Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации

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О разладе в боксерском сообществе сообщило издание «Новые известия». Речь идет об Открытом письме на имя Председателя Наблюдательного Совета Федерации бокса России Алексея Рубежного, который последние три года занимает также должность заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) – руководителя Службы безопасности президента РФ ФСО России. Выводы о содержащихся в письме фактах каждый сможет сделать самостоятельно. С чем точно нельзя не согласиться – один из любимых видов спорта россиян переживает не лучшие времена.

Уважаемый Алексей Александрович!

Написать это письмо лично Вам нас заставили крайне печальные и даже трагические обстоятельства. И надежда только на Вас, как на человека, защищающего интересы государства. Прежде чем ознакомиться с нашим главным материалом, позвольте сделать некую преамбулу, повествующую о безобразиях творящихся в нашем виде спорта с того времени как Федерацию бокса России возглавил Умар Кремлев (он на фото вверху – ред.), который, как руководитель, внес разлад в боксерское сообщество своими варварскими и скандальными методами работы, разрушающими систему ценностей, сложившуюся десятилетиями, а главное, бросающим тень на Вас, как на человека, доверившего ему боксерское хозяйство страны. Вот лишь несколько эпизодов, демонстрирующих, так называемые, методы работы Генсека ФБР.

Липецкая область. Я, Сергей Кутепов, город Елец, заявляю и подтверждаю, что Умар Кремлев, будучи недовольным работой Президента областной Федерации бокса Бирюкова, попросил меня создать новую Федерацию бокса и завил об упразднении старой. Кроме того, Кремлев попросил с меня сумму денег для того, чтобы аккредитовать меня, Сергея Кутепова, бывшего боксера, члена сборной страны, на должность руководителя областного бокса и отдать в собственность Федерации Липецкой области клуб «Звездный ринг», в который я вложил более пяти миллионов рублей из личных средств и где тренируются сотни мальчишек. Увы, свои обещания Генеральный секретарь ФБР не выполнил и до сих пор продолжает сотрудничество с Бирюковым. Клуб у меня в итоге отняли и мальчишки остались на улице.

Нижегородская область. Я, Максим Головачев, заявляю, что осуществляется незаконная попытка лишить меня членства в Федерации бокса России и государственной аккредитации действующего Председателя Нижегородской федерации бокса, которая успешно курировала местный ринг. Работа Федерации бокса Нижегородской области подверглась неожиданной и резкой критике со стороны Умара Кремлева, который даже ни разу не был в регионе!!! Желание нижегородцев выяснить у прибывших на место событий представителей Генсека ФБР причину его недовольства работой местной Федерации натолкнулось на попытку стороны Кремлева обсудить проблемы в формате не соответствующем действующему законодательству. Ответы на вопросы получены не были. На место руководителя поставлен скандально известный Андрей Гоголев, привыкший резко менять позиции ради достижения своих целей. Факты, изложенные в этом материале, я готов подтвердить документами, отправленными на имя Премьера Дмитрия Медведева, Алексею Рубежному, Умару Кремлеву, а копии направлены Министру спорта Павлу Колобкову и губернатору Нижегородской области. Я, Максим Головачев, требую разобраться в ситуации.

Такие сигналы бедствия стали привычными для российской действительности. Немало региональных федераций подверглось прессингу и обману со стороны руководства нынешней Федерации бокса России. Гробовое молчание прессы, а также умелое манипулирование ситуацией людьми Кремлева не дает возможности сказать правду во многих случаях. Пора положить этому конец. А теперь просим ознакомиться с информацией, окончательно раскрывающей образ Умара Кремлева и членов его команды, начавшими свою работу в Федерации с обмана и аферы.

В феврале 2017 года Умаром Кремлевым было сделано громкое заявление о том, что Федерация профессионального бокса России, существующая с 1992 года и Федерация бокса России теперь упразднены. На их место приходит новая Федерация бокса России, объединяющая профессиональный и любительский бокс страны. До сих пор остается вопросом, на каком основании были объявлены отстраненными от своей многолетней успешной деятельности руководители двух федерации, в работе которых не было замечено каких-либо нарушений устава и закона. Это выглядело как рейдерский захват. Вся процедура была осуществлена в авторитарном стиле без учета мнения представитетелей боксерского сообщества. Более того, как свидетельствует бывший Генеральный секретарь ФПБР Игорь Мазуров, стоявший у истоков развития профессионального бокса страны, упразднение, например, Федерации профессионального бокса России это просто фикция, поскольку юридически ФПБР не потеряла своего статуса до сих пор. Не было предъявлено юридических и правовых документов, гласящих о том, что были веские причины лишать объявленные несуществующими федерации статуса. А главное, какие полномочия имел Кремлев делать такие заявления? Более того, Кремлев объявил о новой эре российского бокса, обвинив своих предшественников в низких результатах и затяжном кризисе, мешающем российскому боксу двигаться вперед. Делать громкие заявления – это привычный стиль Кремлева. Но привык ли он отвечать за свои слова? Вcпомним время, когда Умар Кремлев возглавлял промоутерскую компанию «Патриот». Именно эта компания подписала контракт со знаменитым Роем Джонсом, только получившим российский паспорт. Еще до боя Кремлев сотоварищи на всю страну кричал о том, что теперь, получив росийское гражданство, американец восстановит свои титулы и репутацию. Все вышло иначе. В первом же бою Джонса позорно нокаутирует валлиец Маккаринелли...

Кстати, не пришло ли время спросить Умара Назаровича и за олимпийский бокс, на фоне его огульных обвинений в адрес предшественников, которым удавалось завоевывать по 9-11 золотых медалей, например, на чемпионатах Европы. И здесь мы опять вынуждены развести руками. Результаты национальной сборной просто плачевны и являются худшими за всю историю российского ринга. На недавних европейских играх мы взяли всего лишь одно золото. Практически нет никакой информации о подготовке главной команды страны, болельщики не знают имен боксеров, представляющих Россию.

Если чем и запомнится эпоха правления Умара Кремлева, так это его умением широко отмечать и проводить большие околобоксерские мероприятия. Такое впечатление, что вокруг бокса сплошной праздник, а количество принимающих участие в торжествах бьет мировые рекорды. Так, один из ежегодных Международных дней бокса, отмечаемых Федерацией, собрал на Красной площади такое число участников, единовременно отрабатывающих боевые комбинации, что автоматически побило предыдущее достижение в книге рекордов Гиннесса. С не меньшим размахом тратятся и денежные знаки на проведение ставших модными международных форумов и конгрессов, собирающих в различных городах России представителей мирового боксерского истеблишмента. Например, бюджет такого мероприятия в Сочи составил сумму, как говорили, от 3 до 5 миллионов долларов. Главная цель подобных тусовок, как заявили в ФБР, налаживание, якобы, разрушенных связей между Россией и ведущими международными боксерскими организациями. Действительно, столы на этих мероприятиях ломились от еды и выпивки.

В своем желании понравиться миру Кремлев обьявил о погашении долга АИБА в размере 16 миллионов долларов. На это популистское заявление чуткие представители международного бокса ответили отказом, даже объявив о сомнительном происхождении средств, предложенных Генсеком ФБР. Непрозрачная финансовая политка Кремлева вызвала, например, много подозрений и о больших тратах на уже упоминавшемся нами празднике бокса на Красной площади, где аренда площадки стоит немалых денег. Но радостная картинка сразу же меняется на грустную, как только речь заходит о средствах, выделяемых конкретно на нужды российского бокса. Например, на годовой бюджет Федерации бокса Ростова команда Кремлева выдает всего 1 700 000 рублей. Этих средств хватит, пожалуй, только на проведение одного хорошего турнира. А дети как ездили за свой счет на соревнования, так и ездят. К счастью, реально помогают боксу в стране лишь бизнесмены и меценаты, благодаря спонсорской помощи которых все еще открываются и функционируют боксерские залы, где дети получают все необходимое для тренировочного процесса. А что же Федерация бокса России? Она мгновенно салютует о своем участии в сдаче нового обьекта, при этом умудряясь не вложить в него ни рубля.

В громкую историю, закончившуюся судебным разбирательством, попал в 2019 году известный промоутер Алексей Титов. Все началось с того, что Федерация бокса России предложила старейшей промоутерской компании «Титов Боксинг промоушн» партнерство в организации большого боксерского шоу под заманчивым названием Кубок Президента. Причем практически все расходы, а особенно выплаты гонораров участникам, руководство Федерации взяло на себя. Что- то подсказывало Алексею не ввязываться в эту авантюру, тем более что ФБР как общественная организация не может иметь коммерческих контрактов с бойцами, тем более с фамилией Кремлева на документах, но обнадеживающие слова Кирилла Щекутьева, первого Зама Кремлева, уняли его тревогу. Уже перед полуфиналами, Алексей понял, что денег на выплату гонораров боксерам не будет и срочно написал письмо на имя Президента России Владимира Владимировича Путина с просьбой разобраться с мошенниками. Деньги, которых ждали несколько месяцев, сразу нашлись... Однако после этого инцидента Алексея лишили лицензии промоутера, обвинив в нарушении несуществующего пункта контракта, где он должен был оплатить работу судей. Теперь Алексей Титов ищет справедливости в суде. Кстати, финал турнира так и не прошел, несмотря на громкую рекламу статуса соревнований Кремлевым. Часть гонораров боксеров за полуфинальные поединки оплатили сами промоутеры.

Для многих промоутеров эта история не стала откровением. Кремлев уже в первые дни работы преподнес представителям профессионального бокса сюрприз. Легким движением руки он в разы поднял суммы, выплачиваемые за лицензии представителям боксерского и промоутерского цеха. Посмотрим на цифры. До прихода Кремлева в Федерацию боксеры платили за лицензию 800 рублей в год, а промоутеры 17000 рублей. Сегодня с боксеров требуют уже 10000, а с промоутеров 250 000 рублей в год. Ни разу Кремлев не отреагировал на мнение представителей профессионального ринга страны, ни разу не пошел навстречу, не прислушался. А зря. Ведь можно было поступить по-другому. Как в соседней Украине, например. Там, в период тяжелого экономического кризиса, руководство Лиги профессионального бокса приняло решение временно освободить боксеров, промоутеров и менеджеров от выплат денег за лицензии...

В 2019 году в России пройдут два чемпионата мира по боксу. Мужской в Екатеринбурге и женский в Улан Удэ. Однако праздник уже испорчен. Оба мероприятия лишены статуса отборочных к ОИ в Токио. Крайне печальное положение дел в сборной страны, смена главного тренера за два месяца до начала мужского турнира, усугубляется полной потерей авторитета нашей великой боксерской державы как в АИБА, так и в МОК. Поведение Умара Кремлева, который разворошил боксерское сообщество России, а теперь замахнулся и на пост главного руководителя международного бокса, раздражает многих. Не владеющий иностранными языками, не имеющий понятия об этикете, грубый и напористый, он уже настроил против себя большую группу людей, находящихся на высоких позициях в мировом спортивном истеблишменте. Его некорректные методы работы, худо- бедно работающие в России, терпят полное фиаско на международной арене. На Конгрессе АИБА в Москве Кремлев активно поддерживал влиятельнейшего Гафура Рахимова, который тогда заступил на пост президента АИБА. Стоило измениться политической ситуации как Кремлев тут же обвинил Рахимова во всех грехах и назвал обманщиком. Это было возмутительно. Там же, на Конгрессе, Умар Кремлев пропихивал своих людей во все возможные комитеты АИБА, вызвав негодование представителей международного боксерского сообщества.

Однако в России Кремлев по-прежнему чувствует себя в своей тарелке. Федерация давно уже превратилась в контору, рекламирующую Генсека. Никто не обращает внимания на его выходки и хамство, а его комментарии боксерских событий вызывают только громкий смех поклонников спорта, видящих в Кремлеве человека, ничего не понимающего в спорте, дилетанта, пытающегося прикарманить российский и мировой бокс. Вот один из примеров нелепых высказываний Генсека ФБР, комментирующего ход поединка между Гассиевым и Усиком в Москве, выложенных в Ютубе под названием «КРЕМЛЕВ ОТЖИГАЕТ». Смех да и только!!!

Алексей Александрович, Кремлев в своих поездках по регионам, во время общения с членами местных Федераций хамит, использует нецензурную лексику, часто ссылается в качестве элемента давления на местных руководителей на связи с Вами и Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Кремлев узурпировал право на принятие решений, игнорируя мнения других представителей боксерского сообщества страны. Такие истории наблюдаются практически во всех уголках России. Нарушена форма диалога и это самое страшное.

В последнее время в СМИ все-таки удается просочиться информации о деятельности Кремлева и его Команды. Есть даже аудиозаписи, подтверждающие бесцеременное поведение членов Федерации во время общения с региональными боксерскими сообществами. На телеканале «ЗВЕЗДА» в программе «Фетисов» ряду журналистов удалось озвучить претензии спортивной общественности к работе Кремлева лично и ФБР в частности.

Вышли статьи, разоблачающие деятельность Федерации, интервью в журнале «ПРО БОКС» под названием «Пир во время чумы», а также беседа с бывшим Помощником Кремлева в ФБР многоопытным Игорем Мазуровым и широко обсуждаемая на боксерских интернет-ресурсах.

Придя к власти в Федерации бокса России, Кремлев объявил о... новой эре развития бокса в нашей стране. Мы бы назвали это время пиром во время чумы, эпохой Кремлева, который занимается саморекламой и использует бокс в своих корыстных интересах. Когда-нибудь это закончится, но желательно, чтобы это случилось как можно раньше, пока не будет пройдена точка невозврата. Надеемся, Вы услышите наш голос.

Обращаемся ко всем неравнодушным к судьбе российского бокса!!! Распространяйте это письмо на интернет ресурсах, в вотсапе, в инстаграме, фейсбуке, других сетях. Вместе мы победим!!!