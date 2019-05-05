Бетербиева бросили ради фехтовальщиков

ПУСТОЙ ЗАЛ БЕТЕРБИЕВА

Боб Арум – самый авторитетный и опытный промоутер мира. Удивительно, что он совершил такую ошибку, как организация боя Артура Бетербиева с Радивойе Каладжичем во время поединка Сауля Альвареса и Дэниэла Джейкобса. Сошлась не только даты, но и время начала боев.

Если второй по значимости бой вечера с участием Бетербиева смотрел полный зал, к моменту выходу на авансцену главных участников действия трибуны опустели. Совсем. Все зрители покинули арену, чтобы посмотреть по телевизору поединок с более интригующей вывеской и звездными боксерами.

Во встрече Бетербиева и Каладжича особой интриги не было. Радивойе подавал большие надежды, но сделал вынужденный перерыв в карьере из-за некроза кисти. Кстати, это еще одна удивительная способность Арума. В последние годы – он каждый раз умудряется найти своему боксеру в качестве соперника очередного «инвалида».

Другие топовые клиенты Боба, а это Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Оскар Вальдес и Хильберто Рамирес в этом году уже отметились досрочными победами в боях, которые не представляли никакого спортивного интереса.

И Бетербиев уже на первой секунде показал Каладжичу, кто хозяин на ринге. В третьем раунде американец после длительной атаки Артура встал на колено, чтобы взять передышку, а в четвертом пошел ва-банк, устроив адский махач, в котором лучше выглядел российский спортсмен. Жаль, что мало кто это увидел, а ведь только один этот раунд был интереснее всего того, что происходило в параллельной встрече.

В следующем раунде рефери Дэн Стелл сжалился на Каладжичем и остановил бой уже на 13-й секунде, когда тот пропустил первый ощутимый удар. Радивойе и не возражал. Составить конкуренцию Артуру он не смог.

ДУЭЛЬ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

До конца лета в мире единоборств не намечается встречи более сильных и конкурентных соперников, поэтому ожидания от боя Альвареса и Джейкобса были высокими. К сожалению, все они полетели к чертям сразу с начала боя.

Боксеры с завидным упорством старались как можно больше ничего не сделать. Попросту экономили силы. Альварес шел вперед, крутил корпусом, но не атаковал первым. Джейкобс же в принципе никогда в карьере не стремился брать инициативу.

Вот и получилось, что оба боксера «второномерили» всю первую часть боя, разбавляя ее жидкими и неопасными атаками, словно на ринге оказались рапиристы. Шаг перед, выпад, укол, разошлись. Зачастую боксеры попадали по рукам друг друга.

Первым с седьмого раунда включился Альварес. Видимо, таковым был его план. Дать сопернику поработать в первой половине, а потом включаться самому. Но план сработал наполовину, потому что Дэниэл тоже не напрягался. Ему потребовалась пара раундов, чтобы адаптироваться к прессингу мексиканца и поединок вновь приобрел ничейный характер.

Ничего выдающегося на ринге так и не произошло. Самым логичным было бы объявить дружбу между боксерами или признать бой несостоявшимся. Во всяком случае, их встреча – хороший кандидат на победу в номинации «разочарование года».

Но в который раз судьи встали на сторону Сауля. Удивительный боксер. Он проиграл Эрисланде Ларе, Геннадию Головкину и Флойду Мейвезеру, но в протоколе у него значится только одно поражение. Симпатии судей не были секретом, поэтому остается только удивляться, почему Джейкобс не работал более активно. 115-113, 115-113, 116-112 – победа Альвареса с минимальным преимуществом. И не придерешься на этот раз.

Но запомнить из боя совершенно нечего. В боксе в этот день не нашлось ни одного своего Александра Шлеменко, который накануне зрелищно и героически победил Викарди Андраде. Увы, но бокс еще раз проиграл ММА.