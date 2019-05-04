Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

Если имя Артура Бетербиева на слуху у российского болельщика, россиянин не так часто дерется, как хотелось бы, зато обладает богатой любительской карьерой, о Радивойе Каладжиче многие, наверняка, услышали впервые.

Поскольку ни один прежний соперник Бетербиева нее обладал высоким статусом, и Каладжича можно было легко записать в «мешки». А зря.

В карьере родившегося в Боснии серба был один значимый бой. В апреле 2016 года небитый Каладжич встречался с другими американским проспектом Маркусом Брауном. Бой получился конкретным, оба боксера были в нокдаунах, но Радивойе действовал намного умнее соперника и зачастую переигрывал Брауна во эпизодах. Но именно Маркус по мнению судей «потерпел» победу раздельным решением и с минимальным преимуществом.

С тех пор Браун значительно вырос как боец. В январе этого года он не оставил живого места на лице опытного Баду Джека – бывшего чемпиона во втором среднем весе.

Эта победа дала ему статус претендента на титул, которым владеет россиянин Дмитрий Бивол. Именно Маркус должен стать самым тяжелым соперником на данном этапе карьеры Дмитрия.

Что касается Каладжича, после боя с Брауном он провел один поединок и завершил карьеру из-за некроза кисти. С такой травмой продолжать карьеру было невозможно.

«Я получил очень тяжелую травму, устроился на работу и растолстел до 102 килограмм. Мысленно и физически я закончил с профессиональным спортом. Затем мне сделали инъекцию стволовых клеток, и со временем произошло чудо. Посмотрите на меня сейчас, я борюсь за титул чемпиона мира на телеканале ESPN, так что жизнь прекрасна», – сказал Каладжич.

В прошлом году Радивойе уже провел два поединка. В общей сложности он пробыл на ринге менее четырех минут, нокаутировав Бреда Остина и Алекса Тирана. За это время невозможно адекватно оценить ни уровень Каладжича, ни то насколько он вырос или сдал по сравнению со встречей с Брауном. Совершенно точно, у Радивойе есть нокаутирующий удар. А Артур бывал в нокдауне и падал он не только от удара Каллума Джонсона.

В 2014 году на настил россиянина отправил Джефф Пейдж.

Но обе эти встречи, как и все бои Бетербиева закончились нокаутами в пользу самого Артура. Так, что едва ли дело и на этот раз дойдет до судейского решения.

Конечно, фаворитом является российский боксер, которому еще никто не доставил неразрешимых проблем. Каладжичу в поединке с Бетербиевым стоит полагаться на небольшое преимущество в росте и размахе рук. Хотя все равно с трудом верится, что американец сможет удержать Артура на дистанции.

Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье и в прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ». Ориентировочное время начала поединка – 6:00 мск.