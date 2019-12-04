ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон

По правилам это вроде бы был бокс, хотя на ринге встречались боец ММА с представителем пауэрлифтинга. И канал, транслировавший поединок, тоже был необычным: в привычное противостояние «Первого» с «Матчем» вклинился РЕН ТВ. Он решил показывать единоборства только нынешней осенью, пятничный эфир был всего вторым по счету. И, тем не менее, боксерский рекорд года, установленный в августе боем Ковалев - Ярд на «Первом» побит: рейтинг 2,9 процента при доле 14,2 против 2,5 и 10,0 соответственно! Таков результат исследований компании «Медиаскоп» по российским городам с населением от ста тысяч жителей.

Более того, если брать мужскую аудиторию в возрасте от 25 до 54 лет, то доля наблюдавших за победой Емельяненко оказалась просто огромной: 47,8%, то есть, каждый второй! Это ощутимо выше, чем даже у сентябрьского поединка ММА между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье (39,2).

Правда, в топ-10 спортивного ТВ-года Емельяненко, Кокляев и РЕН ТВ все равно не попали. Зато они с запасом обыграли и первый этап Кубка мира по биатлону, и футбольные еврокубки. Даже матч сборной Станислава Черчесова с Сан-Марино из предыдущей недели уступил пятничному боксу по всем статьям.

Впрочем, Дмитрий Губерниев стартом Кубка мира по биатлону тоже может быть доволен. Полтора процента - это нормальные цифры. Конечно, до фигурного катания (его на прошлой неделе просто не было) им достаточно далеко – взять хоть рейтинг 3,2 женской произвольной программы этапа Гран-при от 23 ноября с Косторной и Загитовой. Но ведь наши биатлонисты сейчас ничего особо и не выигрывают. Даже воскресный женский спринт, показанный основным каналом «Матч ТВ» не с самого начала из-за контрактных обязательств перед «Формулой-1», дотянул до целого процента. У автогонщиков результат поменьше, хотя и ненамного - 0,8.

Не густо? Ну, так я ж вам и говорю: биатлону, недавно покинувшему десятку лидеров годового хит-парада, вряд ли удастся туда вернуться в несколько оставшихся предновогодних дней. Футбольная сборная в 2019-м тоже отыгралась, так что новостей стоит ждать только от фигуристов. Там еще будут две мощные «бомбы»: финал Гран-при на этой неделе и чемпионат России в двадцатых числах месяца.

Хотя стоп! Если я правильно помню, под самый Новый год в Японии должен драться другой Емельяненко - знаменитый Федор. Х-м… Интересно, кто это будет показывать: Первый канал или опять РЕН ТВ?

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ (25 ноября – 1 декабря)

Вид спорта Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Бокс А.Емельяненко – Кокляев РЕН ТВ 29.11 2,9 14,2 2 Футбол Лига чемпионов. Зенит - Лион Матч ТВ 27.11 1,8 5,8 3 Биатлон КМ. Спринт. Мужчины Матч ТВ 1.12 1,6 6,9 4 Биатлон КМ. Смешанная эстафета Матч ТВ 30.11 1,5 5,3 5 Футбол Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец Матч ТВ 28.11 1,4 4,5

ЗА ВЕСЬ 2019 ГОД (1 января - 1 декабря)