Дадашев и другие случаи смертей в ринге. Вся история трагедий  - Советский спорт
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25 июля 2019 13:30БоксУсачев Владислав

Дадашев и другие случаи смертей в ринге. Вся история трагедий 

«Советский спорт» собрал все случаи смертей боксеров в одном материале и подробно остановился на самых резонансных из них.

МАКСИМ ДАДАШЕВ (РОССИЯ)

Послужной список: 13-0, 11 КО
Дата боя: 19 июля 2019
Соперник: Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико)
Итог боя: победа Матиаса в результате отказа соперника продолжать поединок после 11-го раунда
Дата смерти: 23 июля 2019 (28 лет)

Первая часть боя проходила в равном ключе, но во второй половине преимущество захватил пуэрториканец. После окончания 11-го раунда тренер Дадашева Бадди Макгирт остановил поединок. Дадашев не сумел самостоятельно дойти до раздевалки и на выходе из зрительского зала его унесли на носилках. В больнице Максиму была сделана трепанация черепа, но боксер умел через четыре дня.

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? Разбираемся

КРИСТИАН ДАГИО (ИТАЛИЯ)

Послужной список: 10-1, 10 KO
Дата боя: 26 октября 2019
Соперник: Дон Паруанг (Таиланд)
Итог боя: победа Паруанга нокаутом в 12-м раунде
Дата смерти: 2 ноября 2018 (49 лет)

Предпоследний случай смерти в боксе. В 12-м раунде итальянец получил от тайца несколько мощных ударов в голову. Дагио упал, но сумел быстро встать. Последовала еще одна серия ударов в голову, от которых итальянец не сумел увернуться. Таец отправил его в нокаут. Рефери сразу вызвал на ринг врачей, но Дагио умер в больнице спустя несколько дней, не приходя в сознание.

РОМАН СИМАКОВ (РОССИЯ)

Послужной список: 19-2-1, 9 KO
Дата боя: 5 декабря 2011
Соперник: Сергей Ковалев (Россия)
Итог боя: победа Ковалева техническим нокаутом в 7-м раунде
Дата смерти: 8 декабря 2011 года (27 лет)

Симаков проиграл Ковалеву все раунды, но нельзя сказать, что преимущество будущего чемпиона мира было гигантским. Примечательно, что в 7-м раунде Ковалев не провел ни одного акцентированного удара в голову соперника. После попадания по корпусу Симаков упал и поднялся, держась за канаты. Рефери Виктор Папин прекратил бой. Через несколько секунд Роман потерял сознание и его уложили на носилки прямо на ринге. Операция длилась семь часов, но остановить кровоизлияние в мозг полностью не удалось. Симаков умер через три дня. Спустя пять лет Ковалев перевел родственникам Симакова миллион долларов, полученный в качестве гонорара.

ЙО САМ ЧОЙ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Послужной список: 32-5-0, 19 KO
Дата боя: 25 декабря 2007
Соперник: Хери Амол (Индонезия)
Итог боя: победа Чоя единогласным решением судей
Дата смерти: 2 января 2008 года (35 лет)

Корейский боксер уверенно вел поединок, но в 12-м раунде у его соперника прошел правый кросс в челюсть, который привел к нокдауну. Йо Сам Чой встал на счет четыре. Сразу после этого раздался гонг и корейца поздравил его соперник. Победитель пошел в свой угол. Внезапно у него подкосились ноги и он потерял сознание. В больнице у боксера наступила смерть головного мозга, но СМИ не исключают вариант, при которой Чой подвергся эвтаназии.

МАРТИН САНЧЕС (МЕКСИКА)

Послужной список: 13-8, 10 KO
Дата боя: 1 июля 2005
Соперник: Рустам Нугаев (Россия)
Итог боя: Победа Нугаева нокаутом в 9-м раунде
Дата смерти: 2 июля 2005 (26 лет)

В 2005 году боксер из Мексики скончался в Лас-Вегасе на следующий день после боя с россиянином Рустамом Нугаевым. Уральский боксер в 9-м раунде нанес настолько мощный удар, что Санчес едва не вылетел за пределы ринга. Рефери Кенни Бейлисс зафиксировал нокаут. Спортсмен самостоятельно покинул зал. По заключению двоих врачей, сразу же после боя состояние мексиканца не вызывало опасений. Но на следующий день Мартину стало хуже и его экстренно доставили в больницу, где он и умер.

РОБЕРТ ВАНГИЛА (КЕНИЯ)

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Послужной список: 22-5-0, 16 KO
Дата боя: 22 июля 1994
Соперник: Давид Гонсалес (США)
Итог боя: Победа Гонсалеса техническим нокаутом в 9-м раунде
Дата смерти: 24 июля 1994 года (26 лет)

Кенийский боксер стал олимпийским чемпионом Сеула, но в профессиональном боксе его карьера не заладилась. Он потерпел пять поражений и все нокаутами. Рефери Джо Кортес остановил поединок с Гонсалесом в 9-м раунде. Вангила, пропустивший много ударов, был в сознании и даже протестовал против решения арбитра. Но в раздевалке кенийцу стало плохо, а через несколько дней он скончался.

ДУК КУ КИМ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Послужной список: 17-2-1, 8 KO
Дата боя: 13 ноября 1982
Соперник: Рэй Манчини (США)
Итог боя: Победа Манчини техническим нокаутом в 14-м раунде
Дата смерти: 17 ноября 1982 года (23 года)

Это был титульный бой за пояс WBA, поэтому поединок длился 15 раундов. В 14-м раунде Манчини провел успешную атаку и кореец упал, ударившись головой о настил ринга. Он встал, но рефери остановил бой. Спустя несколько минут кореец впал в кому и покинул арену на носилках в бессознательном состоянии. Он умер через четыре дня, а нейрохирург сообщил, что причиной такого серьезного повреждения послужил один-единственный прямой удар в голову. После этого случая были отменены 15-раундовые поединки.

ДЭЙВИ МУР (США)

Послужной список: 59-7-1, 30 KO
Дата боя: 21 марта 1963
Соперник: Шугар Рамос (Мексика)
Итог боя: Победа Рамоса в результате отказа соперника после 10-го раунде
Дата смерти: 25 марта 1963 года (29 лет)

Это был титульный бой по версиям WBA и WBC. В 10-м раунде Рамос отправил Мура в нокдаун, и последний ударился головой о канаты. Рефери Джордж Латка толком даже не посмотрел на потерпевшего, и разрешил продолжить бой. Мура сильно шатало. Он дважды заваливался на канаты, на что рефери вообще никак не отреагировал. Тренер боксера Вилли Кетчум снял своего подопечного с поединка в перерыве. Мур успел дать короткое интервью, но в раздевалке впал в кому и умер спустя три дня. Врачи диагностировали смерть боксера в результате удара затылком о туго натянутые канаты ринга. А известный певец Боб Дилан написал песню «Кто убил Дэйви Мура?»

БЕННИ «КИД» ПАРЕТ (КУБА)

Послужной список: 35-12-3, 10 KO
Дата боя: 24 марта 1962
Соперник: Эмиль Гриффит (США)
Итог боя: Победа Гриффита техническим нокаутом в 12-м раунде
Дата смерти: 3 апреля 1962 года (25 лет)

Еще один случай безобразной работы рефери в ринге. В 12-м раунде Парет пропустил несколько ударов и повис на канатах в углу ринга. Рефери Руби Голдштейн никак не отреагировал на состояние кубинца и Гриффит всадил еще десяток ударов по бессознательному боксеру. Парет умер через десять дней, а боксерские поединки почти десять лет не транслировать по американскому телевидению.

ФРЭНКИ КЭМПБЕЛЛ (США)

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Послужной список: 32-4-3, 26 KO
Дата боя: 25 августа 1930
Соперник: Макс Бэр (США)
Итог боя: Победа Бэра техническим нокаутом в 5-м раунде
Дата смерти: 26 августа 1930 (26 лет)

Это второй в истории случай со смертью боксера. За четыре года этого британец Дэниэл Маршалл умер после боя с Джошуа Ллойдом-Дойлом. Это был первый бой в карьере Маршалла и он умер на следующий день. Но подробности того боя неизвестны.

Будущий чемпион мира в тяжелом весе Макс Бэр вначале карьеры встречался с Фрэнки Кэмпбеллом. Во 2-м раунде Кэмпбелл попал по сопернику, стал приветствовать фанатов и сразу пропустил мощный ответный удар. В перерыве Кэмпбелл признался тренеру Тилли Херману, что «в голове что-то щелкнуло». Но бой продолжился. В 5-м раунде Бэр провел длительную комбинацию. Рефери остановил бой, когда Кэмпбелл рухнул на настил. Боксера отправили в больницу. Через день он умер. Против Бэра было возбуждено уголовное дело. В итоге Макса оправдали. Он дал себе слово сдерживать удар, что сказалось на следующих боях – Бэр проиграл четыре боя из шести.

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