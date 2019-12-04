ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон - Советский спорт
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04 декабря 2019 20:19БоксТигай Лев

ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон

Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым.

По правилам это вроде бы был бокс, хотя на ринге встречались боец ММА с представителем пауэрлифтинга. И канал, транслировавший поединок, тоже был необычным: в привычное противостояние «Первого» с «Матчем» вклинился РЕН ТВ. Он решил показывать единоборства только нынешней осенью, пятничный эфир был всего вторым по счету. И, тем не менее, боксерский рекорд года, установленный в августе боем Ковалев - Ярд на «Первом» побит: рейтинг 2,9 процента при доле 14,2 против 2,5 и 10,0 соответственно! Таков результат исследований компании «Медиаскоп» по российским городам с населением от ста тысяч жителей.

Более того, если брать мужскую аудиторию в возрасте от 25 до 54 лет, то доля наблюдавших за победой Емельяненко оказалась просто огромной: 47,8%, то есть, каждый второй! Это ощутимо выше, чем даже у сентябрьского поединка ММА между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье (39,2).

Правда, в топ-10 спортивного ТВ-года Емельяненко, Кокляев и РЕН ТВ все равно не попали. Зато они с запасом обыграли и первый этап Кубка мира по биатлону, и футбольные еврокубки. Даже матч сборной Станислава Черчесова с Сан-Марино из предыдущей недели уступил пятничному боксу по всем статьям.

Впрочем, Дмитрий Губерниев стартом Кубка мира по биатлону тоже может быть доволен. Полтора процента - это нормальные цифры. Конечно, до фигурного катания (его на прошлой неделе просто не было) им достаточно далеко – взять хоть рейтинг 3,2 женской произвольной программы этапа Гран-при от 23 ноября с Косторной и Загитовой. Но ведь наши биатлонисты сейчас ничего особо и не выигрывают. Даже воскресный женский спринт, показанный основным каналом «Матч ТВ» не с самого начала из-за контрактных обязательств перед «Формулой-1», дотянул до целого процента. У автогонщиков результат поменьше, хотя и ненамного - 0,8.

Не густо? Ну, так я ж вам и говорю: биатлону, недавно покинувшему десятку лидеров годового хит-парада, вряд ли удастся туда вернуться в несколько оставшихся предновогодних дней. Футбольная сборная в 2019-м тоже отыгралась, так что новостей стоит ждать только от фигуристов. Там еще будут две мощные «бомбы»: финал Гран-при на этой неделе и чемпионат России в двадцатых числах месяца.

Хотя стоп! Если я правильно помню, под самый Новый год в Японии должен драться другой Емельяненко - знаменитый Федор. Х-м… Интересно, кто это будет показывать: Первый канал или опять РЕН ТВ?

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ (25 ноября – 1 декабря)

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Бокс

А.Емельяненко – Кокляев

РЕН ТВ

29.11

2,9

14,2

2

Футбол

Лига чемпионов. Зенит - Лион

Матч ТВ

27.11

1,8

5,8

3

Биатлон

КМ. Спринт. Мужчины

Матч ТВ

1.12

1,6

6,9

4

Биатлон

КМ. Смешанная эстафета

Матч ТВ

30.11

1,5

5,3

5

Футбол

Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец

Матч ТВ

28.11

1,4

4,5

ЗА ВЕСЬ 2019 ГОД (1 января - 1 декабря)

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Хоккей

ЧМ. 1/4 финала. Россия – США

Первый

23.05

6,6

26,8

2

Единоборства

Нурмагомедов – Порье

Первый

7.09

5,3

23,2

3

Хоккей

ЧМ. Группа. Россия – Чехия

Первый

13.05

4,9

21,3

4

Футбол

ЧЕ-2020. Россия - Бельгия

Первый

16.11

4,5

13,2

5

Футбол

ЧЕ-2020. Кипр – Россия

Первый

13.10

4,1

12,6

6

Фигурное катание

Гран-при Франции. Женщины

Произвольная программа

Первый

2.11

3,9

13,1

7

Футбол

ЧЕ-2020. Россия – Кипр

Первый

11.06

3,6

15,3

8

Фигурное

катание

Гран-при России. Женщины

Произвольная программа

Первый

16.11

3,6

11,7

9

Футбол

ЧЕ-2020. Шотландия - Россия

Первый

6.09

3,4

13,4

10

Фигурное

катание

ЧЕ. Женщины

Произвольная программа

Первый

25.01

3,4

10,9

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