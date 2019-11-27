Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы

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Российский стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко накануне своего боя провели интеллектуальную дуэль, в которой четвероклассник Альберт задал обоим спортсменам пять одинаковых вопросов из школьной программы.

Противостояние между бойцом ММА Александром Емельяненко и чемпионом по силовому экстриму Михаилом Кокляевым началось еще весной. Тогда последний выложил в Stories Instagram видео, в котором заявил, что «Емельяненко развеял миф о том, что качки – тупые, теперь тупые не только качки».

Школьник задал спортсмена пять вопросов:

1. Какая река самая длинная в России?

2. Кто написал «Медного всадника»?

3. Как вычислить периметр прямоугольника?

4. Какое имя и отчество у Лермонтова?

5. В каком году состоялось крещение Руси?