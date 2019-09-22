Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки

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Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов рассказал о своем поражении конголезцу Илунге Макабу, желании провести бой по правилам смешанных единоборств и отношении к хейтерам.

Напомним, что в последнем поединке 16 июня Кудряшов проиграл Макабу техническим нокаутом после пятого раунда. Сейчас у Дмитрия запланировал бой по правилам смешанных единоборств, который должен пройти 12 октября.

«МОЯ КАРЬЕРА В БОКСЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА»

– Какие у вас планы на карьеру? Ваш переход в ММА – окончательное решение или разовая акция?

– Моя карьера в боксе не закончена. У меня есть предложения по боям. Я буду выступать в боксе и хочу попробовать себя в ММА.

– Вы занимались смешанными единоборствами ранее?

– Я мастер спорта по рукопашному бою.

– В чем причина вашей неудачи в последнем поединке с Илунгой Макабу?

– Макабу – сильный соперник. У меня была травма. Нокаута не было. Судья дал время до конца пятого раунда и дальше был настроен снять меня с поединка из-за перелома носа. В момент, когда у нас произошел обмен во втором раунде: я упал, а Макабу повело, я повредил нос. Это повлияло на рисунок боя, я пошел вперед и не смог выполнить план.

– А чем удивил Макабу?

– Ничем была травма. Что и повлияло на исход боя.

– Хотите реванш?

– Да. Я уже брал реванш, когда я в первом бою разгромно проиграл Оланреваджу Дурадоле. Я не боюсь новой встречи с Макабу и очень этого хочу. Мне хочется исправить все свои ошибки. Но не знаю, насколько это реально.

– Ваш тренер Андрей Ивичук сказал, что вы не выполнили и 10 процентов из плана бой. У вас был разбор поединка?

– Я уже сказал, почему не выполнил план. Я пропустил удар, и времени у меня было только до конца раунда.

– Мне показалось, что он имел в виду, что все пошло не по плану с первого раунда боя. Нет?

– Первым раундом он был доволен. Затем, ему не понравилось, что я полез в рубку.

– За исключением травмы у вас было обсуждение, что пошло не так?

– Конечно. Я не должен был идти в эти размены с Макабу. Я должен был боксировать.

«СПАРРИНГУЮ С «БРАТОМ»

– К поединку по правилам ММА вы готовитесь в зале Ивичука?

– Да.

– И кто вам помогает спаррингах?

– Много ребят и в частности мой хороший друг Алексей Ефремов.

– Кстати, Алексей Ефремов – это просто ваша копия.

– Нам это часто говорят. Считают братьями. Мы с ним земляки и поддерживаем связь друг с другом.

– До боя осталось меньше месяца, а вы не знаете против кого готовиться (на момент разговора соперник не был известен, позже Кудряшов сообщил, что им стал латвиец Артур Горлов). Это нормальная ситуация?

– Конечно, нет. Но я не думаю, что моим соперником будет топовый боец. Все понимают, что это только мой первый бой.

– Сейчас набирают популярность бои без перчаток. И мне показалось, что в этом виде спорта у вас хорошие шансы добиться больших высот. Вы не думали попробовать свои силы там?

– Думал, но пока мне никто контракт не предлагал, а целом, почему нет? Я бы подрался и там.

– Поскольку поединок в ММА – ваш дебют, есть у вас волнение перед этим или какие-то новые ощущения?

– Если бы я в себе сомневался, не стал бы этим заниматься. Волнение? Я не из железа сделан. Конечно, я всегда волнуюсь, что перед боями в боксе, что перед ММА.

– Была какая-то раскрутка вашего возможного боя с Владимиром Минеевым в ближайшем будущем. Но у него опыта в смешанных единоборствах гораздо больше, даже учитывая, если вы удачно проведете дебют. Такую возможность рассматриваете?

– Я тоже слышал, что Владимир готов драться со мной. Но мы понимаем, что это хайп. Никакой конкретики не было, а сам Минеев – хороший парень. Мне нравится, что он делает. Он выходец из ударных единоборств и хорошо себя зарекомендовал в ММА.

– К слову о «хайпе». Такие бои как Тарасов – Дацик или Мейвезер – Макгрегор, где кто-то меняет свой вид спорта, пользуются огромной популярностью. Ваш переход в ММА не связан в том числе и с тем, чтобы хайпануть?

– Нет. Мне это интересно больше со спортивной точки зрения. Как я себя поведу, почувствую. У меня сейчас нет никаких конкретных боев в боксе, поэтому я могу себе позволить бой по правилам ММА.

«ЛЕБЕДЕВУ БУДЕТ ТЯЖЕЛО С МАКАБУ»

– Смотрели бой Макабу с Алексеем Папиным? Что не получилось у нашего боксера?

– Смотрел. У Алексея нет такого опыта, как у Макабу. Поэтому, возможно, слишком рано вышел на такого соперника. Но провел классный бой и получил необходимый опыт. Молодец.

– Как поражения влияют на карьеры боксеров? Ломают или мотивируют?

– Поражения всегда неприятны. Они отбрасывают тебя назад. Как ты с ними справляешься, так это тебя и характеризует. Есть ли у тебя характер или нет.

– Денис Лебедев хочет провести бой с Макабу. Он может его победить?

– Если бы это был Денис образца боя с Муратом Гассиевым, тогда бы он прошел Макабу. Если мы берем последний бой Лебедева с Гаретом Уилсоном, который был год назад… не знаю. Это будет тяжелая задача.

Все зависит от Дениса. Если он поддерживает хорошие кондиции, он может выиграть этот бой, но очень сложно после такого перерыва вернуться в колею. Макабу боксирует часто. Он на подъеме. А как на Лебедеве сказался простой? Может, положительно. Он отдохнул и полон сил. А может растерял свои качества и не готов к такой оппозиции.

– После поражения от Макабу вы выложили фото с подписью: «Драться не умею, но очень люблю». Это такой ответ хейтерам?

– Хейтеры говорят, что я не умею драться, поэтому я сказал, что хотя бы это очень люблю.

– Как вы в целом относитесь к хейтерам? Читаете, что про вас пишут?

– Я все читаю. Сам никогда не буду говорить гадости, и заниматься чужими жизнями и поражениями. Если у других хватает времени на то, чтобы говорить нехорошие вещи про незнакомого человека, я считаю, что не стоит обращать внимание на этих людей. Они про себя уже все сказали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Драться не умею,но очень люблю Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov) 17 Июн 2019 в 9:19 PDT

«ХАБИБ В БОКСЕ НЕ КОНКУРЕНТ МЕЙВЕЗЕРУ»

– Как в итоге вы пришли к мысли попробовать себя в ММА?

– ММА сейчас развивается. У всех на устах. Людям интересно, а я люблю единоборства. Люблю соревнования и дух соперничества. Почему нет?

– А вы за ММА вообще следите?

– За карьерой своего друга Алексея Ефремова – да. Бываю на вечерах, когда он дерется. В принципе, я слежу за ММА, и знаю Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Фанатом себя не назову. Но все крупные события смотрю.

– В том числе последний бой Нурмагомедова?

– Да.

– Понравился бой или вам ближе ударный стиль?

– Наверное, потому что я боксер, мне нравится, когда есть кровь, рассечения, нокауты, нокдауны, удары, обмены. Люблю драку. То, что Хабиб силен в борьбе и не оставил никаких шансов Дастину Порье говорит о том, что он – спортсмен очень высокого класса. И он делает то, что умеет.

– А смотрели бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером по боксу? И как бы против Флойда мог выступить Хабиб, ведь разговоры шли?

– Да. Я как раз был в Штатах и интерес к этому бою был огромный. Но Мейвезер не подходил к этому поединку с большой ответственностью. Он не боксировал и не делал то, что обычно делает. Естественно, Макгрегор для него не секрет. У Мейвезера огромная боксерская карьера и что-то подобное он уже видел. Макгрегор же выступал впервые. Поэтому, конечно, нельзя говорить, что они боксировали на равных. В принципе, то же самое стало бы с Мейвезером в клетке.

Касаемо Хабиба с Мейвезером, это разные виды спорта. Я уверен, что в боксе Хабиб не смог бы выступать на таком уровне.

– А вы в ММА ставите себе цели, стать чемпионом, например?

– Мы начали разговор с того, что я драться не очень умею, но сильно люблю. Поэтому здесь главное любовь к соперничеству и драке.

– А подраться по правилам кикбоксинга?

– Почему нет? Но кикбоксинг и ММА – разные истории. Здесь больше зрительский интерес. Больше людей наблюдают. Смысл драться по правилам кикбоксинга?

«ЦЕЛЬ ПРЕЖНЯЯ, ТИТУЛ»

– Не так много времени прошло с момента вашего поражения от Макабу, и вы собираетесь драться снова. Не слишком ли мало времени прошло? Не запрещали ли врачи?

– Почему они должны запрещать, если я нормально себя чувствую?

– Как ваши близкие относятся к вашему спорту?

– Очень хорошо. Я выступаю больше 20 лет. Только мама после каждого боя спрашивает: «Дима, ну, может хватит уже?»

– А вы долго планируете продолжать карьеру? После поражения от Макабу что-то говорилось о том, что вы можете завершить карьеру.

– Какой-то не тот разговор вы услышали. Я еще повоюю.

– Цель – титул?

– Да. Цель была, цель остается.

«В ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС НЕ ПОЙДУ»

– Как оцените шансы Александра Усика в тяжелом весе?

– В любительском боксе Александр дрался с супертяжами. С Джо Джойсом, который сейчас является топовым проспектом. И он хорошо себя там зарекомендовал. Думаю, что Усик будет в топе, но не знаю, насколько будет интересно зрителям то, как он будет обыгрывать своих соперников, а не вбивать в канвас в стиле Деонтея Уайлдера.

– Удар – это врожденное?

– Мой тренер уверен, что с ударом нужно родиться. У него есть боксер Харитон Агрба – 69 кг. В сборной России выступает. Он – боксер совсем другого плана, хотя занимались мы у одного тренера. У меня удар как-то появился. Я на него стал так рассчитывать, что порой забывал, что должен боксировать.

– С таким ударом не было желания попробовать себя в тяжах?

– Чтобы перейти, нужно подготовить хорошую физическую базу. Я сейчас вешу 100 кг, но там ребята под два метра ростом и выше. С моим боксом, я не смогу их обыгрывать. А в нынешнем весе моя физическая сила играет огромную роль.

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«ВСЕ БУДЕТ ПРОТИВ КОВАЛЕВА»

– Сможет ли Сергей Ковалев выиграть у Сауля Альвареса, которого судьи вытягивали в боях с Геннадием Головкиным?

– Если бы бой состоялся года три назад, Ковалев был бы явным фаворитом в поединке с Альваресом. Сейчас Сауль на подъеме, а Сергей только недавно отбоксировал. У него нет времени на восстановлении, и в каком он будет состоянии? У Альвареса надо выигрывать явно. У него большой контракт с DAZN и он – суперзвезда, которую никто не хочет потерять.

– Получается…

– Все будет сделано против Сергея. 100 процентов. Но Ковалев может победить. Альварес ему подходит по стилю. Если он будет рубиться, а держать дистанцию и пытаться обыграть – это будет хороший бой.

– Последний бой Александр Поветкин провел с Хьюи Фьюри. Не показалось ли, что он что-то потерял за это время?

– Давайте отталкиваться от того, как Фьюри отработал с Джозефом Паркером и как с Поветкиным. С Паркером Фьюри выглядел получше, хотя Паркер – боксер хорошего класса. Касаемо поединка с Поветкиным, Фьюри – тот боксер, с которым трудно показать хороший бокс. Он очень неудобный. Александр в свои 40 лет показал хорошие физические кондиции и забрал концовку на 100 процентов. В принципе, Александр был хорошо готов, и он еще сможет показать хорошие бои.

– Как на счет его боя с Тайсоном Фьюри?

– Это очень хороший боксер. Чувствует дистанцию. Очень габаритный. Будет проблемой подойти к нему. Но Поветкин – бьющий, а Фьюри – падающий. Шанс есть. Тот же Стив Каннингем смог повалить Фьюри, а у Поветкина шансов больше. Очень интересный бой и противостояние стилей. Конечно, стилистически Поветкин очень подходит Фьюри. Но Саша настоящий панчер и у него есть характер. Так что и у Фьюри будут большие проблемы.