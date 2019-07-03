Из спорта в кино. Семь спортсменов, которые стали актерами - Советский спорт
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03 июля 2019 11:26БоксБратищева Полина

Из спорта в кино. Семь спортсменов, которые стали актерами

Федор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев снялся в криминальной комедии «БУМЕРанг», режиссером которого стал Петр Буслов. На данный момент мы не можем оценить актерскую работу спортсмена, так как картина выйдет в прокат в 2020 году.

Денис играет роль тренера, а его партнерами по фильму станут такие известные актеры, как Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Роман Мадянов и Максим Виторган.

1Дмитрий Нагиев, Денис Лебедев и Владимир Сычев

В связи с этим, «Советский спорт» решил вспомнить других известных российских спортсменов, которые уже имели актерский опыт в кинематографе.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ (БОКС)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев снялся в нескольких фильмах, но в кино не остался, ушел в политику. Самым известным фильмов в его карьере является «Каменная башка» (рейтинг фильма 5,46 из 10,0 — здесь и далее по данным Кинопоиска), где он сыграл главную роль. История рассказывает о том, как талантливый боксер потерял память, и не помнит, что случилось вчера. Идея создать спортивную драму была хорошей, но в итоге, зрители не высоко оценили этот фильм.

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Другие фильмы, в которых играл Валуев: «Подарок с характером» (5,37), «Путь» (4,18), «7 гномов: И целого леса мало» (5,28), «Игра без правил» (мини-сериал, 2,76).

На данный момент Николай Валуев является депутатом Государственной думы.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ (СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА)

Олег Тактаров — первопроходец среди российских бойцов в UFC. В начале нулевых, когда о таком спорте, как ММА, в России еще никто и не знал Тактаров уехал в США биться на голых кулаках в турнирах UFC. В 1995 году он выиграл шестой турнир и стал его чемпионом. Благодаря спорту, Олег и попал в кино.

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По мнению американских режиссеров, Тактаров отлично походил на роль русского милицейского или главу русской мафии. В основном, спортсмен играл в маленьких ролях. Он снялся в 78 фильмах и сериалах.

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Самые известные: «Плохие парни 2» (7,63), «Сокровище нации» (7,65), сериал «Охота на изюбря» (7,28), «Монтана» (4,75), «Хищники» (6,46), Generation П (6,60), Вий 3D (5,65).

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В 2015 году Тактаров стал режиссером фильма «Картина маслом» (4,18).

На данный момент бывший боец UFC продолжает актерскую деятельность, но по-прежнему играет во второсортных фильмах. Помимо этого, Тактаров проводит мастер-классы по боевому самбо и ММА, а также активно ведет свой инстаграм, где активно общается со своими фанатами.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО (СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА)

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко десять лет занимал первое место в рейтинге лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий. В начале нулевых в России его никто не знал, а вот в Японии он был кумиром практически для каждого подростка. Дело в том, что дрался он в Японии, а в России стал известен только тогда, когда его великолепная карьера пошла на спад.

В 2011 году он снялся в фильме «Ключ Саламандры» (4,8). В этой картине принимали участие такие актеры, как Рутгер Хауэр и Майкл Мэдсен. Однако, картина провалилась в прокате и не снискала любви зрителей.

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Как говорил Федор Емельяненко в интервью «Советскому спорту» несколько лет назад, для него это был полезный опыт, но он больше не будет сниматься в кино. «Это не мое», - говорил Федор.

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На данный момент Емельяненко продолжает выступать по правилам ММА. Совсем недавно он продлил контракт с лигой Bellator еще на три поединка. Следующий его бой должен состояться 31 декабря в Японии.

БАТУ ХАСИКОВ (КИКБОКСИНГ)

Один из самых известных кикбоксеров страны Бату Хасиков запомнился всем не только его двумя победами над легендарным греком Майком Замбидисом, но и ролью в кино.

В 2007 году он появился в фильме «Бой с тенью 2: Реванш» (6,23) , где появился в качестве камео. А уже в следующем фильме франшизы «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (6,34) он сыграл полноценную роль. Хасиков неплохо отыграл роль антагониста боксера Куэрте, который принимал нео-допинг и использовал запрещенную технику. За весь фильм, Бату не произнес, наверное, ни одного слова. Но бокс в его исполнении был прекрасен.

1Бату Хасиков (слева)

Хасиков уже давно завершил спортивную карьеру, да и в фильмах больше не снимался. На данный момент он является временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия.

АНДРЕЙ НИКОЛИШИН (ХОККЕЙ)

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России по хоккею Андрей Николишин сыграл самого себя в фильме «Брат 2» (8,09) и появлялся в сериале «Креативный класс» (3,65).

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АЛЕКСЕЙ ВАНИН (БОРЬБА)

Мастер спорта по классической борьбе, участник ВОВ и заслуженный артист РФ Алексей Ванин стал участником всех крупных союзных соревнований, а позже запомнился своей актерской карьерой.

1Памятная сцена из фильма «Джентльмены удачи». Алексей Ванин (справа)

Он принял участие в 69 фильмах, среди которых «Джентльмены удачи» (8,50, «Они сражались за Родину» (8,4), «Афоня» (8,0), «Гардемарины, вперед!» (8,1), «Герой нашего времени» (7,8).

Алексей Ванин скончался 22 мая 2012 года в возрасте 87 лет.

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