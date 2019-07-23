«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев - Советский спорт
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23 июля 2019 19:25БоксУсачев Владислав

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев

Россиян скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА РИНГЕ

20 июля российский полусредневес (до 63,5 кг) Максим Дадашев вышел на самый важный бой в своей карьере. Ему противостоял пуэрториканец Субриэль Матиас. Оба боксера на тот момент имели в активе по 13 побед и ни одного поражения. Дадашев стоял в рейтинге IBF выше Матиаса, поэтому победа в этом поединке могла дать россиянину статус претендента на титул, но в итоге Максим лишился всего.

Первая половина боя складывалась для Дадашева в общем-то неплохо. Независимые судьи посчитали этот отрезок равным. Но если Максим работал в основном джебом, его соперник вкладывался в большинство ударов. Это принесло пуэрториканцу плоды, россиянин замедлился, хотя продолжал отвечать на атаки.

В девятом раунде преимущество Матиаса стало тотальным. И тренер россиянина Бадди Макгирт после боя сказал, что мысли остановить встречу у него появились примерно в этот момент, но Дадашев вышел на десятый и одиннадцатый раунды.

У Макгирта закончились доводы держать своего боксера в ринге, хотя обычно на такой дистанции все позволяют проигрывающему боксеру довести бой до конца. Для спортсмена большая разница в том, как проиграть – решением судей или досрочно. Но Макгирт на такие мелочи размениваться не стал выдал долгую речь, которую захватили камеры:

«Макс, я собираюсь остановить бой. Ты пропускаешь слишком много ударов. Слишком много, Макс. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Посмотри на меня! Пожалуйста, позволь мне сделать это. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты должен быть честен со мной. Я останавливаю. Все», — уговаривал Макгирт подопечного.

Удивительно, но первой реакцией Дадашева было желание выйти на 12-й раунд. Однако спустя несколько секунд он перестал реагировать на слова своего тренера. Возможно из-за того, что плохо знал английский язык (подсказки Макгирта Максим во время боя получал через переводчика).

Когда объявляли победителя боя, Дадашев продолжал сидеть в углу, практически не реагируя на происходящее. Самостоятельно встать Максим не смог и раздевалку его повели, взяв под руки. Дадашева сначала стошнило, а затем его ноги резко подкосились. Он не дошел до раздевалки. Уже в зале его уложили на носилки и увезли в ближайший госпиталь.

КАК ПРОШЛА ОПЕРАЦИЯ

В больнице боксеру был диагностирован тяжелый отек мозга. Было принято решение провести трепанацию черепа. Операция длилась два часа.

«У Дадашева началась опухоль мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа», – сказал менеджер боксера Эгис Климас. После операции спортсмен должен был долгое время находиться в больнице и восстанавливаться.

Из Петербурга в Оксон-Хилл к нему вылетела жена. Врачи не давали прогнозов на будущее спортсмена, но отмечали, что решающими станут ближайшие 48-50 часов.

Через три дня Дадашев скончался. Ему было только 28 лет. «У Максима не выдержало сердце», – сообщили в команде российского боксера.

КАК ЧАСТО УМИРАЮТ БОКСЕРЫ

Трагедия с Дадашевым не стала первой в боксерском мире. В России наиболее известен случай смерти Романа Симакова, который проводил бой с Сергеем Ковалевым. 27-летний спортсмен впал в кому и умер спустя 3 дня после поединка.

Мексиканский боксер Франсиско Леаль умер в возрасте 26 лет после нокаута от соотечественника Рауля Иралеса. Многие специалисты отмечали, что Леалю вообще не нужно было выходить на бой, поскольку в 2012 году он долго восстанавливался после поражения техническим нокаутом от россиянина Евгения Градовича.

Еще один мексиканец Мартин Санчес скончался на следующий день после боя с россиянином Рустамом Нугаевым. Корейский боксер Йо Сам Чой и вовсе выиграл свой поединок, но после финального гонга боксер потерял сознания и впал в кому. Он умер в больнице.

Самыми известными трагедиями стали смерти Дэйви Мура, Бенни Парета и Ли Ку Кима.

В 1963 году Мур умер в тот же день, когда состоялся поединок с кубинцем Шугаром Рамосом. Смерть Парета годом ранее видели миллионы зрителей. В 12 раунде его соперник Эмиль Гриффит нанес Парету 29 ударов в одной атаке, а рефери спокойно позволил избивать боксера, повисшего на канатах. В результате в США почти десять лет не показывали прямые трансляции бокса. А смерть корейца Ли Ку Кима в 1982 году заставила боксерские федерации отметить 15-раундовые поединки. Боксер впал в кому и умер через четыре дня после поединка с Рэем Манчини.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Дмитрий Лучников, известный катмэн:

– На конвенции Всемирного боксерского совета (WBC), которую посетили нейрохирурги и другие специалисты в этой области, бокс признали опасным видом спорта, но с рядом нюансов. Одна из опасности для головного мозга кроется в выборе экипировки. Многим кажется, что если выбрать самые «безопасные» перчатки, удары не будут такими травматичными. Но большинство нокаутов происходит не от ударов в область головы, а после точного попадания в челюсть. Это самый безобидный удар для головного мозга, потому что по нервным окончаниям идет импульс в мозг. Происходит «вспышка» и боксер оказывается в нокауте. Гораздо вреднее для мозга, когда спортсмен пропускает много ударов по голове. Лучше один раз пропустить удар в челюсть, чем пропускать многочисленные удары в течение всего боя

– В целом, высока ли смертность боксеров после травм?
– Выше, чем в других видах спорта.

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