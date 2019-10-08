Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? - Советский спорт
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08 октября 2019 17:30Бокс

Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит?

«Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок.

За четыре дня до поединка соперник Александра Усика голландец Тайрон Спонг сдал положительный тест на допинг. Теперь команда украинского боксера ищет нового оппонента, который должен принять вызов на коротком уведомлении, потому что сроки поединка не изменились. Дебют Усика в тяжелом весе запланирован на 12 сентября.

Понятно, что ни один серьезный боксер не согласится выйти на замену, не имея времени на подготовку, поэтому поиск будет вестись среди ветеранов, для которых решающим фактором станет возможность последний раз заявить о себе и получить приличный гонорар.

АЛЕКСАНДР УСТИНОВ (РОССИЯ)

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Возраст: 42 года
Карьера: 35 (26) – 4 (3)
Последний бой: Александр Нестеренко (Украина), 24 июля, победа

Как только стало известно о положительной допинг-пробе Спонга, слово взял известный российский промоутер Владимир Хрюнов, который заявил о готовности выставить против украинского боксера Александра Устинова.

В последнем поединке россиянин одержал победу, но у его соперника было отрицательное соотношение побед и поражений, а вот боксеры более высокого уровня – Мануэль Чарр, Майкл Хантер и Джо Джойс в трех предыдущих боях одержали над Александром досрочные победы. Так что в спортивном плане никакой интриги нет, да и противостояние украинца и россиянина вряд ли кого-то заинтересует в США.

ДЖОУИ ДАЙВЕКО (США)

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Возраст: 29 лет
Карьера: 20 (11) – 7 (1)
Последний бой: Родни Эрнандес (США), 27 июля, победа

Наверное, Дайвеко – более реальный вариант. Он – достаточно известный джорнимен, который боксировал против известных боксеров на заре их карьер. Тем более ему не нужно делать американскую визу. Это местный боксер, но известен он только поражениями: от Чарльза Мартина, Брайанта Дженнингса, Амира Мансура, Андрея Федосова и Сергея Кузьмина. Дайвеко не сильно расстроится новому поражению и может спасти боксерский вечер. .

ОЛИВЕР МАККОЛЛ (США)

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Возраст: 54 года
Карьера: 59 (38) – 14 (1)
Последний бой: Хьюго Ломели (Мексика), 31 мая, победа

Макколл – самый интересный из возможных вариантов. Все-таки американец – экс-чемпион мира и один из двух людей, которым удалось победить Леннокса Льюиса нокаутом. Сейчас боксеру уже 54 лет, но за длительную карьеру никто не сумел отправить его на настил ринга, поэтому он может стать определенным испытанием для Усика и продержаться всю дистанцию. С другой стороны последнюю победу нокаутом Макколл одержал в 2009 году и больших проблем Александру не создаст.

КАРЛОС ТАКАМ (ФРАНЦИЯ)

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Возраст: 38 лет
Карьера: 37 (28) – 5 (3) – 1
Последний бой: Крэйг Льюис (США), 14 сентября, победа

Если бы француз не дрался в сентября, он был бы главным претендентом на замену. Усик должен был провести бой с Такамом еще весной, но тогда украинец получил травму. В данный момент французский тяжеловес должен находится очень далеко от оптимальных кондиций, но ему не в первой в короткий срок принимать бой. Два года назад он вышел на поединок с Энтони Джошуа, экстренно заменив Кубрата Пулева. И, предсказуемо, проиграл.

ЭРКАН ТЕПЕР (ГЕРМАНИЯ)

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Возраст: 37 лет
Карьера: 37 (28) – 5 (3) – 1
Последний бой: Самир Баракович (Босния), 22 июня, победа

До 2016 года карьера немца складывалась хорошо, но затем он неожиданно раздельным решением проиграл соотечественнику Кристиану Хаммеру, а в следующем поединке бит поляком Мариушом Вахом и никаких иллюзий о перспективах Тепера не осталось. Далее было третье поражение в карьере немца. На этот раз его обидчиком выступил финн Роберт Хелениус. Позже возникли проблемы с допингом. Но Тепер успел вернуться и даже одержать одну победу в этом году, так что во встрече с Усиком он должен быть заинтересован при любом раскладе.

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