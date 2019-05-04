Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя - Советский спорт
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04 мая 2019 13:00БоксУсачев Владислав

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

Если имя Артура Бетербиева на слуху у российского болельщика, россиянин не так часто дерется, как хотелось бы, зато обладает богатой любительской карьерой, о Радивойе Каладжиче многие, наверняка, услышали впервые.

Поскольку ни один прежний соперник Бетербиева нее обладал высоким статусом, и Каладжича можно было легко записать в «мешки». А зря.

В карьере родившегося в Боснии серба был один значимый бой. В апреле 2016 года небитый Каладжич встречался с другими американским проспектом Маркусом Брауном. Бой получился конкретным, оба боксера были в нокдаунах, но Радивойе действовал намного умнее соперника и зачастую переигрывал Брауна во эпизодах. Но именно Маркус по мнению судей «потерпел» победу раздельным решением и с минимальным преимуществом.

С тех пор Браун значительно вырос как боец. В январе этого года он не оставил живого места на лице опытного Баду Джека – бывшего чемпиона во втором среднем весе.

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Эта победа дала ему статус претендента на титул, которым владеет россиянин Дмитрий Бивол. Именно Маркус должен стать самым тяжелым соперником на данном этапе карьеры Дмитрия.

Что касается Каладжича, после боя с Брауном он провел один поединок и завершил карьеру из-за некроза кисти. С такой травмой продолжать карьеру было невозможно.

«Я получил очень тяжелую травму, устроился на работу и растолстел до 102 килограмм. Мысленно и физически я закончил с профессиональным спортом. Затем мне сделали инъекцию стволовых клеток, и со временем произошло чудо. Посмотрите на меня сейчас, я борюсь за титул чемпиона мира на телеканале ESPN, так что жизнь прекрасна», – сказал Каладжич.

В прошлом году Радивойе уже провел два поединка. В общей сложности он пробыл на ринге менее четырех минут, нокаутировав Бреда Остина и Алекса Тирана. За это время невозможно адекватно оценить ни уровень Каладжича, ни то насколько он вырос или сдал по сравнению со встречей с Брауном. Совершенно точно, у Радивойе есть нокаутирующий удар. А Артур бывал в нокдауне и падал он не только от удара Каллума Джонсона.

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В 2014 году на настил россиянина отправил Джефф Пейдж.

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Но обе эти встречи, как и все бои Бетербиева закончились нокаутами в пользу самого Артура. Так, что едва ли дело и на этот раз дойдет до судейского решения.

Конечно, фаворитом является российский боксер, которому еще никто не доставил неразрешимых проблем. Каладжичу в поединке с Бетербиевым стоит полагаться на небольшое преимущество в росте и размахе рук. Хотя все равно с трудом верится, что американец сможет удержать Артура на дистанции.

Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье и в прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ». Ориентировочное время начала поединка – 6:00 мск.

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