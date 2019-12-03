Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории России, заявил, что бой двух россиян – лучшее, что может произойти в полутяжелом весе, а также оценил шансы на победу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном.

«КОВАЛЕВ НЕ БЫЛ КРАШЕРОМ»

– Чем вы сейчас занимаетесь в России, и какие у вас планы?

– У меня очень много проектов в России. Большинство связано с детьми. Я очень люблю помогать людям, делится с ними опытом. Если я с кем-то хочу делиться опытом, это с русскими людьми, потому что благодаря их любви я получил российское гражданство.

Я хочу устраивать разные фестивальные проекты, выступать организатором боев. Быть промоутером. У нас будет большой бой 7 декабря в Екатеринбурге. Я хочу помогать российским боксерам развиваться, чтобы они могли выступать в США. Чтобы они попадали в мировые рейтинги и становились мировыми боксерами с точки зрения профессионального бокса.

Недавно мы провели конкурс «Путь к абсолютной победе» среди боксеров в возрасте 10-17 лет. Было подано около 300 заявок. На разных этапах мы отбирали лучших. 10 победителей отправятся на сборы в Штаты в 2020 году (В реализации проекта Рою Джонсу-младшему оказывают поддержку Фонд развития регионов России «+7» и Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес»).

– Как вам бой Сергея Ковалева и Сауля Альвареса?

– Канело действовал умно, так как у него был опыт встречи с Флойдом Мейвезером в свое время. Тогда он был большим парнем, а сейчас большим парнем был Ковалев. Однако Канело действовал так, как будто он крупнее Ковалева. Он заставлял Ковалева отступать. Ковалев – это «Крашер» (прозвище Сергея, созвучно со словом «крушитель», – прим. ред.), он всех бьет, а здесь «Крашер» отступал весь вечер. Ковалев боксировал хорошо, но мы не привыкли его видеть боксирующим от защиты. Мы привыкли видеть его «Крашером». Альварес заставил его полностью измениться. Очень трудно выиграть бой, боксируя не так, как ты это делал всю карьеру.

«ДЖОШУА НУЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ»

– Как вам бой Ортиса и Уайлдера?

– Ортис был хорошим боксером в любителях. У него приличные навыки. Но Уайлдер – это профессионал, который может нокаутировать кого угодно. Это лишь вопрос времени, когда он нанесет свой удар. Он знал, что может нокаутировать Ортиса, он дал ему побоксировать, позволил ему расслабиться. Как только Ортис почувствовал себя комфортно, Уайлдер такой: получи удар. Он изначально знал, что выиграет именно так.

– Каков ваш прогноз на бой Энтони Джошуа и Энди Руиса?

– Мне нравится Руис. Джошуа лучше как атлет, но Руис лучше как боксер. Сложно сделать прогноз. Если Джошуа ничего не изменит в своем боксе по сравнению с первым боем, победить должен Руис. Если он изменится, у него появятся шансы на победу, потому что он сильнее как атлет. У Джошуа есть все для победы, но Энди – классный боксер. Джошуа нужно изменить план на бой.

– Какие шансы у Александра Поветкина против Майкла Хантера?

– У Поветкина отличные шансы с Майклом Хантером. Недавно он победил кузена Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри. Это была отличная победа Поветкина. Майкл Хантер – хороший боксер, как и его отец. Как я уже сказал, он качественный боксер и он часто работал спарринг-партнером у многих звездных боксеров, а когда ты с ними работаешь, ты учишься у них сам. Поветкину надо рано захватить контроль и ему нужно заставить Хантера почувствовать себя спарринг-партнером. Ему нужно заставить Хантера чувствовать себя скованно. Если Поветкин даст ему разыграться – это станет большой проблемой. Все в этом бою зависит от Поветкина, если он выйдет и с самого начала покажет, что он главный, если он продет хороший бой, он победит всех подряд.

– Кто победит в реванше Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри?

– Мне оба бойца нравится. У Уайлдера сумасшедший удар, а Фьюри очень умный боец, но насколько я знаю, Тайсон Фьюри сбросил много веса. Когда ты теряешь вес, ты хуже держишь удар, и это меня волнует в преддверии их встречи. Так-то у меня у меня нет сомнений, что Фьюри может его переиграть, как любого другого, но вот то, что он стал намного легче, меня напрягает. Как он будет держать удар?

«МЕГАБОЙ, СУПЕРБОЙ»

– А кто бы победил в бою Альвареса и Андре Уорда?

– О, это был бы классный бой. Канело находится на пике своей формы. Сейчас он один из двух лучших боксеров вне зависимости от веса. Ему нужно будет продемонстрировать с Уордом свою лучшую форму, потому что Уорд знает как заставить выглядеть любого соперника очень плохо. Если «Канело» не продемонстрирует свой максимум, Уорд его победит.

– Кто на ваш взгляд сейчас лучший боксер в полутяжелом весе?

– О, это сложный вопрос. Их очевидно двое, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Чтобы выявить лучшего, нужно устроить бой между ними. Бетербиев очень бьющий, невероятен. Его удары сумасшедшей силы. Бивол скорее технарь. Он выбрасывает много ударов, взрывной боксер. Но его удары не такие силовые. Все будет зависеть от того, кто навяжет свой стиль. Это однозначно тот бой, который я бы хотел посмотреть. Ух, это просто супербой. Этому бою нужна хорошая раскрутка, его нужно хорошо продать. Для меня это мегабой, супербой. Я бы сравнил его с боем Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. Потому что у нас есть ударник и боксер. Я как промоутер хочу донести до россиян, насколько это крутой бой, чтобы люди это поняли. Тогда и боксеры заработают больше. Они этого заслуживают.

– Кто лучший боксер в истории России, Костя Цзю, Сергей Ковалев или вы?

– (Смеется) Ну, знаете, я был лучшим боксером в p4p в 90-е, поэтому поставлю себя на первое место, но если мы говорим о тех, кто родился в России – это Костя Цзю.

«НЕ ЗНАЮ КАК ПОБЕДИТЬ ХАБИБА»

– Вы смотрите смешанные единоборства?

– Да, конечно.

– Что вы думаете про бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона?

– Тони Фергюсон – отличный боец. Не поймите меня неправильно. Особенно он хорош на полу, но мне интересно как он справится с Хабибом. Это очень интересно, потому что в партере Хабибу вообще нет равных, да и в стойке не было равных. Мы видели, как он всех переигрывал всех. Это супербой. Для меня есть два бойца, которых я не знаю как можно побить. Первый – Хабиб Нурмагомедов. Второй – Джон Джонс. Я не представляю, как их можно победить.