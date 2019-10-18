Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик

ЭТО РЕВАНШ?

У Бетербиева и Гвоздика богатая любительская карьера. Артур дважды был чемпионом европы и выиграл чемпионат мира, а Александр взял «бронзу» Олимпиады. На официальных турнирах их пути не пересекались, но одна встреча в ринге у россиянина и украинца все-таки была.

15 апреля 2009 Бетербиев и Гвоздик боксировали на предварительном раунде турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле. Уже в первом раунде Артур сломал нос Александру и украинца сняли с боя. По одним источникам, в перерыве между раундами, а по другим – непосредственно во втором раунде из-за сильного кровотечения.

В итоге турнир закончился победой Бетербиева, но как и в случае встречи Артура с Сергеем Ковалева, история не сохранилась видеозаписи боя. Есть только слова очевидцев. И сам Гвоздик характеризует соперника так: «Артур рукой бьет, словно копытом».

ПОЧЕМУ ПОБЕДИТ ГВОЗДИК

В пользу украинского боксера говорит то, что у него был опыт очень тяжелого противостояния в профессиональном боксе, которого лишен Бетербиев. В прошлом году Александр отобрал титул WBC у Адониса Стивенсона и отправил соперника в кому. Только недавно канадец оправился от всех повреждений и даже сумел вернуться в спортзал.

К той встрече Гвоздика готовил опытный тренер Тедди Атлас. Александр не раз отмечал, что очень доволен сотрудничеством с известным американским специалистом, а многие эксперты отметили, если не качественный рост Александра, то хотя бы, что с Атласом у них сложилась настоящая команда. Тренер и боксер понимают друг друга с полуслова, и ювелирно выбирают план на бой.

К тому же, Гвоздик на два года моложе Бетербиева, но что важнее, у украинца не было тяжелых травм, которые еще пару лет назад постоянно терзали Артура и не позволяли ему регулярно проводить бои.

ПОЧЕМУ ПОБЕДИТ БЕТЕРБИЕВ

За Артура же говорит количество досрочных побед. Ни один соперник Бетербиева не услышал финального гонга. Ближе всех к подобному «успеху» был немец Энрико Келлинг. Однако на карточках официальных судей он проиграл все 11 раундов. И отложенная концовка объяснялась только желанием Бетербиева проверить после травмы свои силы на длинной дистанции.

К тому же характер Артура таков, что подстраиваться под соперника он не будет. Именно российский боксер станет диктовать ход бой и навязывать Александру темп. Украинцу же придется какое-то время подстраиваться под своего соперника, что даст Бетербиеву определенную фору.

И каким бы классным боксером не был Стивенсон, канадец – боксер одного удара, размашистого левого кросса. В техническом и функциональном плане Бетербиев на него не похож. Понятно, что самый опасный удар Артура – справа. Но опасен россиянин не этим, а тем что без остановки давит соперника, теснит его к канатам, лишая пространства, а не просто выживает подходящий момент. Такая манера может запросто заставить Гвоздика «потеряться». Бетербиев не боится разменов и даже дважды бывал в нокдаунах, но не был потрясен и быстро расплачивался с обидчиками.

ЧЕГО ЖЕ ЖДАТЬ?

Многие специалисты расценивают расклад сил как 51 на 49 в пользу Гвоздика, с чем согласны и букмекеры. Все-таки Александр техничнее Артура. Интересно, что оба боксера находятся на контракте у промоутерской компании Top Rank, поэтому судейского произвола произойти не должно. Поскольку в этом весе нет американских звезд, не исключена вероятность, что судьи насчитают ничью, если бой пройдет всю дистанцию. Тогда Top Rank сможет «продать» бой еще раз.

Но для этого нужно, чтобы боксеры показали красивое и кровавое зрелище, за которое американский зритель захочет заплатить. В противном случае нас ждет раздельное решение судей. Но при любых раскладах это будет конкурентный бой, в котором два небитых чемпиона мира поставили на кон свои карьеры. Проигравшему может уже и не выпасть возможность вернуть титул, а победитель войдет в историю и свои пояса он будет защищать уже против Дмитрия Бивола, Сергея Ковалева или Сауля Альвареса.