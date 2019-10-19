Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался

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Напомним, что Бетербиев одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Он трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Теперь на счету россиянина 15 побед (15 досрочно) и ни одного поражения. На счету Гвоздика 17 побед (14 досрочно) и 1 поражение.

– Этот поединок я давно ждал и получил удовольствие в первой половине боя. Вторая половина разочаровала из-за Гвоздика. Бетербиев его «сломал». Артур – сильный, хороший боксер с тяжелым ударом. Но Александр сломался не столько физически, сколько морально. Если бы он собрал всю волю в кулак, он бы мог боксировать. Но я знаю как боксер, он просто сдался. Это меня и разочаровало.

Не хватило физики, моральных качеств. «Подломался». Но первая половина получилась ровненькой. Бетербиев – красавчик, налетал, накидывал удары. Сделал свое дело.

– Считалось, что Гвоздик техничнее Бетербиева. Получается, технику Александра переоценили?

– Нет, в техническом плане он показал хороший бой, а главную роль сыграла психология. Гвоздик не был готов побеждать. В предыдущих боях Александр выходил с желанием победить, а сегодня он вышел просто боксировать. Технический арсенал здесь не причем.

– Можно ли считать, что уже с первых пропущенных ударов у Гвоздика начались проблемы?

– Есть такое понятие, «победил тоннажем». Именно та история. Даже те попадания Бетербиева, которые приходились по защите и через перчатки имели эффект. Это все равно попадания, и они сказались к седьмому раунду. Однозначно. После шестого раунда Гвоздик потяжелел.

– А еще «задышал» и своими ударами отвечал с гримасой на лица, в то время Бетербиев был спокоен как удав…

– Да. Каким Артура ждали, таким он и был. Ничего не поменял.

– Вы видели победы Бетербиева, Сергея Ковалева и Дмитрия Бивола. Кого из троих поставите на первое место?

– Я бы поставил Бетербиева. Слышал, что намечается поединок Артура с Дмитрием. Блин, очень интересный бой, и Дима тоже красавчик. Я очень переживаю, болею и всегда наблюдаю за его успехами. Мне нравится его стиль бокса. Боюсь быть предсказателем, но с Бетербиевым будет очень тяжело. И как минимум небольшой перевес будет на стороне Артура.

Ковалев – молодец. Я был в Челябинске на его поединке с Энтони Ярдом. Сергей очень опытен, но в его противостоянии с Бетербиевым скажется разница в годах, а также разница в физической и психологической силе. Из троих, Артур чуть-чуть превосходит всех остальных.

– А Ковалев сможет также сломать Сауля Альвареса как Артур – Гвоздика?

– Про такого как «Канело» можно сказать – ты очень сильный, но также ты очень легкий. А Сергей – суперразрушитель. Удары, которые он нанесет в первой половине боя, сильно скажутся на Альваресе во второй половине. Многие этого недооценивают. Здоровья у Сереги хватит. У него другие эмоции, он по-новому боксирует. У него есть очень сильная мотивация. «Канело» будет крайне тяжело.