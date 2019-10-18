Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 октября 2019 17:00БоксУсачев Владислав

Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик

Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой.

ЭТО РЕВАНШ?

У Бетербиева и Гвоздика богатая любительская карьера. Артур дважды был чемпионом европы и выиграл чемпионат мира, а Александр взял «бронзу» Олимпиады. На официальных турнирах их пути не пересекались, но одна встреча в ринге у россиянина и украинца все-таки была.

15 апреля 2009 Бетербиев и Гвоздик боксировали на предварительном раунде турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле. Уже в первом раунде Артур сломал нос Александру и украинца сняли с боя. По одним источникам, в перерыве между раундами, а по другим – непосредственно во втором раунде из-за сильного кровотечения.

В итоге турнир закончился победой Бетербиева, но как и в случае встречи Артура с Сергеем Ковалева, история не сохранилась видеозаписи боя. Есть только слова очевидцев. И сам Гвоздик характеризует соперника так: «Артур рукой бьет, словно копытом».

ПОЧЕМУ ПОБЕДИТ ГВОЗДИК

В пользу украинского боксера говорит то, что у него был опыт очень тяжелого противостояния в профессиональном боксе, которого лишен Бетербиев. В прошлом году Александр отобрал титул WBC у Адониса Стивенсона и отправил соперника в кому. Только недавно канадец оправился от всех повреждений и даже сумел вернуться в спортзал.

К той встрече Гвоздика готовил опытный тренер Тедди Атлас. Александр не раз отмечал, что очень доволен сотрудничеством с известным американским специалистом, а многие эксперты отметили, если не качественный рост Александра, то хотя бы, что с Атласом у них сложилась настоящая команда. Тренер и боксер понимают друг друга с полуслова, и ювелирно выбирают план на бой.

К тому же, Гвоздик на два года моложе Бетербиева, но что важнее, у украинца не было тяжелых травм, которые еще пару лет назад постоянно терзали Артура и не позволяли ему регулярно проводить бои.

ПОЧЕМУ ПОБЕДИТ БЕТЕРБИЕВ

За Артура же говорит количество досрочных побед. Ни один соперник Бетербиева не услышал финального гонга. Ближе всех к подобному «успеху» был немец Энрико Келлинг. Однако на карточках официальных судей он проиграл все 11 раундов. И отложенная концовка объяснялась только желанием Бетербиева проверить после травмы свои силы на длинной дистанции.

К тому же характер Артура таков, что подстраиваться под соперника он не будет. Именно российский боксер станет диктовать ход бой и навязывать Александру темп. Украинцу же придется какое-то время подстраиваться под своего соперника, что даст Бетербиеву определенную фору.

И каким бы классным боксером не был Стивенсон, канадец – боксер одного удара, размашистого левого кросса. В техническом и функциональном плане Бетербиев на него не похож. Понятно, что самый опасный удар Артура – справа. Но опасен россиянин не этим, а тем что без остановки давит соперника, теснит его к канатам, лишая пространства, а не просто выживает подходящий момент. Такая манера может запросто заставить Гвоздика «потеряться». Бетербиев не боится разменов и даже дважды бывал в нокдаунах, но не был потрясен и быстро расплачивался с обидчиками.

ЧЕГО ЖЕ ЖДАТЬ?

Многие специалисты расценивают расклад сил как 51 на 49 в пользу Гвоздика, с чем согласны и букмекеры. Все-таки Александр техничнее Артура. Интересно, что оба боксера находятся на контракте у промоутерской компании Top Rank, поэтому судейского произвола произойти не должно. Поскольку в этом весе нет американских звезд, не исключена вероятность, что судьи насчитают ничью, если бой пройдет всю дистанцию. Тогда Top Rank сможет «продать» бой еще раз.

Но для этого нужно, чтобы боксеры показали красивое и кровавое зрелище, за которое американский зритель захочет заплатить. В противном случае нас ждет раздельное решение судей. Но при любых раскладах это будет конкурентный бой, в котором два небитых чемпиона мира поставили на кон свои карьеры. Проигравшему может уже и не выпасть возможность вернуть титул, а победитель войдет в историю и свои пояса он будет защищать уже против Дмитрия Бивола, Сергея Ковалева или Сауля Альвареса.

гвозд

Матч с Кипром Россия смотрела, шотландцев – проспала. Новые ТВ-рейтинги Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Трансляция игры на Кипре установила футбольный рекорд года, зато вторая победа сборной в «прокате» провалилась. 16.10.2019 16:00 Футбол Тигай Лев
Еще по теме:
Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина Егор Титов: Кто, если не Тедеско? Почему не поставить Тихонова, Гунько тоже с опытом «Тамбов» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 16.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
Берг забил Испании, Крал победил Англию. Легионеры РПЛ в матчах за свои сборные Октябрьская пауза на матчи сборных для футболистов РПЛ удалась на славу. 16.10.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу Сергей Семак: Шомуродов действует блестяще, он открытие чемпионата
Кучеров собрался восемь лет на печи лежать? «Тампа» в Бостоне по буллитам одолела финалистов Кубка Стэнли-2019 (4:3). Очередной великолепный матч выдал вратарь Андрей Василевский, а вот самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров снова сильно расстроил. 18.10.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси» «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести матчах и по-прежнему единственный в лиге без побед. 15.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду Обозреватель «Советского спорта» дал прогноз на ключевые матчи 13-го тура РПЛ. 18.10.2019 10:00 Футбол
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Новости
17:23 Футбол Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина
17:07 Футбол Егор Титов: Кто, если не Тедеско? Почему не поставить Тихонова, Гунько тоже с опытом
16:49 Баскетбол Андрей Воронцевич: Мне кажется, у «Химок» нет никаких комплексов
16:42 Теннис Бенчич переиграла Флипкенс и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»
16:30 Футбол «Тамбов» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства
16:19 Футбол «Барселона» вернет деньги всем зрителям, купившим билеты на матч с «Реалом»
16:03 Теннис Блинкова победила Гаспарян в Люксембурге
16:01 Хоккей Рене Фазель: Пока не получили информации, какое вещество принимал Зыков
15:54 Теннис Анастасия Павлюченкова: Кудерметова играет сейчас активно и агрессивно
15:44 Теннис Маннарино победил Лайовича и вышел в полуфинал «Кубка Кремля»
15:36 Футбол Ротенберг может стать спортивным директором «Локомотива»
15:32 Бокс Эдуард Трояновский: От боя Гвоздик – Бетербиев жду много крови
15:23 Хоккей «Витязь» обменял в СКА Самонова и Швец-Рогового на Кочеткова и Бывальцева
15:12 Футбол «Молодежка» «Спартака» в большинстве обыграла «Рубин»
14:58 Теннис Младенович победила Бертенс и стала первой полуфиналисткой «Кубка Кремля»
14:52 Футбол Ташаев не сыграет со «Спартаком»
14:43 Футбол Доменико Тедеско: Есть несколько игроков, которые могут стать капитаном в матче с «Рубином»
14:38 Футбол Томас Цорн: Тедеско попросил сделать ему офис с видом на поле «Открытие Арены»
14:30 Футбол Доменико Тедеско: Мне нравится Coldplay, но перед «Рубином» нет времени слушать музыку
14:22 Футбол Доменико Тедеско: Сравнения с Джокером расцениваю как комплимент
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика