Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)

В Челябинске состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 6, который был приурочен к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Шлеменко сразился против бразильца Вискарди Андраде. Эта схватка полностью оправдала ожидания фанатов ММА. Здесь было все: красивые удары, нокдаун, кровь и остановка поединка.

Зажигать должен был Емельяненко

Изначально возглавить турнир должен был тяжеловес Александр Емельяненко. Но вместо того, чтобы зажигать в Челябинске, он решил устроить шоу на Юге России в Кисловодске. Напомним, что там он сел за руль своего золотого мерседеса в пьяном состоянии, многочисленно нарушил правила ПДД. за ним в погоню включилась не только полиция, но и эвакуатор. В итоге, лига RCC не только сняла Емельяненко с турнира, но и разорвала с ним все трудовые соглашения.

Вместо него турнир в Челябинске возглавил Александр Шлеменко — живая легенда российских ММА, экс-чемпион американской лиги Bellator и победитель Гран-при М-1.

Вязигин и Фролов одержали победы

В рамках турнира состоялось 10 боев. Это довольно мало для современных реалий. Например, на недавнем турнире АСА 95 в Москве зрителей развлекали сразу 30 бойцов, то есть, состоялось 15 поединков. С другой стороны, любители спорта в Челябинске не успели устать, к тому же получили много позитивных эмоций.

В заключительном бою предварительного карда Николай Алексахин, которому прочат большое будущее единогласным решением судей победил американца Джонавина Вебба. А после уверенного выступления в клетке российский спортсмен сделал предложение своей девушке. Ну как она могла отказать такому грозному парню?

Главные поединки турнира тоже получились увлекательными и завершились досрочно. Тяжеловес Антон Вязигин в третьем раунде победил бразильца Вагнера Прадо техническим нокаутом, а средневес Артем Фролов (экс-чемпион М-1) во втором раунде нокаутировал немца Йонаса Билльштайна.

Молодая лига RCC в очередной раз продемонстрировала высокий уровень телевизионной картинки и светового шоу. На данный момент в этом показателе в России этому промоушену нет равных. Очень приятно, что RCC развивается. На рынке появился новый конкурентноспособный игрок.

Шлеменко заставил нервничать

В главном поединке турнира соперником Шлеменко стал бразилец Вискарди Андраде, который имел опыт выступлений в сильнейшей лиге мира UFC. Там он одержал три победы и потерпел одно поражение. Для Александра бой против южноамериканца стал 70-м в профессиональной карьере. Вдумайтесь только в это число. Многие бойцы заканчиваются карьеру, не проведя и 20 схваток. Но Шлеменко — уникальная личность. Он и не думает о завершении карьере и ставит перед собой цель стать чемпионом UFC в среднем весе. По его словам, этого добиться вполне реально.

Шлеменко начал поединок, как обычно, активно в атаке. Он стал прессинговать Андраде, бил вертушки ногами и пытался досрочно завершить схватку. Но что-то пошло не так. В одной из атак Шлеменко пропустил удар и упал на настил клетки, бразилец ринулся добивать нашего спортсмена и, казалось, сейчас все закончится плачевно для Александра. Нашего спортсмена колбасило из стороны в сторону. Это напомнило бой Федора Емельяненко и Фабио Мальдонадо. Каким-то чудом Шлеменко вытерпел шквал ударов Вискарди и уже к концу первого раунда он пришел в себя.

Во втором раунде стало ясно, что Андраде полностью вымахался и Александр полностью перехватил инициативу. Уставший бразилец раз за разом приглашал Шторма в борьбу в партер, но Шлеменко не соглашался, жестом показывая «вставай в стойку». Второй раунд завершился за огромным преимуществом нашего бойца. Зрители в зале были довольны происходящим в клетке и требовали нокаута уже в третьем раунде.

В последней пятиминутке россиянину удалось порадовать челябинскую публику. За полторы минуты до финального гонга судья остановил избиение Андраде, объявив чуть позже закономерную победу Шлеменко.

Эта победа стала для Александра 58-й в карьере при 12 поражениях. Ему сейчас 34 года и он рвется в UFC. Однако, после боя в Челябинске он заявил, что готов возглавить следующий турнир промоушена — RCC 7.

«Мне кажется, что я этого заслужил», - сказал Шлеменко.

Несомненно, Александр Шлеменко не затерялся бы в сильнейшей лиге мира. Да и американским фанатам он знаком, ведь Шторм долгое время дрался в Штатах. Победа над Андраде еще на один шаг приблизила Шлеменко к подписанию контракта с UFC. Ждем его следующих поединков с нетерпением.