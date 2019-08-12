Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с Макабу - Советский спорт
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12 августа 2019 09:57БоксУсачев Владислав

Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с Макабу

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.

Напомним, что бой Папин – Макабу пройдет в Челябинске 24 августа.

«УДАР БРИЕДИСА БЫЛ ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ»

– В конце 2017 года вы победили Исмаила Силлаха и, казалось, что дальше будет новый уровень оппозиции. Но ее пришлось ждать полтора года. Что мешало?
– Наверное, это вопрос лучше задать моим менеджерам. Порой мешали травмы. Назначались бои, переносились примерно на месяц и появлялись травмы. Это связано с тем, что на пике формы невозможно находиться долго.

– Кого из побежденных вами соперников вы можете назвать самым сильным?
– Каждый соперник силен и опасен. Если у тебя иное мнение, лучше завершить карьеру. Одним из самых сложных соперников был Юрий Быховцев. Это мой третий бой. Быховцев – хороший боксер. Из боя с ним я получил полезный опыт. И предпоследний соперник – Уиллбифорс Шихепо. Бой за титул IBF International. Со стороны моего соперника поединок получился грязным. Он шел на меня головой. Это колоссальный опыт. Я понял, что нельзя рассчитывать на порядочность соперника джентльменское поведение.

– Я от многих российских боксеров слышал, что «грязному» или «вязкому» стилю бокса у нас не учат. Это так?
– Думаю, что сейчас это уже отрабатывается. Хотя без ударов головой или локтями. Может быть, и они тоже практикуется, но не у нас. А «вязать» соперника нужно уметь, чтобы отдышаться.

– Удары локтем – это вы про Майриса Бриедиса?
– В том числе. У Бриедиса удар был преднамеренный.

– Надо ли было останавливать бой Бриедиса и Кшиштофа Гловацки после такого нарушения?
– Не берусь судить. Но это некрасиво. Как минимум должны были дать Гловацки время на восстановление после удара локтем. И как рефери не услышал гонг? Надо было хоть как-то привлечь внимание рефери – кинуть что-то в ринг или объявить в микрофон.

«МАКАБУ – ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ БОКСЕР»

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– Дмитрий Кудряшов проиграл Макабу в июне. Какие впечатления оставил у вас бой?
– Я наблюдал за боем из зрительского зала и был расстроен поражением Дмитрия. Мы рассчитывали на его победу. Все расстроились. Не только наша команда, вся страна. Но сам бой был очень хороший. Мне совершенно непонятно и неприятно, когда кто-то начинает что-то нелестное говорить про Дмитрия. Большинство боксеров просто бы не согласились боксировать с Макабу. Достаточно посмотреть на послужной список и поединки конголезца. Это действительно очень классный боксер.

– Вы и Макабу последний раз дрались в рамках одного вечера 16 июня, а ваш бой состоится 24 августа. Нет ли в этом какой-то спешки?
– Конечно, хотелось бы отдохнуть и провести полноценную подготовку, но поступило предложение, и не было альтернативного варианта. Поэтому нужно использовать предоставленную возможность. К тому же мы с Макабу в одинаковых условиях. Предыдущие бои провели в один день.

– Кудряшов собрался выступать в ММА. Как вам его инициатива?
– Почему нет? У Дмитрия есть хороший багаж в рукопашном спорте.

– Вы в прошлом занимались кикбоксингом. Себя в ММА представляете?
– На данный момент, нет. И даже не задумываюсь об этом. У меня есть бокс – это моя работа, жизнь и мечты, которые нужно реализовать.

«НЕ ВКЛЮЧИТЬ БЫ РУССКИЙ ДУХ»

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– Сколько боев Макабу вы видели?
– Посмотрел пять боев. Самые запоминающиеся – с Дмитрием Кучером, Табисо Мчуну, Тони Белью и Кудряшовым.

– Какие у вашего соперника сильные качества?
– У него много хороших качеств: нокаутирующий удар, выносливость и «держалка». Дмитрий несколько раз прилично попадал. В моменте с нокдауном и Макабу повело. Только у Кудряшова позиция ног была менее устойчивой.

– Является ли проблемой то, что Макабу – левша?
– Не могу сказать, что это проблема. Скорее – особенность в подготовке. Не более.

– Вас и Кудряшова тренирует Андрей Ивичук. Он внес какие-нибудь корректировки в подготовку после поражения Дмитрия?
– Были такие моменты. Но основной момент – держаться четкого плана на бой. Не идти в размен и не включать русский дух, чтобы зарубиться. Или где-то попал и полетел добивать, как было у Кудряшова. У него же все шло хорошо, а затем он пошел добивать Макабу и в размене пропустил тяжелый удар.

– Как Тайсон сказал: «У всех есть план на бой, который работает до первого пропущенного удара».
– Да. Это все верно и очень сложно. Но нужно к этому стремиться.

«УСИК – ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

папин и усик

– Александр Усик и Мурат Гассиев покинули ваш дивизион. Теперь до титулов стало дотянуться проще?
– Я бы так не сказал. Есть серьезная конкуренция. В финале Суперсерии сойдутся два серьезных боксера – Бриедис и Юниер Дортикос.

– Кого считаете фаворитом?
– 50 на 50.

– С Усиком вы были на одном сборе. Оставил ли он впечатление сверхбоксера?
– Главное, он произвел впечатление хорошего и порядочного человека. Бесспорно, что и боксер он – высококлассный.

– А вы бы согласились в случае чего выйти на ринг против российского боксера? В вашем дивизионе Россия богато представлена.
– Только если не останется с кем боксировать из-за рубежа. Пока хватает иностранцев, с которыми можно конкурировать.

«КОВАЛЕВ ПОНРАВИЛСЯ В ПОСЛЕДНЕМ БОЮ»

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– Главным боем вечера станет встреча Сергея Ковалева и Энтони Ярда. Вам важно оказаться в со-главном бою нашего чемпиона?
– Конечно, это приятно, это честь. Насколько знаю, трансляция будет по всему миру. Поэтому мой бой тоже могут увидеть зрители многих стран.

– А кого считаете фаворитом?
– К сожалению, не видел ни одного поединка Ярда.

– А какое впечатление оставил Ковалев, который начал работать с Бадди Макгиртом и взял реванш у Элейдера Альвареса?
– Мне очень понравилось, что Ковалев весь поединок провел хладнокровно, не отступая от плана на бой. Если он будет также хладнокровен и дисциплинирован, его карьера вернется на прежние рельсы, и будут новые победы и титулы.

– Недавно бой провел Мэнни Пакьяо. Филиппинцу 40 лет, а он победил одного из сильнейших боксеров своего дивизиона Кита Турмана. Вас этот бой впечатлил?
– Конечно, впечатлил. Пакьяо всегда впечатлял своим упорством, своей стойкостью. В поединке с Хуаном Мануэлем Маркесом он был в тяжелейшем нокауте. Но восстановился и одерживает победы в таком возрасте. Уникальный боксер.

– Сейчас он ничуть не хуже, чем был пять лет назад?
– Возможно, похуже. Не могу утверждать. Но сейчас он – топовый боксер. Это факт.

– Последняя вопрос. 18 октября проведут бой Александр Гвоздик и Артур Бетербиев. Согласны, что это самая интригующая вывеска для российских и украинских болельщиков в конце года, и какого развития в этом поединке вы ждете?
– И мне этот бой очень интересен. Определенного развития события я назвать не могу. Но фаворитом считаю Гвоздика – 60 на 40. У него хорошее чувство дистанции и нокаутирующий удар. А у Артура была тяжелая ситуация в предпоследнем бою с Каллумом Джонсоном, когда он побывал в нокдауне.

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