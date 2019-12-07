Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? - Советский спорт
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07 декабря 2019 13:19БоксУсачев Владислав

Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром?

Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO).

ПЕРВЫЙ БОЙ

Начнем с конца. Победа Руиса в первом поединке – далеко не случайность. Энди четыре раза уронил на пол Джошуа перед тем, как рефери остановил бой. Глубокого нокаута не было. Британец поднялся и после четвертого падения, затягивая с продолжением встречи прогулкой по рингу. Его можно понять, сдаться самому – неудобно перед пацанами, уж пусть рефери сам скажет стоп. Джошуа, конечно, протестовал после остановки, но вяло и неубедительно.

Британец к окончанию седьмого раунда был полностью разгромлен в боксерском противостоянии и деморализован как боец. Джошуа начал бояться Руиса и потерял веру в успех, а ведь для него все неплохо начиналось. Он отправил Руиса в нокдаун в третьем раунде. Желая закончить бой мгновенно, раскрылся и сразу получил ответ, в двойном объеме.

А ведь до их встречи в Руиса вообще не верил вообще никто. Это уже после победы мексиканца появились «эксперты» со словами: «Я так и знал». До боя все молчали. В пассиве Руиса было поражение от Джозефа Паркера, и это был его единственный 12-раундовый бой. Мексиканец пытался достать высокорослого соперника, но в этом не преуспел.

Джошуа также встретился с Паркером и без особых усилий отобрал у новозеландца титул. Британец готовился к защите с Джарреллом Миллером, который провалил допинг-тест. И именно ему на замену вышел Руис. Поэтому простая математика говорила, что если сложить два и два будет четыре. Но бокс – не математика и Руису британский боксер проиграл по всем статьям.

ВТОРОЙ БОЙ

Пробелы в технике Джошуа были видны еще задолго до его победы над Владимиром Кличко. И они никуда не пропали. Мышечная масса Энтони не позволяет ему много двигаться и постоянно оказывать на соперника давление. Даже Александру Поветкину удавалось разрывать дистанцию и доставать Джошуа ударами. Пока были силы.

В реванше Энтони помогла бы тактика Кличко, который будучи не самым техничным боксером на высочайшем уровне умел делать две вещи – держать соперника на джебе и встречать плечом, переходя в клинч, оказывая давление на спину и шею своего визави.

Джошуа в такой манере никогда не действовал, и у него не было времени, чтобы кардинально изменить стиль. По меркам тяжелого веса джеб британца – не грозное оружие. Он привык пользоваться своими габаритами на средней дистанции, выбрасывая одиночные удары. Нынешних ресурсов ему просто не хватит для победы, потому что Руис на средней дистанции выглядит намного лучше соперника. Он умеет терпеть, выжидая момент и пробивать в цель с продолжением опасной атаки.

ДЕНЬГИ

Почему же в такой ситуации Джошуа идет на ринг? У него на это есть 85 миллионов причин. Фактически, он находится в той же ситуации, что и Сергей Ковалев перед встречей с Саулем Альваресом. Слишком большой чек и слишком большой соблазн.

В случае Джошуа при любом исходе боя можно спокойно уходить на пенсию с 85 миллионами евро уже в 30 лет, обеспечив будущее даже своим правнукам. В чем собственно риск? Еще одно поражение? А кто от него застрахован в принципе?

Негодовать в этой ситуации может только Руис. Действующий чемпион мира получит чек на 13 миллионов, что в 6,5 раз меньше гонорара претендента. Промоутер Эдди Хирн знает свою работу. Он неплохо сбил цену. Руис изначально наставил на 50 миллионах за реванш, а за первый бой получил шесть миллионов.

Кстати, неизвестно как неожиданное счастье отразилось на самом мексиканском боксере. По фотографиям из зала, он в отличной форме и сбросил вес, но также в прессе сообщалось, что Руис «прогуливает занятия», прикупив «Роллс-ройс» за полмиллиона евро.

За такой короткий срок Джошуа не мог измениться к лучшему как боксер. Он точно идет за деньгами, а Руису все еще нужно работать на свое имя. Его уровня в первом поединке должно хватить для победы, и если Энди проиграет – только самому себе. Не зря говорится, что бабло побеждает зло. Проиграет тот, кто деньги оказались важнее.

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Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
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