «жор». То есть у меня была неправильная подготовка. Я перебрал и выступил соответственно. После боя у меня был такой режим: завтракал овсянкой или яйцами – стандартная еда спортсмена. Потом у меня организм постоянно просил сладкое: шоколад, мороженое. И весь день после завтрака я что-то ел из сладкого в течение двух недель. Я стал весить 91,5 кг. Две недели прошли и я начал готовиться. Мне нужно было согнать 12 кг. Я начал изучать, как согнать лишний вес за счет сжигания подкожного жира. За счет этих новшеств я залез в вес без стресса для организма.

МАКГИРТ ЗАСТАВЛЯЛ РАБОТАТЬ ЛЕВОЙ

– А новый тренер?

– Да. Об этом тоже хочу сказать. Бадди Макгирт и Тедди Круз работали с Артуро Гатти и продлили ему карьеру. И мне очень импонирует то, что Бадди стал заставлять меня работать левой рукой.

«Мне неважна твоя правая рука. Работай только левой», – сказал он. И бывало у меня рука так «отваливалась» после тренировки, что я порой не мог рулить левой рукой, когда ехал домой. За счет этого тренировочного лагеря и дисциплины я так подошел к этому бою.

Я понимал, что могу победить Альвареса. Главное не перетренироваться, как это у меня обычно бывает. У меня такая генетика – больше значит лучше. Бадди меня во многих моментах тормозил. Не давал перетренироваться. Бывало, что я ловил кураж и хотел поработать еще, а он отсылал меня домой и сохранил мне энергию и желание.

– Большое отличие от Дона Тернера, Джона Джексона, Эдди и Абеля Санчесов?

– Огромное. Это не тренера. Макгирт – тренер. Он начал работать над моим любительским стилем. Я ему показал свой бой в любителях против Матвея Коробова. Он стал работать над этим, просил подгибать левую ногу при ударе. Добавил некоторые мелочи и все на левую руку. И самое главное – не перебрать. В 35 лет восстановление другое. Он боксировал в этом возрасте. Опыт есть. Макгирт своим профессиональным подходом вернул мне любительский стиль.

МОГ РАБОТАТЬ С АБРОРОМ

– Как это отличается от работы с Аброром Турсунпулатовым? Как вы с ним расстались?

– У нас все в порядке. Я мог и дальше работать с ним. Но он сам сказал, что мне пора завязывать. Он потерял веру в меня. Когда мы подписали контракт с Top Rank, они спросили, кто будет следующим тренером? Они дали понять, что нынешним тренером недовольны. Поэтому Эгису Климасу пришла идея связаться с Макгиртом. Я сам был с ним знаком, и мы часто виделись на всяких соревнованиях. Тут я пришел к нему, провел пару тренировок и увидел, что он знает, о чем говорить, что делать, и какие задачи ставить.

НАБРАЛ 2 КГ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ

– Альварес в этом поединке вам проблемы доставил?

– Пару неприятных ударов с правой руки я пропустил. Больше особых сложней не было. И еще я устал из-за весогонки. Так получилось, что я набрал только пару килограмм и вышел голодным.

– 81 кг? Очень мало.

– Поэтому я чувствовал себя голодным. Последний прием пищи у меня был в восемь вечера, а боксировал я в одиннадцать. Нормально. Есть над чем работать.

– Остались ли какие-то обязательства перед Альваресом. Он должен был дать вам реванш. А вы?

– Ничего. Если третий бой будет интересен боксерскому миру и промоутерам, тогда он будет. Все зависит от финансов. Я уже не мальчик. У меня потребности выросли. Есть семья. Я уж не гоняюсь за поясами. Цель есть и я готов объединять титулы, но я уже держал три пояс, а до четвертого достучаться не удалось. Я пока не знаю, какой будет следующая защита. Но я готов на любой кипишь кроме голодовки.

– Александр Гвоздик говорил, что ни в коем случае не хочется драться с вами из-за дружеских отношений. А вы?

– Это спорт. Придется боксировать, будем боксировать. Не хотелось бы конечно. Мы – хорошие товарищи. Тем более Саня только стал чемпионом. И, наверное, он тоже не хочет лишний раз рисковать. Ему тоже хочется заработать денег. С поясом бои продаются намного дороже. Тем более мы у одного менеджера, а есть и другие чемпионы, бои с которыми были интересны всем.

К «КРУЗЕРАМ» НЕ ПОЙДУ

– А учитывая сложность весогонки, не думали провести один бой в первом тяжелом весе? Попробовать.

– Нет. Я маленький. Я с Саней Усиком стоял в парах и понял, что я маленький в этом весе. Мысли такие были. Но 91.5 кг – это мой вес без тренировок. Когда начинают тренироваться, вешу 90, а там ребята «гоняют» со 100 кг, а то и больше. Пять-шесть раундов я еще потяну, а потом? Они тяжелее меня и физически сильнее. Не хватает в профессиональном боксе промежуточной категории между полутяжелым и первым тяжелым весом в районе 85 кг. Она напрашивается. Разница между категориями 11 кг, хотя между другими дивизионами разница в 1,5-3 кг. Немножко несправедливо.

– Как планируете провести ближайшие дни? Скоро намерены вернуться к тренировкам?

– Да. Возраст и восстановление другое. Упустишь форму, тяжело возвращать. Отдохну два-три дня и буду вести активный образ жизни.

Кстати, чем чаще боксировать – тем лучше. С длинными паузами сложнее держать форму. Три боя в год было бы хорошо. Я приехал в Америку с любительским багажом и за счет него я выиграл три титула. Бои у меня были частыми. Я проводил по пять-шесть боев. Постоянно бы форме. Потом бои становились крупнее и реже. Появлялись большие паузы, когда я отдыхал. Начинал лагерь за два месяца до боя, а Дон Тернер, Джон Джексон мне ничего не давали. Я был полностью отдохнувший и забывал свою технику. Восстанавливал ее по памяти. Это меня и привело к поражениям. Поэтому я рад работе с Бадди Макгиртом. Мы друг друга слышим и понимаем. И он дает мне то, что мне нужно.