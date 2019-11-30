Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно

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На кону будет стоять титул WBA Regular, а сам бой пройдет в Монако 30 ноября.

«ВЕРЮ, ЧТО МОГУ ПОБЕДИТЬ»

– Титульный бой между двумя россиянами редкость. Вам удобнее готовится к боям против иностранца или против соотечественника?

– Противостояния боксеров из разных стран интереснее. Но в данном случае Александр Беспутин – первый номер рейтинга. И он также как и я хочет стать чемпионом мира.

– На одном известном сайте проходит голосование на исход вашего боя. Примерно две трети посетителей отдают предпочтение Беспутину. Как считаете, почему?

– Дело в том, что я себя пока не проявил. Люди, которые смотрели мои бои, не увидели даже 50 процентов от того, что я умею. У меня не было ни одного полноценного лагеря, чтобы спокойно подготовиться к бою. Всегда какие-то срывы или травмы. Порой приходилось соглашаться на бой за три недели до выхода на ринг. Меня плохо знают, поэтому фаворитом считают Беспутина. Мне без разницы, кого считают фаворитом болельщики или букмекеры. Я знаю, что в меня верит моя семья и моя команда. И главное я верю в себя сам. Я могу победить.

– Если раньше проблемы с подготовкой были, как сейчас?

– Все отлично!

– Вы боксировали максимум восемь раундов, а вам предстоит пройти дистанцию в 12. Не спешите?

– У меня серьезная подготовка. Я спарринговал по 12 раундов. Не думаю, что у меня возникнут проблемы. Я буду готов на всю дистанцию, но в тоже время буду стремиться закончить бой раньше.

«НАЦЕЛЕН НА КРОУФОРДА И СПЕНСА»

– В вашем весе выступают такие «монстры» как Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Никогда не возникало мысли сменить категорию на ту, где соперники попроще?

– Нет. Я хочу драться только с сильными боксерами. Вот завоюю пояс и буду нацелен на встречу только с ними. Остальные не интересны.

– Но там и помимо них боксеров хватает: Мэнни Пакьяо, Дэнни Гарсия, Шон Портер…

– А я хочу подраться именно с лидерами, чтобы стать лидером самому. Я по природе максималист.

– Могу предположить, что в таком случае вы завидуете Эгису Каваляускасу, которому как раз предстоит бой с Кроуфордом.

– Хочу пожелать ему удачи. Но оцениваю его шансы как небольшие.

– Ваше прозвище «питон». Эти змеи обходятся без еды до полутора лет, а вам сейчас приходится голодать, чтобы уложиться в полусредний вес?

– Совсем нет. Многие говорят, что я с трудом укладываюсь в лимит, но на самом деле никаких проблем с этим я не испытывал никогда.

– Тогда почему последние бои вы провели в первом среднем весе?

– Как я уже говорил, у меня не было такой подготовки, чтобы я знал имя своего соперника за полтора месяца. Каждая подготовка занимала две-три недели. Зачем мне лишний раз «умирать», гоняя вес за такой срок. Нелогично.

«БОЙ БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫМ»

– Какое впечатление у вас сложилось от боев Беспутина?

– Я не могу сказать, что увидел что-то особенное. Обычный боксер. Вроде быстрый. Пытается подражать Ломаченко, но получается не очень хорошо.

– У меня сложилось впечатление, что он – безударный боксер.

– Мне тоже так кажется, но не знаю как на самом деле. Он наносит много ударов, но без особого эффекта.

– А вы пересекались в сборной России?

– Мы даже один раз спарринговали. Наверное, это был 2014 год. Легкий спарринг. Совершенно не отложился в памяти. Я о нем даже забыл, пока кто-то не напомнил.

– Ровно год назад Беспутин в интервью сказал, что бой с вами будет интересным для болельщиков только, если у вас обоих будут титулы. Титулов у вас не появилось, а стал ли сам поединок более интересным?

– Да. Бой будет очень интересным. Как минимум для российских зрителей. Мы одни из лучших представителей этого дивизиона в нашей стране. Мы агрессивные, на кону пояс, поэтому должно быть интересно.

– Вы выступали на больших аренах в США. Сейчас статус вашего поединка выше, но он проходит в небольшом казино в Монте-Карло. Не напрягает?

– Нисколько. Моя задача и моя мечта привезти пояс чемпиона мира в России, и неважно, откуда я его привезу. Будь это многотысячная арена или скромный зал. Все блекнет перед возможностью стать чемпионом мира.

– Какую часть гонорара планируете оставить в казино?

– Никакую. Я не любитель азартных игр.

«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ЗАБ ДЖУДА»

– Вы дагестанец, поэтому очевидный вопрос. Почему вы выступаете в боксе, а не в ММА?

– Мой брат занимался борьбой и он забрал меня в секцию. Недели на три. Мне не понравилось. Позже мы проходили мимо боксерского зала, и я попал на тренировку. С первого дня понял – это мое. Было сумасшедшее желание тренироваться.

– Сейчас в Дагестане успехи боксеров равнозначны с успехами бойцов? Или смешанные единоборства ушли далеко вперед по популярности?

– Не знаю, каким будет отношение ко мне, когда я стану чемпионом мира. Но когда выступали Мавлет Батыров и Мурад Умаханов, вольная борьба была на первом месте. Потом появились Хабиб Нурмагомедов, Рустам Хабилов и их вид спорта пошел в гору. Что будет, когда я завоюю пояс? Не могу знать. Но сделаю все, чтобы именно бокс стал спортом номер один в родной республике.

– Насколько я помню, чемпионами мира по боксу из Дагестана были Султан Ибрагимов и Хабиб Аллахвердиев. Они на вас как-то повлияли?

– Да, конечно. Я смотрел их бои, когда еще выступал в юношеской сборной. Их успехи мотивировали меня на то, чтобы начать профессиональную карьеру. Я понял, что все возможно. Можно уехать в США и добиться успеха там.

– На кого вы ориентировались в детстве, на кого-то из земляков или на условного Майка Тайсона?

– С самого детствам меня называли Заб Джуда. Мне нравился этот боксер, и сравнение с ним мне льстило.

– Вроде как он карьеру не завершил. И о желание с ним встретиться готовил Тимофей Цзю…

– Думаю, что карьеру завершить ему бы пора, а вот встречи с таким ветераном я бы не хотел, даже если его имя Мэнни Пакьяо. Не представляю, как можно ему сказать: «Давай сделаем бой». Некрасиво по отношению к 40-летнему боксеру, пусть он и чемпион мира. Лучше Спенс или Кроуфорд, чем 40-летний Пакьяо.