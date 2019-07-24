Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? - Советский спорт
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24 июля 2019 09:00БоксУсачев Владислав

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?

«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

Напомним, что во вторник Дадашев скончался из-за остановки сердца. Россиянин был доставлен в больницу после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Дадашеву была проведена операция, но через три дня 28-летний спортсмен умер.

ВРАЧИ

Проанализируем действия медиков. Максим Дадашев не сумел дойти до своей раздевалки и его уложили на носилки при выходе из зрительского зала. Затем его отправили в госпиталь, где быстро поставили диагноз и провели двухчасовую операцию.

Трепанация черепа прошла успешно. Но спустя три дня спортсмен умер из-за остановки сердца. Наверное, к действиям медиков нет никаких претензий. Они сделали все, что было их силах и оказали помощь насколько быстро, насколько это было возможно.

Пример вины врачей: Трагедия Магомеда Абдусаламова. После боя с Майком Пересом россиянин жаловался на боли в голове, но врачи отказали в госпитализации, и Магомеду пришлось добираться до больницы своим ходом. Время было упущено. Через несколько часов Абдусаламова ввели в состояние искусственной комы. А несколько дней спустя он перенес инсульт. Боксер выжил, но правая часть тела Абдусаламова оказалась парализованной.

В итоге власти штата Нью-Йорк согласились выплатить 22 миллиона долларов по иску родственников российского боксера за халатность проявленную врачами.

В случае с Дадашев ни о какой халатности речи быть не может.

Вердикт: вина отсутствует

ТРЕНЕР

Тренер – это первый человек, который подвергается критике после любых проблем своего подопечного. Естественно, найдутся и те, кто скажет, что «Бадди Макгирт не остановил бой вовремя».

К сожалению, это «вовремя» становится понятно только постфактум. Как определить критический момент? Если посмотреть на оценки раундов независимого судьи портала BoxingScene, Дадашев выиграл восьмой раунд и на этот момент счет был 5-3 в пользу его соперника Матиаса. То есть россиянин за четыре раунда до конца сохранял возможность выиграть бой.

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Отсюда можно сделать вывод, что критический момент наступил позже. Следующие раунды Дадашев проиграл. По словам Макгирта где-то в это время специалист впервые подумал о том, чтобы снять своего боксера с боя.

Терпение Макгирта закончилось после 11-го раунда. Поведение и слова Бадди в перерыве дают четкую картину: тренер был главным, а может и единственным человеком в углу Дадашева, который хотел прекратить бой немедленно. Больше никто из команды Максима не проявил желания остановить бой. Более того, казалось, что люди, находившиеся в углу, готовят Максима к следующему раунду. Макгирт даже крикнул на переводчика, чтобы тот помог ему уговорить Дадашева сняться с боя.

Макгирт проявил себе как человек, который был заинтересован в сохранении здоровья Дадашева больше, чем все остальные. Пожалуй, именно тренер виноват в трагедии меньше всех.

Пример вины тренера: Бесспорной вина тренера была во время боя Джеральда Маклеллана и Найджела Бенна в 1995 году. К большим высотам Маклеллана привел Эмануэль Стюард, но попав под влияние промоутера Дона Кинга, боксер убрал своего наставника и его заменил лояльный Кингу Стэн Джонсон.

В первом же раунде Маклеллан отправил Бенна в нокдаун, выбросив того за пределы ринга, но британец успел вернуться и продолжить бой. В конце шестого раунда Бенн наносит три удара в затылок соперника.

По словам сестры МакллеланаЛизы, в конце 6-го и 8-го раундов Джеральд говорил своему тренеру: «Я больше не хочу боксировать, не понимаю что со мной, но мне очень плохо». Однако, поставленному Кингом «коучу» было плевать на состояние своего подопечного, его волновала лишь финансовая составляющая.

В восьмом раунде Маклеллан вновь отправил Бенна в нокдаун, но после 10-го раунда опять просит тренера остановить встречу, но поскольку Макллелан лидировал на судейских записках, Джонсон вновь отправляет его в бой. И уже Бенн дважды отправляет Джеральда в нокдаун. После второго нокдауна Макллелан безжизненной походкой возвращается в свой угол. Спустя минуту он теряет сознание. Боксер оказался навсегда парализован ниже пояса, полностью ослеп и потерял слух на 80%. Джеральд больше ничего не помнил о своей прошлой жизни.

Джонсон проявил чудовищную халатность и пренебрег здоровьем своего боксера, хотя мог остановить бой задолго до трагедии, а Макгирт оказался единственным человеком в углу, который призывал остановить бой своего подопечного.

Вердикт: вина отсутствует

РЕФЕРИ

Кого обвинить еще? Может рефери Кенни Шевалье? Критические стрелы летят в адрес рефери в менее трагических ситуациях. Но пересмотрите бой и найдите за 11 раундов момент, в котором у Шевалье был повод отсчитать хотя бы нокдаун, не говоря уже об остановке боя. Рефери мог бы остановить встречу, если бы случился эпизод, в котором Дадашев попал под плотную атаку соперника и не оказывал сопротивления сам. Но Максим постоянно отвечал на атаки, и остановка боя могла вызвать недовольство со стороны российского угла, как это было в недавнем поединке Артура Акавова и Деметриуса Андраде. Рефери Артур Мерканте-младший остановил бой после одиночного попадания американца в 12-м раунде, после чего рефери заподозрили в том, что он поставил на тотализаторе на досрочную победу своего соотечественника.

Пример вины рефери: Но если Мерканте все равно действовал в интересах здоровья боксера, Руби Голдштейн в 1962 году в интересах здоровья одного из боксеров не сделал ничего. Голдштейн обслуживал третий бой между Эмилем Гриффитом и Бенни Паретом. Счет в их противостоянии был 1:1, но главное, что соперники успели сильно невзлюбить друг друга. В начале 60-х, а к геям в США относились не так лояльно как сейчас, поэтому у Гриффита, который не скрывал своей ориентации, постоянно возникали конфликты, а с Паретом вовсе случилась вражда со словесным обменом в стиле противостояния Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

В 12-м раунде Гриффит зажал Парета к канатам и сумел потрясти. У Бенни обвисли руки, его держали только канаты. Руби Голдштейн не придал этому значения и позволил Гриффиту нанести еще десяток ударов по бессознательному сопернику, что совершенно необъяснимо, потому что у Голдштейн была внушительная боксерская карьера. Он не мог не понимать всей серьезности ситуации.

В результате Парет скончался через 10 дней после поединка из-за гематомы мозга. Подобной халатности Шевалье в своем поединке не допустил.

Вердикт: вина отсутствует

СОПЕРНИК

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А что же Сабриэль Матиас – соперник Максима Дадашева? Пуэрториканец не наносил запрещенных ударов. Не бил по затылку, не наносил удары ниже пояса, не включал локти в стиле Майриса Бриедиса и не «бодал» соперника как Эвандер Холифилд.

Матиас – нокаутер и все свои победы он одержал досрочно. Можно не сомневаться, что Дадашева он бил намеренно и бил сильно. Любой боксер или боец ставит задачу – нанести здоровью соперника значительный урон. Но с точно такими же намерениями дрался и Дадашев. И оба дрались, соблюдая правила.

Пример вины соперника: В 1983 году состоялся бой между Луисом Ресто и Билли Коллинсом. Десятираундовый бой завершился победой Ресто и Билли Коллинз-старший, пожав руку Ресто, обнаружил, что в его перчатках боксера отсутствует набивки. Ее вырезал тренер Ресто Панама Льюис. Они оба были осуждены и приговорены к двум с половиной годам тюрьмы. Коллинс-младший получил серьезные травмы. У него ослабло зрение, он впал в депрессию, начались проблемы с алкоголем и он совершил самоубийство.

Сабриэль Матиас дрался по всей строгости правил и не был замечен в нечестной борьбе.

Вердикт: вина отсутствует

БОКСЕР

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В итоге остается оценить только степень вины самого Максима Дадашева. В современном боксе большие проблемы у боксеров возникаю с тем, чтобы уместиться в лимит своего веса. Возможно, у Дадашева были проблемы с этим. Длительное голодание или мучительная сгонка могла забрать много сил. А возможно проблемы были во время подготовки – у Максима были тяжелые спарринги. Это только догадки.

Зато его друг Денис Гольцов рассказал подробность, которая проливает свет на здоровье российского боксера: «У Максима был перерыв – после победного чемпионата России-2007. Возникли проблемы со здоровьем, с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Но его откачали. Только пропускать удары было нельзя уже. Об этом знали только близкие. Поэтому отошел от бокса и начал работать. Жизненная ситуация вынудила его перебраться в США. Надо было зарабатывать, а что он лучше всего умел? Боксировать».

У Дадашева еще 12 лет назад были серьезные проблемы со здоровьем. Максим был в реанимации. Его предупредили, что удары по голове могут привести к летальному исходу, но об этом знали только близкие, а сам боксер понадеялся на «авось». Забота о здоровье не оказалась приоритетом Дадашева. И как в этой ситуации можно винить кого-то, кроме самого боксера?

Вердикт: вина присутствует

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