Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру - Советский спорт
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11 июля 2019 20:03БоксУсачев Владислав

Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру

«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

39-летний боксер сегодня в социальной сети Инстаграм выложил запись, в которой рассказал о завершении карьеры и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Дорогие друзья, я объявляю о завершении своей спортивной карьере и переворачиваю очередную страницу своей жизни. Спасибо вам, кто был со мной все эти годы, болел, поддерживал. Но это не значит, что я остановился. Впереди большая и интересная жизнь, и в ней я хочу быть полезным обществу и своей стране. Для этого мы и живем, меняя мир к лучшему, правильно воспитывая свое поколение. Не сомневаюсь, что придут новые и достойные чемпионы, ведь гимн России должен звучать на всех аренах мирового спорта. Дорогой болельщик, низкий тебе поклон. Думаю, что я тебя не подвел».

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Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!

Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official)

Это заявление не стало неожиданным. К тому, что Лебедев скоро завершит карьеру говорил не только его солидный возраст, но и уровень последних соперников. Марк Флэнаган, Хизни Алтункая и Майк Уилсон никогда не находились даже близко к уровню российского боксера. Лебедев встречался с ними в расчете на то, что перед большим боем ему нужна практика.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ БОЛЬШОЙ БОЙ

Первый сезон Всемирной боксерской Суперсерии собрал всех лучших боксеров первого тяжелого веса, за исключением Лебедева. У Дениса был пояс WBA Super, от которого от отказался, чтобы победитель Суперсерии стал абсолютным чемпионом мира. То есть, стал обладателем четырех поясов: WBA, WBC, IBF и WBO.

Но не душевной добротой вызван поступок Лебедева. У него был план встретиться с победителем турнира. И WBA подтвердила эту версию, обязав будущего абсолютного чемпиона провести обязательную защиту против Дениса.

В итоге победителем Суперсерии стал украинец Александр Усик. Причем он настолько убедительно победил в финале Мурата Гассиева, что стало очевидно, спортивного смысла во встрече Усика и Лебедева нет. Денис ранее сам проиграл Гассиеву, который после этого заметно вырос как боксер, но все равно без шансов уступил Усику.

Но для Лебедева бой с Усиком был чуть ли не единственным вариантом денежного поединка. Он неоднократно напоминал команде украинца об обязательной защите и даже в итоге заявил, что готов драться только за пояс WBA.

Усика этот вариант не привлекал. Этот бой был бы интересен только на постсоветском пространстве, а Александр стремился к мировой известности. Компенсировать это мог хороший гонорар, но промоутер Лебедева Андрей Рябинский перестал вкладывать деньги в бокс и вовсе прекратил организовать шоу в России.

Теоретически встречу боксеров можно было организовать в Украине, где Усика давно ждут. Александр не провел ни одного титульного поединка на Родине. Но представьте себе Лебедева в Киеве, выходящим на бой в форме десантника. Это исключено. В других странах этим боем не интересовались вовсе.

Поэтому Усик сначала попросил отсрочку и провел добровольную защиту в Англии против Тони Белью, а вначале этого года расставался в поясами и перешел в тяжелый вес.

Пришлось изучать другие варианты. Звездные боксеры этого дивизиона «замутили» второй сезон Суперсерии, поэтому нужно было искать новые имена. Сначала рассматривалась возможность боя с британцем Лоуренсом Околи. Затем вектор переместился на француза Арсена Гуламиряна – регулярного чемпиона по версии WBA. В обоих случаях команду Лебедева не устроил гонорар, предложенный соперниками, а сама российская сторона не предлагала ничего.

За полтора года, что длился этот процесс, WBA наштамповала «суперчемпиона», «чемпиона в отпуске», «регулярного чемпиона», «временного чемпиона» и «золотого чемпиона»: Усик, Лебедев, Гуламирян, Бейбут Шуменов и Юниер Дортикос. Понимая, что процесс не двигается, и чемпионы не хотят встречаться между собой, организация на прошлой неделе просто вычеркнула из списков Лебедева и Усика, упростив ситуацию. И если ранее Денис предлагал соперникам бой за пояс, теперь никаких козырей у него не осталось. И завершение карьеры стало самым логичным исходом.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЛЕБЕДЕВ

Лебедев – очень редкий случай для российского бокса. Он стал чемпионом мира в профи, практически не имея за плечами никакой любительской карьеры. Первый бой он провел, когда ему исполнился 21 года. Денис работал с известным промоутером Владимиром Хрюновым, и именно тогда у него появился сколь узнаваемый, столь и критикуемый образ десантника.

А первое большое признание к Лебедеву пришло после поражения от Марко Хука. На тот момент немецкий боксер считался чуть ли не лучшим представителем своего веса, но в Германии Денис ему дал настолько близкий бой, что многие посмеивались: «Хук потерпел победу».

Далее Лебедев провел два боя с американскими ветеранами Роем Джонсом и Джеймсом Тони. Точнее с тем, что от них осталось. Поэтому Денис подвергся новой волне жесткой критики. Особенно за нокаут Джонса, который был героем для российских зрителей в 90-е годы. В действительно же никакой вины Лебедева в моменте с нокаутом не было. Виноват рефери Стив Смугер, затянувший с окончанием боя.

После этого состоялся еще один запоминающийся бой Лебедева. Тот поединок ознаменовал конец короткой тренерской карьеры Кости Цзю. Противник россиянина Гильермо Джонс был уважаемым боксером, но на спаде. Однако команда Лебедева выбрала очень странный план на бой с панамцем. Денис заходил прямо под джеб соперника и к середине боя, который он бесспорно выигрывал у него заплыл глаз, а спустя еще пару раундов гематома выросла до таких размеров, что на Лебедева было больно смотреть.

В результате Денис проиграл нокаутом, а Цзю больше никого не тренировал. Впоследствии выяснилось, что Джонс провалил допинг-тест и результат боя был аннулирован. Лебедев стал тренироваться у Фредди Роуча и его результаты вновь пошли вверх. Были повержены Юри Каленга и Латиф Кайоде, а после победы над Виктором Эмилио Рамиресом в 2016-м году Лебедев стал обладателем двух поясов (WBA и IBF) и негласного звания лучшего боксера своего дивизиона.

В этом же году состоялся и последний большой Дениса. Он его вновь проиграл. На ринг против Лебедева вышел молодой российский боксер Мурат Гассиев. В итоге зрители увидели не самый зрелищный, но крайне напряженный и близкий поединок, в котором победу отдали Гассиеву.

И это был первый случай в истории, когда до боя был один чемпион мира, а после боя их оказалось двое, потому что на кону был только пояс IBF, а тот самый титул WBA остался у Дениса.

В итоге Денис был чуть ли не самым критикуемым российским боксером в истории. Но на ситуацию стоит посмотреть иначе. Существует версия, что лучше всего о боксере говорят его поражения. И если рассуждать о Денисе Лебедеве в этом ключе, он запомнился как исключительно бескомпромиссный боксер. Лебедев никогда не включал «велосипед», не давал повода считать себя грязным боксером, никогда не сдавался, а его поражения от Хука и Гассиева получились настолько конкурентными, что в его адрес Лебедева не было ни одного упрека.

Теперь у Дениса будет другая жизнь. Вероятно, она будет связана с политикой, и фигура Лебедева вряд будет менее критикуемой, поэтому хотелось бы, что Денис по крайне мере оставался таким же бескомпромиссным каким был на ринге.

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