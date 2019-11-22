Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса - Советский спорт
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22 ноября 2019 08:53БоксУсачев Владислав

Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса

Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года.

Но разговор с корреспондентом «Советского спорта» начался с обсуждения перспектив Сергея Ковалева, который проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.

«КОВАЛЕВ ВСЕ И ВСЕМ ДОКАЗАЛ»

– Вы смотрели вживую бой Ковалева с Энтони Ярдом в Челябинске. Какое впечатление осталось из той встречи? Были ли у Сергея шансы в бою с Саулем Альваресом?
– Как бы обидно это не прозвучало для Сергея, но он уже на спаде. Победу над Ярдом он одержал за счет своего духа. Ковалев уже всего добился и всем все доказал, но его время ушло.

– Шансов в поединке с Альваресом вы ему уже не давали?
– Я очень боялся ударов по корпусу, и видимо Сергей тоже. Мексиканец акцентировано «искал» печень. Из-за этого Ковалев утратил контроль, а Сауль «поймал» его ударом в голову. Я ожидал много ударов от Альвареса по туловищу, Ковалев тоже, поэтому он много внимания уделял защите корпуса.

– Кого бы вы сейчас назвали лидером полутяжелого веса?
– Самым интересным боем я бы назвал встречу Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«УАЙЛДЕР – ЛУЧШИЙ В ТЯЖАХ»

– На этой неделе второй бой проведут Деонтей Уайлдер и Луис Ортис. Какое впечатление у вас оставила первая встреча боксеров?
– Не ждал такого сопротивления от Ортиса. Он – серьезный, волевой. И у него крепкая челюсть, но Уайлдер свое дело сделал. Деонтей добавляет, а Ортис уже находится на спаде. В момент первой встречи он был в лучшей форме. Он был уверен в себе. Уайлдер его все равно остановил, а второй бой для американца сложится проще, чем первый.

– Какое впечатление у вас оставляет техника Уайлдера?
– Техники нет, зато есть высокий рост и длинные руки, которые все недостатки компенсируют. Габариты плюс мощнейший удар с обеих рук и с любой позиции делают Уайлдера очень опасным. Он может пробить навстречу и в разрез. При этом сам становится открытым для ответного удара, но пока мы не видели, чтобы в него кто-то попал. Он делает все, что хочет.

– А кто доставил Уайлдеру наибольшее количество проблем – Ортис или Тайсон Фьюри?
– С Фьюри был очень сложный бой. И если бы не два нокдауна… А на данный момент в тяжелом весе, может, Александр Поветкин сумеет поймать Уайлдера в разрез, но пока именно Деонтея я считаю фаворитом в любом бое в тяжелом весе.

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«УВЕРЕН В ПОВЕТКИНЕ»

– Переходим к поединку Поветкина. Его соперник – Майкл Хантер, который в последнем бою победил Сергея Кузьмина. Я боюсь звонить Сергею и спрашивать его: «Может, вам стоило похудеть перед боем?»
– Вы правильно понимаете ситуацию. Кузьмину нужно было «подсушиться». Тогда бы он был резвее. По габаритам и по мощи он Хантера превосходит. В скорости уступил.

– Сам Хантер – это уже боец тяжелого веса или первого тяжелого, из которого вышел?
– Хантер – тяжеловес. Я сам выступал в категории до 91 кг. В принципе, все «крузеры» – тяжеловесы. Разница в пять-шесть килограмм здесь ничего не решает. Но Хантер – не топовый боец. Сам подготовься идеально и ключи к нему найдешь.

– Если Хантер – не топовый боец, Поветкин – уже не молодой боксер. Может ли американец задавить россиянина скоростью?
– Нет. С Поветкиным это не пройдет. И в технике Хантер Поветкина не превосходит. Я уверен в Александре.

– Вас не разочаровал бой Поветкина с Хьюи Фьюри? Он действовал как-то однообразно.
– Нет. Поветкин умеет меняться от боя к бою. Он способен быть разнообразным.

«НРАВИТСЯ ДЖОШУА»

– Главный бой этого вечера – реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса...
– Я думаю, что Энтони сделал правильные выводы из ошибок первого боя. Но Руис показал, что победить можно любого фаворита: большого, опасного, чемпиона, качка. Он уже вошел в историю, а сейчас я отдаю предпочтение Энтони. Он будет более осторожным и проведет эту встречу лучше, чем в тот раз.

– На фотографиях со спаррингов Руис выглядит совершенно стройным – без грамма лишнего веса. Это может как-то сказаться на его действиях в любую сторону?
– Когда сбрасываешь большую массу, это по любому оказывает влияние, но по-разному в зависимости от самого человека. Не знаю, что будет в случае с Руисом. Бывало, что сильно похудев, боксер выглядит потерянным в ринге. Независимо от этого, я отдаю предпочтение Джошуа. Впрочем, фаворитом я его считал и в первом встрече.

– Вы ему симпатизируете как боксеру?
– Я бы так не сказал. Он – стабильный боксер и хорошо готовиться к своим боям. Правда, я не понял, что с ним произошло перед первой встречей с Руисом, а в целом он – профессионально и ответственно проводит подготовку. Многие гуляют по дискотекам и устраивают драки, а он – честный и правильный. Это мне в нем нравится.

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