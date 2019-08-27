Анатолий Александров: Ковалев поднялся из ада в бою с Ярдом

– Насколько конкурентоспособным и зрелищным был бой Сергея Ковалева с Энтони Ярдом?

– Мне довелось наблюдать этот бой не просто вживую своими глазами, а на арене на первом ряду. Эмоции, энергетика от этого поединка и всего шоу – это нечто!

Сергей просто не имел права проигрывать при такой поддержке. Показалось, что он будто поднялся из ада. Эта энергетика очень много дала Ковалеву, ведь бой был очень сложным. Сергей пропустил достаточно много ударов, и вся эта критическая масса была готова прорваться в любой момент. Молодец Ковалев, что перехватил инициативу, нить боя.

Сергею изначально нужно было так активно и начинать поединок – расстреливать, отбивать, простреливать и обманывать. То есть, делать то, что делал Ярд. В таком случае бой для россиянина сложился гораздо проще. Хотя, Ярд – молодой, нахальный, а Сергей – более опытный боксер. Он перехватил инициативу и развернул бой в свою сторону.

Мне показалось, что Ярд не просто был потрясен, а у него уже отсутствовали силы. Физические, так и моральные, чтобы подняться и продолжить бой. Впрочем, удар Энтони пропустил действительно сильный – яркий, навстречу.

Сергей – молодец. Совершил подвиг на родной земле для своих земляков.

– Видели ли вы Ярда до этого поединка. Если да, то какое предматчевое представление было о нем?

– Я разговаривал с коллегами и мы сошлись во мнении, что Сергею нельзя было сближаться с Энтони. Он очень опасен в ближнем бою. Вот как заканчивался бой, так и следовало его вести изначально – держать на кулаке, передней ручке, простреливать, добивать… То есть, надо было полагаться на опыт. Слава богу, что все закончилось хорошо. Сергей подарил большой праздник городу, своим землякам. Это я прочувствовал лично, когда после боя ехал в гостиницу.

– Что вы чувствовали в момент боя, примерно в восьмом раунде, когда все складывалось, мягко говоря, не очень хорошо?

– Мы были встревожены ударами, которые Сергей пропускал от Ярда. Бой завершился накануне, но впечатления еще толком не отложились в голове, настолько они яркие. Зал, конечно, тяжело переживал, но болел за своего земляка.

– Судя по всему, Ковалева ждет бой с Саулем Альваресом. Каковы шансы у Сергея?

– Это будет очень сложный бой. Альварес – вязкий, опытный боксер. Было бы неплохо привезти его в Челябинск. К такому сопернику нужно очень досконально готовиться и в функциональном плане, и в тактическом. В любом бою у первого или второго боксера априори шансы есть. Надо готовиться.

– О бое Папина. Во время трансляции комментаторы говорили, что бой конкурентный, но мое мнение, что Папин забрал два, от силы три раунда.

– Соглашусь. Два-три раунда. Есть тактика боя. Если друг ты пропускаешь удары, не стой на одной дистанции, отойди влево или вправо. Здесь левша против правши. Значит, надо непросто уходить влево, а уходить за руку соперника, ставить его в неудобное положении. И ноги – больше любительской работы. Папин дал к себе подойти и пристреляться. Как и в случае с Кудряшовым.

– А что считаете про уровень Макабу?

– Это неоднозначный боксер. Вроде неуклюжий, но наглый и самоуверенный. Вбивает, как в мешок. Школы как таковой не прослеживается. Он ловит и разбивает, когда предоставляется возможность ударить. Лишить его этой возможности, и он будет никакой. Поэтому должны быть технико-тактические наработки.

– А какие у вас ожидания от поединка Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла, который пройдет на этой неделе?

– Интересный бой. Вася уже приучил всех, что он легко справляется с соперниками.

– И с британцем будет легко?

– Непонятно. Понятно, что Василий будет хорошо готов и мотивирован как и любому бою, а каким будет его соперник? Зависит от Кэмпбелла. Ломаченко – умелый, думающий боксер. Хорошо двигается, умело боксирует, ставит в неловкое положение, меняет направления.