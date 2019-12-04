ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон

По правилам это вроде бы был бокс, хотя на ринге встречались боец ММА с представителем пауэрлифтинга. И канал, транслировавший поединок, тоже был необычным: в привычное противостояние «Первого» с «Матчем» вклинился РЕН ТВ. Он решил показывать единоборства только нынешней осенью, пятничный эфир был всего вторым по счету. И, тем не менее, боксерский рекорд года, установленный в августе боем Ковалев - Ярд на «Первом» побит: рейтинг 2,9 процента при доле 14,2 против 2,5 и 10,0 соответственно! Таков результат исследований компании «Медиаскоп» по российским городам с населением от ста тысяч жителей.
Более того, если брать мужскую аудиторию в возрасте от 25 до 54 лет, то доля наблюдавших за победой Емельяненко оказалась просто огромной: 47,8%, то есть, каждый второй! Это ощутимо выше, чем даже у сентябрьского поединка ММА между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье (39,2).
Правда, в топ-10 спортивного ТВ-года Емельяненко, Кокляев и РЕН ТВ все равно не попали. Зато они с запасом обыграли и первый этап Кубка мира по биатлону, и футбольные еврокубки. Даже матч сборной Станислава Черчесова с Сан-Марино из предыдущей недели уступил пятничному боксу по всем статьям.
Впрочем, Дмитрий Губерниев стартом Кубка мира по биатлону тоже может быть доволен. Полтора процента - это нормальные цифры. Конечно, до фигурного катания (его на прошлой неделе просто не было) им достаточно далеко – взять хоть рейтинг 3,2 женской произвольной программы этапа Гран-при от 23 ноября с Косторной и Загитовой. Но ведь наши биатлонисты сейчас ничего особо и не выигрывают. Даже воскресный женский спринт, показанный основным каналом «Матч ТВ» не с самого начала из-за контрактных обязательств перед «Формулой-1», дотянул до целого процента. У автогонщиков результат поменьше, хотя и ненамного - 0,8.
Не густо? Ну, так я ж вам и говорю: биатлону, недавно покинувшему десятку лидеров годового хит-парада, вряд ли удастся туда вернуться в несколько оставшихся предновогодних дней. Футбольная сборная в 2019-м тоже отыгралась, так что новостей стоит ждать только от фигуристов. Там еще будут две мощные «бомбы»: финал Гран-при на этой неделе и чемпионат России в двадцатых числах месяца.
Хотя стоп! Если я правильно помню, под самый Новый год в Японии должен драться другой Емельяненко - знаменитый Федор. Х-м… Интересно, кто это будет показывать: Первый канал или опять РЕН ТВ?
СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ
ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ (25 ноября – 1 декабря)
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Бокс
А.Емельяненко – Кокляев
РЕН ТВ
29.11
2,9
14,2
2
Футбол
Лига чемпионов. Зенит - Лион
Матч ТВ
27.11
1,8
5,8
3
Биатлон
КМ. Спринт. Мужчины
Матч ТВ
1.12
1,6
6,9
4
Биатлон
КМ. Смешанная эстафета
Матч ТВ
30.11
1,5
5,3
5
Футбол
Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец
Матч ТВ
28.11
1,4
4,5
ЗА ВЕСЬ 2019 ГОД (1 января - 1 декабря)
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Хоккей
ЧМ. 1/4 финала. Россия – США
Первый
23.05
6,6
26,8
2
Единоборства
Нурмагомедов – Порье
Первый
7.09
5,3
23,2
3
Хоккей
ЧМ. Группа. Россия – Чехия
Первый
13.05
4,9
21,3
4
Футбол
ЧЕ-2020. Россия - Бельгия
Первый
16.11
4,5
13,2
5
Футбол
ЧЕ-2020. Кипр – Россия
Первый
13.10
4,1
12,6
6
Фигурное катание
Гран-при Франции. Женщины
Произвольная программа
Первый
2.11
3,9
13,1
7
Футбол
ЧЕ-2020. Россия – Кипр
Первый
11.06
3,6
15,3
8
Фигурное
катание
Гран-при России. Женщины
Произвольная программа
Первый
16.11
3,6
11,7
9
Футбол
ЧЕ-2020. Шотландия - Россия
Первый
6.09
3,4
13,4
10
Фигурное
катание
ЧЕ. Женщины
Произвольная программа
Первый
25.01
3,4
10,9