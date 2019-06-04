Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна - Советский спорт
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04 июня 2019 07:42БоксУсачев Владислав

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

Напомним, что Руис в Нью-Йорке одержал досрочную победу над Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Встреча Головкина и Роллса пройдет в том же городе 8 июня.

– Ваш тренер Геннадий Машьянов отказался считать победу Руиса над Джошуа сенсацией, а какого мнения вы?
– Поединок получился насыщенным разными событиями. Особенно в третьем раунде, когда Энтони Джошуа потряс Энди Руиса, а затем и Руис отправил Джошуа в нокдаун. Я считаю, что это ключевой момент. Джошуа допустил ошибку, когда «полетел» так откровенно добивать соперника.

Таких боксеров как Руис в мире хватает. Неуклюжее телосложение и детское лицо. Чисто психологически думаешь, что против тебя выходит какой-то ребенок. Это могло повлиять на настрой Энтони, хотя чемпион такого уровня должен был разобрать соперника и знать, что делать нужно, а что делать нельзя.

Но с первых раундов мы увидели, что Джошуа не может подобрать ключики к Энди, за исключением момента с нокдауном в третьем раунде.

– Вы боксировали с Джошуа на любительском ринге. Расскажите о том бое из первых уст.
– Это был 2012 год. Международный турнир в Венгрии. Мы встретились в полуфинале. В предыдущем раунде мы одержали досрочные победы. Тактически я пытался работать как Руис, шел вперед и пытался его «убить». Он двигался и убегал. Судьи отдали бой в его пользу: 9:7.

Когда он стал чемпионом в профессионалах, о нем стали говорить как о непобедимой машине, но таких не бывает. И самые великие падали. Яркий пример – Владимир Кличко, который проигрывал Леймону Брюстеру и Кори Сандерсу, а затем он пересмотрел свою подготовку и пробыл чемпионом 11 лет. Может, это поражение чему-то научит Джошуа. Он будут работать над собой, а не над мускулами.

– Да, он производит впечатление бодибилдера.
– На самом деле, это хорошо и красиво, но…

– Мышцы требуют кислорода.
– Именно. Я же не новичок в спорте, и знаю изнутри, как все происходит: как боксеры готовятся, как выходят на пик и как работают мышцы. Если мышца «забьется», она не будет работать. Отработаешь раунд-два, а в третьем «умрешь».

– А какое впечатление оставил Руис от совместных спаррингов?
– Если честно, я неоднократно встречался с боксерами уровня Руиса даже на чемпионатах России. У меня были достойные соперники аналогичного роста и телосложения. Например, Максим Бабанин. Я с ним боксировал несколько раз. Он не хуже Энди Руиса. Такой же быстрый и скоростной, хотя на вид ребенок-толстячок. Зато этот толстячок столько народу «перевернул». Мужики думали: «Ой, сейчас мальчика побью». Пара ударов и они в нокауте. Нельзя недооценивать соперников.

– Таких еще называют «убийца с лицом ребенка».
– Да, что-то в этом есть.

– Ярко-выраженный лидер вашего дивизиона сейчас есть?
– Я бы одного не выделил. Но достойные ребята, с которыми хотелось бы подраться, есть. Тем более, я не думаю, что уступаю им в уровне. При правильном подходе к каждому сопернику можно показать красивый бокс.

– Вы уже встречались с бойцами околотопового уровня, а вот до соперников уровня топ-5 пока не дошли. В этом направлении работа ведется?
– Загадывать рановато. Вот утрясется шумиха вокруг боя Джошуа и Руиса и будут понятны наши дальнейшие действия. Для примера, в феврале в официальном рейтинге WBA я стоял выше Руиса. Я был седьмым-восьмым, а Руис – двенадцатым.

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– Вы ориентируюсь на титул WBA?
Нет. Я продвигаюсь по всем рейтингам. Я просто говорю это к тому, что я был во всех рейтингах выше Руиса, но посчастливилось выйти на титульный бой именно ему. Поэтому я думаю, что у меня все впереди, и такой шанс тоже представится.

– Руис – случайный чемпион?
– Нет. Случайной может быть победа. Но я видел, как он тренировался каждый день, поэтому его победа – заслуженная. Он не из бара вышел на ринг.

– На этой неделе будет бой Геннадия Головкина и Стива Роллса. Вам этот бой интересен со спортивной точки зрения?
– Только из-за имени и фамилия Головкина, потому что его оппонента я совсем не знаю.

– В какой форме находится Головкин судя по последним боям? Он еще грозный?
– Конечно. Думаю, что он отдохнул, набрался эмоций и зарядился энергией, поэтому подойдет в отличной форме. Тем более это будет его дебют на DAZN, поэтому я думаю, что покажет хороший бокс.

– Напрашивалась ли для него смена тренера?
– Контрено для такого уровня бойца смена существенно тренера не повлияет. Какие-то корректировке будут, но это тренер будет работать на Головкина, а не наоборот

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