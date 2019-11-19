Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу

Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев рассказал, почему он в очередной раз решил возобновить карьеру, дал характеристику своему сопернику из ЮАР Табисо Мчуну и высоко оценил качество бокса Сергея Ковалева в поединке с Саулем Альваресом.

«ШКУРА ЧЕШЕТСЯ»

– В июле вы в своей записи в Instagram трогательно объявили о завершении карьеры, добавив что впереди у вас интересная жизнь. Когда и как осознали, что бокса в ней не хватает?

– Знаете, в течение всей моей спортивной карьеры у меня наблюдается подобное желание. Сначала у меня был четырехлетний перерыв (с 2004 по 2008 год, – прим. ред.), потом еще один (с мая 2012 по сентябрь 2013-го, – прим. ред.). После тяжелого боя с Гильермо Джонсом я долго не выступал. Каждый раз как у меня наступает пауза… Слышали про выражение «шкура чешется»?

– Да.

– Вроде бы я ушел. Но смотрю бои, вижу, как дерется Саня (Поветкин, – прим. ред.). Мы живем в одном городе – Чехове. Он готовится. Мы встречаемся во время пробежки на стадионе. В спортзал я приезжаю как к себе домой, а там у Санька подготовка. И это все наводит меня на мысль: «Невозможно просто так все бросить и уйти». Я понимаю того же Федора Емельяненко, которому все советуют завершить карьеру. Или Роя Джонса. Тяжело уйти, когда спорт течет в твоих венах. Это практически невозможно.

Я с утра отвожу детей в школу, потом беру своих собак и бегу на зарядку. Я без этого не могу жить. Иногда думаю отвести детей в школу и лечь спать, но не могу этого сделать, потому что организм зовет на пробежку.

– Повлияло ли на ваше решение вернуться поражения Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина от Илунги Макабу?

– Да. Как раз совпало. Я увидел их бои и можно сказать – сошлись звезды. Дима Кудряшов проиграл в равном бою. Мне было изначально понятно, что победит тот, кто первым попадет. Это был удивительный момент, когда попали одновременно оба, но Диме досталось сильнее. Затем в близком бою проиграл Папин.

Изначально мы готовились к поединку с Макабу и сделали предложение ему. Но ситуация сложилась так, что он во время переговоров подписал контракт с Доном Кингом. Бой сорвался. Но раз уже было объявлено о предстоящем поединке, мы нашли альтернативу в лице Табисо Мнучу. Такой же стиль, тоже левша. Упертый, крепкий.

И Федерация бокса России договорилась, что при удачном раскладе мы все равно встретимся с Макабу, поэтому и эта встреча ждет меня в будущем, если, конечно, все сложится хорошо.

«ЗРЯ НЕДООЦЕНИВАЕТЕ МОИХ СОПЕРНИКОВ»

– Переговоры с Макабу сорвались, потому что Дон Кинг находится в черном списке «Мира бокса»?

– Нет. Не знаю, есть ли черные списки у компании, но у Андрея Михайловича Рябинского их точно. Конечно, был неприятный момент с Кингом, но это осталось в прошлом. Так что причина не в фигуре Дона Кинга.

– При всем уважении к трем вашим предыдущим соперникам (Марк Флэнаган, Хизни Алтункая и Майк Уилсон), они и Табисо Мчуну – разный уровень. Согласны?

– Я бы так не сказал. Мчуну – хороший боец. Флэнаган тоже. Даже назову его топовым бойцом. Это по телевизору может показаться, что он – боец не того уровня. Попробуйте посмотреть ему в глаза и потом выйти в ринг.

И почему вы так недооцениваете Флэнагана? Понимаю, что Уилсона элитным боксером не назовешь, но очень неудобный. Я в начале боя с ним получил рассечение. Он несколько раз попал мне в грудь. После боя я анализировал и понял, что он пробивал этот удар при моей повторной атаке. И его удар проходил чуть ниже моего подбородка. Он тоже опасный соперник. Зря вы их так недооцениваете.

Я перед каждым боем смотрю бои соперников и считаю, сколько ударов за раунд они наносит. А вы это делаете?

– Да. Это очень тяжело, потому что я считаю удары обоих боксеров. Уследить и подсчитать все очень тяжело.

– Хорошо. Я смотрю и изучаю, какие атаки он повторяет. И если говорить о классе боксера, я бы поставил Флэнагана в один ряд с Мчуну, а Уилсона чуть отделил от них, потому что он – долговязый.

«ЗА КОПЕЙКИ РИСКОВАТЬ НЕ БУДУ»

– Вы уже набрали форму?

– Нахожусь на финальной стадии подготовки. Спаррингую. Еще не на пике, но стремлюсь к вершине.

– Кто-нибудь из известных боксеров вам помогает?

– Да. У меня в лагере работают Игорь Михалкин и Гасан Гасанов. Быстрые ребята и могут ударить как лошадь копытом.

– Упор на скорость?

– На все. Каждая подготовка очень серьезная, независимо от соперника.

– Я удивлен отсутствием Дмитрия Кудряшова. Ваши бои пройдут в рамках одного вечера.

– Вы говорите, что считаете удары, но вы не заметили, что Кудряшов боксирует в правосторонней стойке, а мне нужны левши.

– Арсен Гуламирян на этой неделе стал обладателем титула WBA Super. Почему вы отказались от возможности вернуть себе этот пояс?

– Бой намечался, и шли переговоры. Я отказался по причине маленького гонорара.

– Сам титул вам не важен?

– Я должен кормить свою семью, и история профессионального бокса полна примеров, когда ребята отказываются от поясов. Я не вижу смысла рисковать своим здоровьем за копейки. Посовещавшись с командой, мы приняли такое решение.

«НЕ ВИЖУ СЕБЯ В ТЯЖАХ»

– Раньше вас удерживала в боксе перспектива встретиться с Александром Усиком. Теперь, когда этот корабль далеко уплыл, какая глобальная цель возвращения – вернуть пояс или отомстить Макабу за наших ребят?

– Месть – слово не очень хорошее. Это спортивный интерес. Я чувствую, что мне это по силам. Почему нет? Плюс дополнительный доход. Могу гонорар от боя потратить на семью. Много факторов. Один не выделишь.

– Неоднократно слышал, что вам тяжело дается весогонка. Не думали попробовать себя в тяжелом весе?

– Нет. Мне уже задавали этот вопрос. В тяжелый вес я не спешу. Когда-то у меня была мысль подраться в этом весе с Гильермо Джонсом. Вот это тот случай, к которому применимо слово месть. Но сейчас это время прошло и все утихло. Я не вижу себя в тяжелом весе. Могу там упереться, но, откровенно, это будут бои не с топовыми боксерами. Посмотрите на меня и Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа. Я буду им в пупок дышать. Мне не хватает роста, не хватает мощи, поэтому нет.

«ПЯТЬ С ПЛЮСОМ КОВАЛЕВУ»

– Выступление Сергея Ковалева, понятно, расстроило, а сам поединок с Саулем Альваресом получился зрелищным?

– Ковалев в этом бою сделал больше, чем мог. Наверное, это заслуга тренера. Конечно, и самого боксера тоже. Он выдержал план на бой, нагружал передней рукой Альвареса, и поэтому мексиканцу не удавалось сделать то, что он смог сделать в 11-м раунде. Наверняка, он думал, что бой закончится до шестого раунда, максимум до восьмого. Серега уже подсел только к концу. Это случай. Я бы поставил Ковалеву пятерку с плюсом за этот бой. При всем том, каким получился результат. Мне понравилась его работа на ногах. План на бой был верным. Только такой работой передней рукой можно было сдержать Альвареса. Тактика и стратегия были выбраны правильно.

– Кого назовете лидером полутяжелого дивизиона?

– Все ребята хорошие. Наград раздавать не буду, но Альварес сегодня лучший в своем весе. Затем поставлю Дмитрия Бивола. После него Артура Бетербиева. Не хочу никого обидеть, я с огромным уважением отношусь к заслугам каждого из названных боксеров. Просто таково мое мнение.