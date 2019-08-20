Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта»

Первая часть расследования.

ПОМОЩНИКИ С СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ

Егор Мехонцев – не самый яркий представитель в окружении Кремлева. Пристального внимания заслуживают советник генерального секретаря по социальным проектам Михаил Кайгородов, советник генерального секретаря Федерации бокса России по взаимодействию с регионами Ахмедхан Адилов и еще несколько человек.

Михаил Кайгородов

Кайгородов в свое время работал водителем у известного боксера Родиона Пастуха, который дал своему бывшему сотруднику исчерпывающую характеристику:

«Михаил жил в Екатеринбурге и работал у меня водителем в течение полугода – до того момента, пока я не обнаружил, что он является кокаиновым наркоманом, – сказал Пастух «Советскому спорту». – Я выгнал его с работы, а позже он попал в психиатрическую клинику после передозировки синтетическими наркотиками. Эта информация есть в открытом доступе. Наберите просто в интернете запрос: «Кайгородов дурдом».

Сам Кайгородов в 2012 году заверял, что пришел к врачам по собственной воле: «Я лег в больницу на обследование. Ничего серьезного у меня не нашли и уже в следующий понедельник выпишут».

Но Пастух дополняет картину: «Он проходил принудительное лечение в течение месяца. Я разговаривал с главным наркологом Свердловской области. Он мне сообщил про синтетические наркотики: «соль», спайс и что-то из этой серии.

На сегодняшний день он является советником Кремлева. Этим и вызвано мое возмущение. Я лично знаю Кайгородова. Он является, в том числе, и распространителем наркотиков. Проводилось следствие, что он распространял наркотики среди детей. У него есть судимость за это. Также у него есть судимость за кражу ноутбука и кожаной куртки».

При этом Пастух говорит, что никакого отношения к боксу Кайгородов не имеет: «Сейчас он числится в числе организаторов чемпионата мира в Екатеринбурге. Поэтому мне ясно, куда катится бокс. После выхода из дурдома Кайгородов прибился к «Ночным волкам». Я предупредил Александра «Хирурга» Залдостанова, что парень – наркоман: «Имейте в виду». Вскоре его убрали из организации, чему предшествовал конфликт с Дмитрием Песковым.

Прошло два-три месяца и этот человек, не имеющий отношения ни к боксу, ни к спорту, прибился к Умару Кремлеву. Он идет по головам из организации в организацию. Кайгородов – человек больной и у него есть справка из дурдома, что он – сумасшедший. Диагноз: шизофрения, галлюцинации и паранойя. Соответственно, если человек с таким прошлым так легко переходит из одной организации в другую – это говорит об уровне организации».

Сам Залдостанов не готов говорить в интервью об окружении Кремлева, но соратники «Хирурга» подтверждают конфликты, которые возникали в мотоклубе «Ночные волки». Пребывание там Кремлева в свое время оставило за собой нехороший шлейф. К этой теме мы вернемся чуть ниже.

Ахмедхан Адилов

«До 2000 года Ахмедхан отсидел семь лет за похищение людей и вымогательство. Но это еще не все. У него был и второй срок – мошенничество в особо крупном объеме. Самое интересное, как его выпускали на свободу. Его жена предъявила справку, что муж болен туберкулезом на последней стадии. Судья смягчил приговор и выпустил Ахмедхана «умирать» на волю. До сих пор умирает, хотя дело было в 2007 году», – сказал источник «Советскому спорту» на условиях анонимности.

«Ахмедхан хотел обмануть департамент Москвы на жилплощадь, но люди вовремя нашли изъян в документах и его задержали. Умар держит у себя всех аферистов. Адилов нужен Кремлеву, чтобы «прорабатывать» кавказцев. Если кто-то скажет против Умара хотя бы слово, начинаются угрозы с их стороны. Это русофобы, которые русских ненавидят. Поэтому многие перед ними пасуют. Зачем рисковать своими семьями?»

Сергей Карев

Фигура Сергея Карева тесно связана с фигурой двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Оба работали в Самарской области. Карев - в областной федерации бокса, Саитов - в местном министерстве спорта.

Деятельность Саитова на своих постах оказалась настолько «успешной», что из родной Самары он был переведен на Сахалин, а с Каревым многие местные представители бокса простоя не хотят общаться.

В число приближенных к Кремлеву Карев попал как раз через Саитова. По информации «Советского спорта», Карев купил Саитов белый джип и подарил его от имени Умара Кремлева. Кроме того, Карев открыл школу имени Саитова. Эти поступки были оценены Кремлевым, который взял Карева в свою команду на должность советника генерального секретаря по коммерческим проектам.

При этом у «Советского спорта» имеются данные, что Карев был лишен водительских прав на три года за управление транспортным средством в наркотическом опьянении.

Вильдан Гиматдинов, пресс-атташе Федерации бокса Самарской области и фотограф сборной России:

– Карев приступил к работе в нашей Федерации - Федерации бокса Самарской области (ФБСО) - когда руководителем был Андрей Королев. Он занимался вопросами студенческого бокса. Позднее стал вице-президентом федерации, курируя студенческий бокс.

В 2017 году Федерацию бокса России возглавил Умар Кремлев. Он приехал к нам на турнир имени Василия Шишова. Тогда уже все было спланировано, но тогда я подробностей не знал. В этот день Карев открывал клуб имени Олега Саитова. Как любит шутить один известный самарский тренер, это помещение по размерам сравнимо с его кухней. Шутка, но доля правды есть. Очень маленький зал бокса. Две комнаты. Этот клуб открыл Карев – на свои деньги или деньги спонсоров – не знаю. Все сделали с большой помпой, чтобы показать видимость огромной работы. Но отмечу, что сам Саитов на открытие клуба не приехал. Были его друзья.

В итоге нашу Федерацию лишили лицензии, хотя мы провели три чемпионата России (в 2000, 2004 и 2015 годах). Все они были проведены на очень высоком уровне.

Наша федерация воспитала двукратного чемпиона Олимпиады Олега Саитова. Вкладывали деньги в другого победителя Олимпиады Рахима Чахкиева, который представлял нашу область. У нас три чемпиона мира: Шишов, Саитов и Александр Алексеев. И была создана новая федерация бокса - под руководством Карева.

Как было дело? В нашей области прошла отчетно-выборочная конференция Федерации бокса Самарской области. На ней проходили выборы президента. Вместо Шишова свою кандидатуру выставил Александр Белашев. Он был главой федерации, когда Саитов выиграл медали. Альтернативной была кандидатура Карева.

В итоге Белашев выиграл выборы практически со стопроцентным результатом. За Карева почти никто не проголосовал. Но Умар Кремлев включил административные силы. Пошли звонки из Москвы. Была создана Самарская областная Федерация бокса (СОФБ), которой руководит Карев.

В нашей области в этом году прошли несколько турниров, которые не имели никакого отношения к новой федерации бокса. Все турниры - что в Самаре, что в Безенчуке, что в Тольятти - прошли на очень высоком уровне. И как апофеоз состоялось первенство области, организованное новой Федерацией, которой руководит Карев.

Раньше это первенство проходило под эгидой Памяти ветеранов бокса Самарской области. Эту традицию заложил Андрей Королев. Турниры всегда были масштабными. Призы вручались не только участникам соревнований, но и вдовам боксеров. В этом году в чемпионате области участвовал всего 41 боксер. Представляете? 41 боксер на десять весовых категорий, ветераны бокса в шоке от организации. Меньше 150 человек раньше не бывало. Это все-таки показатель развития бокса в регионе.

Сейчас в работу нашей области внесен разлад. Тренеры не знают, что делать. Бокс развивают люди, не имеющие отношения к Кареву или Кремлеву, но у них административные рычаги. Все школы, которые открываются, не имеют отношения к ним отношения. Это работа министерства спорта Самарской области и людей, которые занимаются боксом в нашей области. За это время было открыто множество залов, открыт клуб «Витязь». Хотя Карев и Кремлев заявляют, что клубы открываются благодаря их работе, на самом деле это не соответствует действительности. Только клуб Саитова – это работа Карева, но он стоит три копейки.

Что касается Саитова, в 2004 году после Олимпиады он завершил карьеру боксера. Губернатор Самарской области Константин Титов назначил его председателем областного спорткомитета, по сути – министром спорта. Причем у Саитова не было высшего образования. Ему за два месяца сделали диплом об окончании Казанского Государственного Университета, факультет журналистики.

Он – совершенно неопытный в этих делах развалил всю работу областного спорткомитета. Саитов увольняет опытных сотрудников спорткомитета и ставит своих людей, своих родственников, которые совершенно некомпетентны в этих делах. Он совершенно не помогал Федерации бокса Самарской области, которая сделала их него двукратного олимпийского чемпиона. Хотя мог, имея административные ресурсы, построить Дворец единоборств и оставить о себе добрую память. Ресурсы у него были. Но его задача была другой. У него отчество Элекпаевич, а боксеры Самары в шутку звали его Олег Откатович....

Сумайд Халидов

Еще одним любопытным человеком из окружения Кремлева является Сумайд Халидов. Сейчас в ФБР он занимает должности члена Исполнительного комитета, куратора сборных команд России по боксу среди юношей и юниоров и председателя дисциплинарно-этической комиссии.

Халидов – один из трех братьев (Сумайд, Магомед и Арби), упоминавшихся в деле мебельного салона-гиганта «Три кита». По данным ИА «Росбалт», в 2017 году в Москве на Крылатских холмах произошла перестрелка между группой чеченских «авторитетных» бизнесменов.

Как сообщала пресса, в перестрелке принимали участие семьи Байсуровых и Халидовых. На «стрелку» из клана Байсуровых пришли 41-летний Руслан, 59-летний Шарпуди, его 19-летний сын Тимур, а также 23-летний родственник Адам. С другой стороны – семейство Халидовых: сам глава – крупный предприниматель 58-летний Магомед Айдынович и его родные, знакомые.

Первыми открыли стрельбу Халидовы — они выпустили в партнеров пули и тяжело ранили братьев Руслана и Шарпуди Байсуровых. Адам и Тимур достали ножи, пытаясь защититься. Кто-то в пылу борьбы ранил Магомеда Айдыновича.

Представители Байсуровых погрузили раненых в машины и повезли в больницу. У Шарпуди было семь огнестрельных ранений, он вскоре скончался. Руслан получил четыре ранения, врачи успели его прооперировать. Позже он умер.

По словам собеседника «Росбалта», одной из самых заметных персон инцидента является Шарпуди Байсуров. «Это крайне «авторитетный» человек, участник множества разборок и коммерческих конфликтов. При этом он всегда был в хороших отношениях с силовыми структурами. Шарпуди считался весьма мощной «крышей». Именно он на начальном этапе был основным прикрытием и негласным деловым партнером Сергея Зуева, когда тот создавал торговые центры «Три кита» и «Гранд», — высказал мнение источник агентства.

Младшими партнерами Зуева по торговым центрам являлись бывшие грузчики Сумайд, Магомед и Арби Халидовы. По версии источника агентства, в 2004 году Халидовы пригласили Зуева на Сейшельские острова, где он под угрозами переписал торговый центр «Гранд» на названные ими фирмы.

«Существует две версии случившегося, – делится мнением собеседник. – По первой, Халидовы действовали вместе с Шарпуди. Так называемая «чеченская разводка». Одни «отжали» «Гранд», Зуев бросился за защитой к Шарпуди, а тот еще раскрутил его на другие объекты — под предлогом борьбы с Халидовыми. По другой версии, пострадавшим в этой истории был Шарпуди. У подконтрольного ему бизнесмена увели крупный объект, но доли он не получил. Точно известно, что вскоре после этого между Байсуровыми и Халидовыми произошел крупный финансовый конфликт. Они вдрызг разругались. Перестали тесно общаться друг с другом, но, поскольку точку в споре никто не ставил, периодически напоминали о ситуации оппонентам».

В том же 2004 году братья Халидовы занимались продажей Торгового комплекса «Гранд-2». ООО «Альянс-95» и ООО «Альянс-96» в один день передали в собственность Магомеда Халидова свои доли в торговом комплексе. По данным прессы, сделка носила спекулятивной характер и была оформлен по заниженной цене для последующей перепродажи. Отметим, что собрание участников ООО «Альянс-95» провел Сумайд Халидов.

Некоторые представили этих организаций проходили по делу о контрабанде мебели в «Трех Китах», которое завершилось массовыми арестами и уголовными сроками. На начальном этапе в нем также фигурировали Байсуров и Халидовы фигурировали в материалах оперативников, но из уголовного дела «выпали».

ГАФУР РАХИМОВ

Наследство господина Ву

С 2006 года президентом международной федерации бокса (AIBA) был китаец Чинг-Куо Ву. На этой должности он сменил пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе.

Стоит сказать, что AIBA на протяжении всей истории «славилась» хаотичными изменениями правил и регламента проведения соревнований, а также большими судейскими скандалами.

Во время правления Чинг-Куо Ву были проведены две самые скандальные Олимпиады – 2012 и 2016 годов. На турнирах разного уровня ситуация была не лучше. Все это дало повод серьезно изменить судейский корпус и систему определения победителя. Кроме того, у AIBA появились финансовые задолженности.

Азербайджанская компания Benkons еще в 2011 году предоставила АИБА заем в размере десять миллионов долларов, половина из которых тут же «исчезла в неизвестном направлении». В суде Лозанны был принят к рассмотрению иск от Benkons. Ее директор Хамид Хамидов утверждает, что заем должен был быть возвращен еще в 2013 году.

Китайский бизнесмен Ди У вложил в «развитие бокса» 20 миллионов долларов. Однако когда Ди У стал интересоваться, куда пошли деньги, его исключили из наблюдательного совета, а затем закрыли компанию Boxing Marketing Arm (BMA), которая должна была заниматься продвижением продукции AIBA за счет средств китайского бизнесмена. Иск от Ди У также был передан в швейцарский суд.

Компания «СКИФ» (Казахстан) также подала иск по поводу десяти миллионов долларов, вложенных в AIBA, которых в боксерской ассоциации, как ни странно, «никто не видел».

Все эти проблемы грозили тем, что бокс может перестать быть олимпийской дисциплиной, о чем неоднократно предупреждал Международный олимпийский комитет (МОК).

Неэффективное использование финансовых средств» вызвало недовольство среди остальных членов AIBA. По данным портала «Вкурсе», было проведено «тайное собрание». На нем присутствовал генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев, а также многие бывшие и нынешние члены исполкома боксерской ассоциации. Вице-президенты и члены исполкома ассоциации итальянец Франко Фальчинелли, австралиец Тед Таннер, марокканец Мохаммед Мустахан, канадец Пэт Фиакко и другие присутствовавшие на заседании спортивные чиновники АИБА активно выступили против утратившего их доверие президента. Сам Умар Кремлев оценил сумму долгов в «50 миллионов долларов».

Выборы Рахимова



Будущий президент AIBA Гафур Рахимов, говоря о финансовых проблемах организации, обвинил своих предшественников в «невероятном уровне финансовых нарушений, имевших место в прошлом... мы говорим о десятках миллионов долларов, потраченных на проекты, в основном без надзора и контроля вообще».

Официально Рахимов был избран на должность нового президента AIBA в ноябре 2018 года. Де-факто он уже руководил организацией с момента вынесения вотума недоверия Чинг-Куо Ву в июле 2017 года.

Рахимов был избран главой Ассоциации бокса, набрав 86 голосов из 134. При этом МОК рекомендовал ему не выдвигаться на выборы из-за санкций Минфина США.

Это подтверждает Кремлев: «Мы получили письмо от МОК с просьбой не поддерживать Рахимова на выборах. Все это написано в формате рекомендации. Больше похоже на лоббизм личных интересов. В определенных обстоятельствах я бы подал в суд на МОК. Они не имеют права вмешиваться в работу национальных федераций».

Недовольство кандидатурой Рахимова со стороны МОК вызвано тем, что в феврале 2010 года Минфин США на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом Бараком Обамой, объявил о введении санкций против узбекского предпринимателя.

По данным американских спецслужб, Гафур Рахимов являлся одним из крупных лидеров международного преступного сообщества «Братский Круг», специализирующегося на производстве наркотиков в странах Центральной Азии. Добавим, что российский певец Григорий Лепс также попал под санкции из-за своей якобы принадлежности к этой группировке.

Отметим, что в итоге все обвинения с Рахимова были сняты, а сам предприниматель объяснил эту ситуацию следующим образом:

«Решение включить меня в список санкций Казначейства США стало следствием репрессий и преследований со стороны бывшего авторитарного режима Узбекистана.

Кампанию против меня возглавила дочь бывшего президента Гульнара Каримова, потому что она и ее союзники требовали, чтобы мой бизнес в Узбекистане поддерживал ее в финансовом отношении – также, как они угрожали многим другим бизнес-лидерам; но я сказал им «нет». Однако давление продолжалось, и в 2010 году мы с семьей были вынуждены покинуть страну, чтобы защитить нашу безопасность».

Обвинения с Рахимова были сняты после смены власти в Узбекистане. Сама дочь бывшего президента Ислама Каримова, умершего в 2016 году, была заключена в тюрьму в 2015 году по различным обвинениям в коррупции.

Рахимов и Кремлев

И нужно пояснить, что Рахимов в отличие от Кремлева – не посторонний для бокса человек. Он занимался в секции бокса с семилетнего возраста. Стал мастером спорта и работал тренером по боксу в ЦСО «Динамо». С 1993 года был вице-президентом Федерации бокса Узбекистана, а позже занимал различные должности в AIBA. В том числе и пост вице-президента.

При непосредственной помощи Рахимова Кремлев получил пост в исполкоме AIBA, пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) и был избран председателем комиссии AIBA по маркетингу. Также он получил награду как руководитель «Лучшей национальной федерации EUBC 2018 года».

При этом МОК оставался недоволен Рахимовым, несмотря на снятие всех обвинений. Чтобы урегулировать проблему Рахимова и МОК, на голосование предложили следующую схему. Новоизбранный президент получал возможность уходить в годичный отпуск, но сохранять за собой кресло. Это, как предполагалось, устроило бы МОК, но добиться этого не удалось – для положительного решения не хватило двух голосов делегатов.

В результате AIBA потеряла статус организации, которая может проводить олимпийский отборочный турнир. Рахимов перед своим назначением дал слово, что в случае подобных проблем он покинет свой пост, и 15 июля этого года он свое слово сдержал. Однако для России, напомним, это обернулось потерей долгожданного статусного чемпионата мира в Екатеринбурге, о чем мы писали в первой части нашего расследования.

Одновременно с этим изменилась тональность в выступлениях Кремлева по поводу Рахимова: «Сегодня мы объединились и приняли серьезные решения, избавились от человека, который обманул все боксерское сообщество, сказав, что погасит долги, что найдет общий язык с МОК. Гафур Рахимов довел до стадии угрозы банкротства AIBA. Он должен извиниться перед всем боксерским сообществом».

Слова Кремлева как минимум звучат очень странно. Поскольку, по его собственным словам, год назад долг AIBA составлял «50 миллионов долларов», а сейчас глава ФБР «готов заплатить 16 миллионов долларов, чтобы погасить все долги организации». Это означает, что Рахимов сократил долги AIBA на 34 миллиона долларов? Притом, что официально на своей должности он проработал чуть более полугода. Тогда выходит, что работа Рахимова была очень плодотворной? Или в этих словах Кремлева есть немалая доля лукавства.

Подтверждает это и временный президент AIBA Мохамед Мустасан, который заявил: «От имени Исполнительного совета AIBA, мы хотим выразить благодарность господину Гафуру Рахимову за работу, которую он проделал во благо нашей организации. За время своего руководства в AIBA он помог нам избежать банкротства и реорганизовать администрацию после тяжелого наследства своего предшественника».

Дисциплинарное дело

После отставки Рахимова Кремлев, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Федерации бокса Болгарии Эмилия Груева объявили вотум недоверия временному президенту AIBA Мохамеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмиду.

В мае, уже после того как AIBA лишилась боксерской лицензии, Кремлев опубликовал заявление, в котором призвал провести «колоссальную реформу внутри AIBA», чтобы «коренным образом изменить тяжелую ситуацию», и обозначил направления этой реформы. В их число попал созыв внеочередного конгресса, чтобы «провести выборы и поменять всю систему полностью, переизбрать все руководство AIBA». Умар Кремлев также предложил «окончательно навести порядок в судействе, которое в боксе должно ассоциироваться с образцом честности и объективности», и, «чтобы исключить человеческий фактор», «перейти на электронные системы контроля». Кроме того, он подтвердил, что по-прежнему готов погасить долги AIBA, создав «специальный фонд»: в него «люди, физические и юридические лица, неравнодушные к боксу, привлекут средства». Хотя господин Кремлев уточнял, что «не стремится стать руководителем» Федерации, а просто хочет помочь ее «реанимировать», риторика заявления, по мнению наблюдателей, очень походила на предвыборную.

Трудно представить, как можно достичь всех обозначенных целей без поста президента AIBA, который либо займет сам Кремлев, либо кто-то из его ближайших сторонников. Эту теорию подтверждают действия решения временных глав организации.

«Нынешнее руководство AIBA по непонятным причинам отказалось от моего предложение закрыть долги Международной ассоциации бокса, оно все равно остается в силе – я готов помочь в кратчайшие сроки рассчитаться с задолженностями», – говорит Кремлев.

Если Кремлев готов помочь AIBA в обмен на высокий пост, это объясняет отказ организации от «помощи» Кремлева, саму критику Кремлева в адрес Рахимова, а также открытое дисциплинарное дело в отношении главы ФБР и его сторонников.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стала предполагаемая преступная деятельность Кремлева в прошлом. Сам Кремлев настаивает на версии, что он стал жертвой мести Гафурова. Некоторые официальные лица утверждают, что узбекский предприниматель активно участвует в процессе за кулисами, а новым главой AIBA может стать именно сторонник Гафурова.

Претензии к объявлявшим вотум недоверия временному президенту Мохаммеду Мустахану (к примеру, Владимиру Продивусу) находятся в той же плоскости, что и к Кремлеву – сокрытие криминального прошлого, а Эмилия Груева попала под дисциплинарное дело за критические заявления в адрес временного президента Мохаммеда Мустахана. Сам Мустахан считает, что «это трио пользуется ситуацией для получения личной выгоды». Он также отметил, что «работа Комиссии по этике началась по рекомендации МОК провести повторную проверку всех членов Исполнительного комитета». Вызвано это тем, что «ряд лиц предоставили ложную информацию о себе и своем происхождении, что делает их неподходящими кандидатами».

«Советскому спорту» удалось связаться с Рахимовым. Он выразил благодарность за освещение ситуации, но отказался от комментариев до окончания разбирательства по делу Кремлева. В AIBA же отказались комментировать дела внутри организации.

16 августа AIBA заявила, что обвинения против Кремлева не обоснованы. В рассылке от лица дисциплинарной комиссии содержится информация, что Кремлев якобы предоставил данные о несудимости. Чуть ниже опишем, как дело обстоит на сам деле.

ПРОШЛОЕ КРЕМЛЕВА

Судимость и фамилия

Умар Назарович Кремлев – уроженец республики Таджикистан. Имя при рождении - Лутфуллоев Умар Али Назарович. Фамилия Кремлев, по словам людей, знакомых с ситуацией, принадлежит жене генсека. Сам будущий глава ФБР взял ее после вступления в брак.

Неоднократно всплывала информация, что Кремлев не раз привлекался к уголовной и административной ответственности и даже получил 2 срока за вымогательство и нанесение побоев.

6 октября 2004 года Умар Лутфуллоев был осужден Серпуховским городским судом по статье 163 часть 2 (пункты а и б) УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Уже через два года – 14 октября 2006 года Лутфуллоев был арестован за совершение преступления по статье 116 часть 2 УК РФ – побои.

Решение суда было мягким: 15 мая 2007 года имеющий на тот момент непогашенную судимость Лутфуллоев-Кремлев был осужден на год лишения свободы и вновь условно. Решение выносил мировой суд №239 Серпуховского судебного района Московской области.

Органы МВД на официальный запрос «Советского спорта» о судимостях Кремлева не ответили, сославшись на законодательство о защите персональных данных.

Лукавство Умара Кремлева при расследовании дисциплинарной комиссии AIBA заключалось в том, что он предоставил справку об отсутствии судимости у человека именно с фамилией Кремлев, не сообщив о своей предыдущей фамилии - Лутфуллоев.

Сведения о смене фамилии с Лутфуллоев на Кремлев подтверждаются официальными документами

В распоряжении «Советского спорта» имеется огромное количество документов (несколько десятков страниц) о многочисленных правонарушениях и преступлениях Лутфуллоева-Кремлева. Утомлять перечислением его переходов дороги в неположенном месте и нарушением скоростного режима не будем - приведем лишь некоторые фрагменты, которые свидетельствуют о наличии приговоров суда.

Карьерный рост

«В 90-е годы Умар Кремлев, носивший в то время фамилию Лутфуллоев, находился в оперативной разработке как участник так называемой серпуховской ОПГ. По этим же данным, основной актив Умара Кремлева, ООО «Кремлевское золото», вырос из ювелирной мастерской, которую он отобрал у знакомого», – говорится в материале «МК-Урал».

В 2013 году, на тот момент уже крупный бизнесмен Кремлев вступил в ряды мотоклуба «Ночные Волки», где начал заниматься организацией боксерских поединков для братьев Федора и Дмитрия Чудиновых – также членов мотоклуба. Одновременно с этим Умар Назарович зарегистрировал собственную промоутерскую компанию «Патриот».

Издание «СоцИнформБюро» опросило одного из членов мотоклуба: «Умар Назарович появился в 2013 году. За это время он сделал как много хорошего, так и плохого. Причин, по которым Кремлев покинул клуб, я называть не буду – они вас не касаются. Скажу лишь, что на общем собрании клуба было принято решение, что Умар Кремлев должен оставить жилет и покинуть клуб», – отметил собеседник.

Также в клубе не удивлены тем, что у Кремлева могла быть судимость: «Умар Назарович никогда не отличался терпимостью и рассудительностью. Любой разговор с ним, любое совместное дело сопровождалось необоснованной агрессией, что уж тут говорить, он позволяет себе крупных чиновников хлопать по плечу, говоря при этом: «Да хорош ты, что ты ломаешься». У нас в клубе такое поведение просто не принято. Мы здесь семья, мы живем убеждениями, у нас есть ценности, которые мы соблюдаем перед собой и перед братьями. Умар Назарович изначально приходил в клуб с корыстными интересами. Он получил площадку для роста, именно от нас он начал путь к должности генсека федерации бокса. Так что, достигнув целей, я не думаю, что он жалеет о том, что его расшили», – заявил член мотоклуба «Ночные Волки» на условиях анонимности.

Состояние Кремлева

По различным данным, Кремлеву принадлежат ряд компаний: ООО «Трансстройком» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам), «Патриот» (деятельность в области спорта) и АНО «Центр Прогресса Бокса» (деятельность в области спорта).

Также Кремлев является бывшим учредителем ныне действующих компаний: частного охранного предприятия «Системная Безопасность «Волк» (деятельность частных охранных служб), ООО «Кремлевское золото» (производство ювелирных изделий), ООО «Проектный Центр «Ойлгазинжинирирнг» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук).

«Мы ушли от бюрократии, ввели электронные паспорта. Плюс у нас нет ни одного рубля бюджетных денег – все средства привлечены», – сказал Кремлев в интервью «Р-Спорт». Также, по его словам, бюджет Федерации на 2018 год составил 2,5 миллиарда рублей, а через год увеличился до 3 миллиардов.

Однако генсек ФБР не скрывает, что ежегодно от Минспорта получает 90 миллионов рублей. По информации «Советского спорта», половина от такой суммы уходит только на содержание аппарата управления Федерации. В год на зарплаты сотрудников уходит порядка 40 млн рублей, еще порядка пяти миллионов рублей – на командировки.

«Минспорт выделяет 90 миллионов на подготовку национальных сборных, они напрямую оплачивают базы, где тренируются спортсмены – Озеро Круглое, Сочи и Кисловодск. Мы же ничего не берем, справляемся своими силами, а если нужно – оплачиваем дополнительные сборы и матчевые встречи», – заявлял Умар Кремлев.

«Сейчас на сборах пьянки. Контроля – ноль, – сказал источник «Советскому спорту». – Менять нужно все. Умару до этого нет дела. Он перед соревнованиями обещает машины и квартиры за победы, но даже не думает обеспечить лечение спортсменов. Во время сборов на озере Круглое отравились четыре человека. Где и когда такое было ранее?»

В этом году Федерации через Минспорт выделили рекордные 300 миллионов рублей. До этого средства по субсидиям не выделялись.

Добавим, что в предыдущее годы, когда Федерацией руководил Борис Иванюженков, в организацию поступало намного меньше средств. Так за 2016-й год общий объем привлеченных средств в ФБР составил лишь 15 млн рублей. В целом, в период с 2011 года по 2016-й ФБР смогла привлечь 200 млн. То есть средства, которые поступили при Кремлеве за один год, сопоставимы с теми, которые при Иванюженкове получили за шесть лет.

«Мы хотим в каждом федеральном округе сделать Центры бокса, – декларировал Кремлев в 2017 году. – Внутри страны мы сделаем таких центров штук семь. В течение полутора лет мы должны стать лидерами, это наша задача».

Еще одно заявление Кремлева: «Руководство федерации сейчас в основу угла своей работы ставит создание новых школ-интернатов по всей стране и ведет взаимодействие с руководителями регионов России по решению этого вопроса».

Слова генсека не подтвердились делом. За прошедшие два года открыт был открыт один центр – в Одинцовском районе. Плюс в Москве переоборудован уже существовавший центр на Кременчугской улице.

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА

Против Кремлева

Негативной информации о Кремлеве сегодня существует немало. Пересказывать непроверенную информацию мы не будем. Упомянем здесь о появившихся открытых выступлениях против руководства федерации.

В начале августа представители боксерского сообщества России выступили против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева, заявив о своей позиции в открытом письме на имя Алексея Рубежного.

Суть претензий к Кремлеву в этом письме сводилась к следующему:

1. Незаконное смещение руководителей региональных отделений и отзыва ряда лицензий.

2. Взяточничество, неисполнение финансовых обязательств и рейдерский захват чужой собственности.

3. Незаконная деятельность нынешней Федерации бокса России в виду того, что юридически деятельность Федерации профессионально бокса России не была остановлена.

4. Низкие результаты боксеров сборной России на чемпионатах мира и Европы.

5. Огромные финансовые траты на всевозможные конгрессы, форумы и праздники при минимальной финансовой поддержке самих боксеров и тренеров.

6. Ухудшение отношений с AIBA и МОК.

Все эти претензии разобраны в данной статье.

За Кремлева

Самое интересное, что через сутки появилось ответное письмо. Оно значится анонимным, но по содержимому письма не стоит сомневаться, что его автором является кто-то из Федерации бокса России. Боксер Родион Пастух полагает, что автором письма является советник генерального секретаря ФБР по социальным проектам Михаил Кайгородов. Мы получили информацию, что среди авторов ответного письма – Теймураз Кокойты, Ахмедхан Адилов и сам Умар Кремлев.

Даже при поверхностном взгляде текст письма выглядит как творчество психически нездорового человека. Уже в первых строчках сообщается, что против нынешнего руководства Федерации выступают «сектанты, педофилы и гомосексуалисты».

В частности, бывшего боксера Сергея Кутепова не просто обвинили в педофилии, но и заявили, что «он был судим в 2003 году» по этому обвинению. Насколько мы можем судить, это заявление не соответствует действительности.

Вице-президента бывшей Федерации бокса Свердловской области Алексея Трифонова обвинили в «жестоком изнасиловании и двойном убийстве», дополнительно сообщив, что он отсидел 16 лет.

Сам Трифонов не скрывает своей судимости. «Вы помните 90-е? Я был судим за бандитизм. Мы стреляли друг в друга. Они хотели убить меня, я – их. Я защищал свою жизнь, честь, семью от банды Андрея Овчинникова. Был осужден на десять лет строгого режима. Это знают все. Я этого не скрываю. Но изнасилование и двойное убийство – что-то новое. Хорошо хоть людоедом не назвали», – сказал Трифонов «Советскому спорту».

Журналист Алексей Гусев, который неоднократно и открыто выступал против Умара Кремлева, был назван «наркоманом», которого «с позором выгнали с «Матч ТВ» за употребление наркотиков». В отношении Гусева стоит знать, что он никогда не работал на «Матч ТВ», поэтому правдивость остальной информации оценить нетрудно. Тем более что близко знакомые с ним люди отрицают причастность Гусева к наркотикам.

Досталось даже Александру Поветкину и Денису Лебедеву, которые вообще никак не озвучили свои позиции по отношению к работе ФБР. В письме указано, что они «пытаются разрушить духовность людей».

Все, кто не согласен с работой ФБР, названы «гомосексуалистами». Также содержится призыв «изолировать их от общества».

Мысль развивается фразой, что «новое руководство Федерации бокса России зачистило нечисть, которая пытается на боксерское сообщество лить грязь». Также «мы видим, как процветает федерация, какая помощь оказывается региональным федерациям, самим боксерам и тренерам – и деньгами, и инвентарем».

Именно «процветание» и «помощь» Федерации стали поводом для написания этого материала, а факты всей работы были изложены нами выше.

И в заключение говорится, что позицию автора этого письма разделяют «олимпийские чемпионы, чемпионы мира, мастера спорта международного класса, тренеры и заслуженные тренеры России, патриоты страны». Но пока что ни один олимпийский чемпион не подтвердил «Советскому спорту», что подписался под этим письмом.

Соцсети Кремлева

Аккаунт Кремлева в соцсетях – уже сам по себе любопытный источник информации. Он человек обеспеченный, поэтому говорить, что он кичится богатством и выставляет его напоказ, наверное, не стоит. Но многие его обращения, заявления, поздравления с Днем физкультурника, делаются в инстаграме в тот момент, когда Кремлев находится за рулем престижных иномарок. Не секрет, что сам он живет на широкую ногу и очень любит дорогие авто.

Или вот такой снимок:

Ясно, что центром композиции здесь являются не многочисленные боксеры, окружившие Кремоева, а телефон. До этого наличием телефонов АТС-1 или АТС-2 разве что Никита Михалков публично хвастался. Становится даже интересно: а какие секреты есть в Центре прогресса бокса, если приходится ставить туда секретную телефонию?

Многочисленные встречи с разными людьми, фотографии икон, спаррингов, поздравления и анонсы событий. Некоторые потом аккуратно зачищаются. Скажем, Кремлев и Рахимов, стоящие рядом или сидящие во время каких-то мероприятий, остались, а вот фотографии, где они запечатлены в обнимку, в их инстаграмах удалены.

И конечно же Умар Кремлев активно отвечает критикам. Любая позиция, заявляющая несогласие с его подходом, объявляется ложью, клеветой и провокацией.

В то время, как огромное количество официальных структур предпринимает существенные усилия для того, чтобы очистить российский спорт, вернуть его на международный уровень, позиция руководства ФБР выглядит как минимум странно. А на деле - фактически дает возможность недружественным силам снова обвинять наш спорт в махинациях и мошеннических фальсификациях.