Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 ноября 2019 08:00БоксУсачев Владислав

Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу

Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver.

Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев рассказал, почему он в очередной раз решил возобновить карьеру, дал характеристику своему сопернику из ЮАР Табисо Мчуну и высоко оценил качество бокса Сергея Ковалева в поединке с Саулем Альваресом.

«ШКУРА ЧЕШЕТСЯ»

– В июле вы в своей записи в Instagram трогательно объявили о завершении карьеры, добавив что впереди у вас интересная жизнь. Когда и как осознали, что бокса в ней не хватает?
– Знаете, в течение всей моей спортивной карьеры у меня наблюдается подобное желание. Сначала у меня был четырехлетний перерыв (с 2004 по 2008 год, – прим. ред.), потом еще один (с мая 2012 по сентябрь 2013-го, – прим. ред.). После тяжелого боя с Гильермо Джонсом я долго не выступал. Каждый раз как у меня наступает пауза… Слышали про выражение «шкура чешется»?

– Да.
– Вроде бы я ушел. Но смотрю бои, вижу, как дерется Саня (Поветкин, – прим. ред.). Мы живем в одном городе – Чехове. Он готовится. Мы встречаемся во время пробежки на стадионе. В спортзал я приезжаю как к себе домой, а там у Санька подготовка. И это все наводит меня на мысль: «Невозможно просто так все бросить и уйти». Я понимаю того же Федора Емельяненко, которому все советуют завершить карьеру. Или Роя Джонса. Тяжело уйти, когда спорт течет в твоих венах. Это практически невозможно.

Я с утра отвожу детей в школу, потом беру своих собак и бегу на зарядку. Я без этого не могу жить. Иногда думаю отвести детей в школу и лечь спать, но не могу этого сделать, потому что организм зовет на пробежку.

– Повлияло ли на ваше решение вернуться поражения Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина от Илунги Макабу?
– Да. Как раз совпало. Я увидел их бои и можно сказать – сошлись звезды. Дима Кудряшов проиграл в равном бою. Мне было изначально понятно, что победит тот, кто первым попадет. Это был удивительный момент, когда попали одновременно оба, но Диме досталось сильнее. Затем в близком бою проиграл Папин.

Изначально мы готовились к поединку с Макабу и сделали предложение ему. Но ситуация сложилась так, что он во время переговоров подписал контракт с Доном Кингом. Бой сорвался. Но раз уже было объявлено о предстоящем поединке, мы нашли альтернативу в лице Табисо Мнучу. Такой же стиль, тоже левша. Упертый, крепкий.

И Федерация бокса России договорилась, что при удачном раскладе мы все равно встретимся с Макабу, поэтому и эта встреча ждет меня в будущем, если, конечно, все сложится хорошо.

«ЗРЯ НЕДООЦЕНИВАЕТЕ МОИХ СОПЕРНИКОВ»

– Переговоры с Макабу сорвались, потому что Дон Кинг находится в черном списке «Мира бокса»?
– Нет. Не знаю, есть ли черные списки у компании, но у Андрея Михайловича Рябинского их точно. Конечно, был неприятный момент с Кингом, но это осталось в прошлом. Так что причина не в фигуре Дона Кинга.

– При всем уважении к трем вашим предыдущим соперникам (Марк Флэнаган, Хизни Алтункая и Майк Уилсон), они и Табисо Мчуну – разный уровень. Согласны?
– Я бы так не сказал. Мчуну – хороший боец. Флэнаган тоже. Даже назову его топовым бойцом. Это по телевизору может показаться, что он – боец не того уровня. Попробуйте посмотреть ему в глаза и потом выйти в ринг.

И почему вы так недооцениваете Флэнагана? Понимаю, что Уилсона элитным боксером не назовешь, но очень неудобный. Я в начале боя с ним получил рассечение. Он несколько раз попал мне в грудь. После боя я анализировал и понял, что он пробивал этот удар при моей повторной атаке. И его удар проходил чуть ниже моего подбородка. Он тоже опасный соперник. Зря вы их так недооцениваете.

Я перед каждым боем смотрю бои соперников и считаю, сколько ударов за раунд они наносит. А вы это делаете?

– Да. Это очень тяжело, потому что я считаю удары обоих боксеров. Уследить и подсчитать все очень тяжело.
– Хорошо. Я смотрю и изучаю, какие атаки он повторяет. И если говорить о классе боксера, я бы поставил Флэнагана в один ряд с Мчуну, а Уилсона чуть отделил от них, потому что он – долговязый.

«ЗА КОПЕЙКИ РИСКОВАТЬ НЕ БУДУ»

лебедев3

– Вы уже набрали форму?
– Нахожусь на финальной стадии подготовки. Спаррингую. Еще не на пике, но стремлюсь к вершине.

– Кто-нибудь из известных боксеров вам помогает?
– Да. У меня в лагере работают Игорь Михалкин и Гасан Гасанов. Быстрые ребята и могут ударить как лошадь копытом.

– Упор на скорость?
– На все. Каждая подготовка очень серьезная, независимо от соперника.

– Я удивлен отсутствием Дмитрия Кудряшова. Ваши бои пройдут в рамках одного вечера.
– Вы говорите, что считаете удары, но вы не заметили, что Кудряшов боксирует в правосторонней стойке, а мне нужны левши.

– Арсен Гуламирян на этой неделе стал обладателем титула WBA Super. Почему вы отказались от возможности вернуть себе этот пояс?
– Бой намечался, и шли переговоры. Я отказался по причине маленького гонорара.

– Сам титул вам не важен?
– Я должен кормить свою семью, и история профессионального бокса полна примеров, когда ребята отказываются от поясов. Я не вижу смысла рисковать своим здоровьем за копейки. Посовещавшись с командой, мы приняли такое решение.

«НЕ ВИЖУ СЕБЯ В ТЯЖАХ»

– Раньше вас удерживала в боксе перспектива встретиться с Александром Усиком. Теперь, когда этот корабль далеко уплыл, какая глобальная цель возвращения – вернуть пояс или отомстить Макабу за наших ребят?
– Месть – слово не очень хорошее. Это спортивный интерес. Я чувствую, что мне это по силам. Почему нет? Плюс дополнительный доход. Могу гонорар от боя потратить на семью. Много факторов. Один не выделишь.

– Неоднократно слышал, что вам тяжело дается весогонка. Не думали попробовать себя в тяжелом весе?
– Нет. Мне уже задавали этот вопрос. В тяжелый вес я не спешу. Когда-то у меня была мысль подраться в этом весе с Гильермо Джонсом. Вот это тот случай, к которому применимо слово месть. Но сейчас это время прошло и все утихло. Я не вижу себя в тяжелом весе. Могу там упереться, но, откровенно, это будут бои не с топовыми боксерами. Посмотрите на меня и Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа. Я буду им в пупок дышать. Мне не хватает роста, не хватает мощи, поэтому нет.

«ПЯТЬ С ПЛЮСОМ КОВАЛЕВУ»

– Выступление Сергея Ковалева, понятно, расстроило, а сам поединок с Саулем Альваресом получился зрелищным?
– Ковалев в этом бою сделал больше, чем мог. Наверное, это заслуга тренера. Конечно, и самого боксера тоже. Он выдержал план на бой, нагружал передней рукой Альвареса, и поэтому мексиканцу не удавалось сделать то, что он смог сделать в 11-м раунде. Наверняка, он думал, что бой закончится до шестого раунда, максимум до восьмого. Серега уже подсел только к концу. Это случай. Я бы поставил Ковалеву пятерку с плюсом за этот бой. При всем том, каким получился результат. Мне понравилась его работа на ногах. План на бой был верным. Только такой работой передней рукой можно было сдержать Альвареса. Тактика и стратегия были выбраны правильно.

– Кого назовете лидером полутяжелого дивизиона?
– Все ребята хорошие. Наград раздавать не буду, но Альварес сегодня лучший в своем весе. Затем поставлю Дмитрия Бивола. После него Артура Бетербиева. Не хочу никого обидеть, я с огромным уважением отношусь к заслугам каждого из названных боксеров. Просто таково мое мнение.

Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Экс-чемпион Bellator Аскрен объявил о завершении карьеры Отец Хабиба: Фергюсон – главный претендент Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого
«Думали все легко, но не тут-то было!» «Динамо» обыграло «Сибирь» Что говорили тренеры после матча. 16.11.2019 20:00 Хоккей Кузютина Елена
Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
Сергей Кирьяков: Дзюба где-то рядом с Азаром и Лукаку Главная интрига матча Сан-Марино – Россия формулируется просто: сколько голов в ворота европейского «карлика» забьет Артем Дзюба, претендующий на звание лучшего бомбардира отборочного турнира Евро-2020. 18.11.2019 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Роберто Мартинес: Играть на таком стадионе – счастье Главный тренер сборной Бельгии ответил на вопросы журналистов после победного матча в Санкт-Петербурге. 16.11.2019 22:30 Футбол Яременко Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Не надо ввязываться в драку. Теперь понятно, как играть с Бельгией на Евро-2020 Чтобы повторить успех ЧМ-2018, Станиславу Черчесову придется отказаться от залихватского футбола и игры в четыре защитника.   17.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
01:49 Хоккей Игорь Никитин: Не все получается у нас в последнее время
01:43 Олимпиада Бах высказался о возможном отстарении России от Олимпиады в Токио
01:17 Теннис Хачанов и Рублев обыграли хорватских теннисистов на Кубке Дэвиса
01:06 Футбол Сборная Дании стала соперником россиян по групповому этапу Евро-2020
00:46 Футбол Испанцы разгромили Румынию, Швеция с Олссоном обыграла Фарерские острова
00:28 Футбол Гол Месси спас сборную Аргентины от поражения в матче с Уругваем
00:07 ММА Экс-чемпион Bellator Аскрен объявил о завершении карьеры
23:43 Футбол Александр Алаев: Мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнерами
23:20 Фигурное катание Медведева – о своей беременности: Кто же отец?
22:51 Теннис Хачанов обыграл Чорича и принес вторую победу сборной России
22:36 Футбол Тренер сборной Сан-Марино: За Дзюбой отдельно следить не будем
22:24 ММА Отец Хабиба: Фергюсон – главный претендент
22:19 Хоккей Кирилл Капризов: Даже не помню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд
21:59 Хоккей «Авангард» дома победил «Салават Юлаев»
21:50 Футбол «Реал» подтвердил травму Хамеса
21:48 Хоккей «Северсталь» в Москве переиграла ЦСКА, прервав серию из 10 поражений
21:26 Хоккей Московское «Динамо» на выезде победило «Нефтехимик»
21:22 Футбол Евгений Коноплянка: Тедеско – хороший специалист. Он мне импонировал как тренер
20:51 Футбол СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей
20:28 Олимпиада WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array