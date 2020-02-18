«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео)

Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. Спортсмен также оценил выступление Александра Емельяненко и Михаила Кокляева по правилам бокса.

«МИЛЫЙ МАЙОРГА»

– Слышали, Рикардо Майоргу снова избили 26 января.

– Это не первый случай. Перед моим боем мне тоже сообщили, что на Майоргу напали и он в больнице. Спрашивали, будет ли бой. Оказалось, старая информация. Он тренировался. Вот и сейчас мне скинули сообщение, я говорю: «Это уже было».

– Правда, что не знали о нем перед боем?

– Да. Буквально через несколько часов после поединка с Геардом Айетовичем поступило предложение от Владимира Хрюнова. Сидели в ресторане и предложили Майоргу. Нормально? Нормально. «Кто это?» – спрашиваю. Посмотрел по Boxrec, бывший чемпион мира в двух весовых категориях. Соперник сразу заинтересовал.

– Часто вспоминаете этот бой?

– Да. Тем более он прошел в родном Нижнем Новгороде. Остался долгий шлейф славы. Внимания было много. Круто.

– Почему не пришли на открытую тренировку в Москве?

– Потому что мне позвонили в этот день во время тренировки. У Хрюнова девушка была ответственна за это, а у меня был расписан весь тренировочный план. Они понадеялись друг на друга. И получилось, что никто вовремя не поставил в известность. Так бы я пришел.

– Кстати, Майорга оказался милейшим человеком.

– Подтверждаю. Хороший, милый. Мы после взвешивания в гостинице много времени провели вместе. Я на ужине был с женой и ребенком, он со своей командой за соседним столиком. Подошли, пообщались, сфоткались. Оказалось, что у него четверо детей. Дружелюбный человек. Остальное – работа на публику.

– Бой афишировался как «Русский бык» против «Матадора» из Никарагуа. После этой встречи вас «Быком» называли?

– Нет. Это Хрюнов придумал. Он – великий шоумен. У меня на руке есть татуировка быка, которая давно сделана, а Владимир преподнес это как «Корриду в Нижнем».

– В какой момент поняли, что бой ваш?

– До последнего раунда не расслаблялся. Он терпеливый и выносливый. Может резко «взорваться». Понятно, что форма у него не чемпионская, но удар в отличие от скорости и чувства дистанции не пропадает. Поэтому у меня не было мысли, что бой – мой. Опасность от него чувствовалось. Он очень нестандартный. Особенно в защите. Низко опускает голову, что доставляло мне проблем из-за травмированной руки.

– Сильно бьет?

– Меня спасали ноги, движение. У него не получилось попасть. Только по защите. Жесткие удары, но серьезного не пропустил.

«ЗАИГРАЛСЯ И ПРОПУСТИЛ»

– Про бой с Джоном Райдером вы говорили, что атмосфера была еще круче. В чем именно?

– Атмосфера была очень крутая. Провести главный бой вечера в Лондоне у Эдди Хирна – здорово. Встретил «Мерседес» с изображениями меня и Райдера. Приятно было побывать и ощутить.

– Что пошло не так?

– Заигрался. Первое, подготовка вымотала. Я же готовился не к Райдеру. Учитывая мои кондиции, большой бой на тот момент мне не был нужен. Но глупо было отказываться от такого предложения. Я сам ждал от Райдера большего, а бой складывался для меня намного лучше. Заигрался. Излишне поверил в себя и пропустил по корпусу.

Причем я ждал этого от соперника, поэтому много двигался. Но в один момент застоялся и пропустил. Когда он попал, появилась усталость. Ноги встали. От плотного и жесткого удара по корпусу за 30 секунд не восстановишься. В ногах дрожь. Они не двигаются.

– Он тоже сильно бьет?

– Очень. Видели его бой с Каллумом Смитом? Я считаю, что Райдер его победил. До боя казалось, что Смит его с дистанции расстреляет и не даст ничего сделать, а по факту Райдер хорошо перекрывался и Смит просто не смог его остановить. ничего ему противопоставить.

– Значит, в хороших отношениях расстались с ним?

– У меня со всеми хорошие отношения. Только Райан Форд ушел с ринга, не пожав руку. Впоследствии узнав историю и образ его жизни, стало все понятно.

– Сам бой с Райдером стоял того? Не жалеете?

– Не жалею. Я столько получил положительных эмоций! Даже, несмотря на поражение. Огромный опыт. Неизвестно, когда такое еще может повториться.

– А ведь вас звали туда еще раз.

– Да буквально через две недели, но я морально не был готов. Только приехал в Нижний, звонит Хрюнов. Говорит, я там понравился, хотят меня видеть еще. Нет, спасибо.

– Хрюнов хотел заработать?

– Да. Я тоже не против заработать. Но я ушел в другую весовую категорию. Еще до боя с Райдером мне тренер (Андрей Ивичук, - прим. ред.) говорил, что второй средний вес (76 кг) – не мой дивизион. Рост и габариты не те. Пока прокатывает. С Райдером я это ощутил. Если хочешь боксировать на одном уровне с топами, нужно опускаться, поэтому сейчас проведу первый бой в среднем весе (72 кг).

– Какие впечатления остались от работы с Хрюновым?

– Если взять работу по Лондону, выполнено все, о чем договаривались. Претензий вообще никаких нет. Стоит сказать спасибо за организацию поединка. Он мог пойти на поводу у местных менеджеров, но поступил так, как мы договорились.

«УСТАРХАНОВ – НЕСЛОЖНАЯ ЗАДАЧА»

– Следующий бой у вас против Апти Устарханова. Вечер устраивает «Ахмат». Есть подозрение, что арбитры будут «работать» на заказчика?

– Такой вариант не исключен, но я этого не боюсь. Главное хорошо отбоксировать.

– Устарханова уже видели?

– Да. Но полные бои я не смотрел. Манера и тактика ведения боя понятны. Долго изучать его не считаю нужным.

– Разобраться с ним можно без специализированной подготовки?

– Без нее не разберешься, но в данном случае нет никаких сложных задач. Все открыто и доступно.

– Каким по значимости ваш бой будет в этом вечере?

– Не знаю. Точно не главный бой. Это будет 10-раундовый поединок. На кону будет промежуточный титул. Так даже лучше. Глава WBC Маурисио Сулейман недавно сказал, что 12 раундов будут длиться только чемпионские бои. Все остальные по десять раундов. Иногда, восемь.

– У кого готовитесь в Москве?

– Получилась следующая ситуация. Вся команда «Ахмата» готовиться в зале у Андрея Ивичука. Они приехали раньше, а я выхожу на замену. По факту я не могу готовиться там, поэтому тренируюсь в «Академии бокса» в Лужниках. С тренером мне повезло, это Александр Апанасенок. Участник олимпийских игр 2004 года. Очень грамотный парень. Спасибо ему, что откликнулся за такое короткое время. Он не просто держит лапы, а проникся моим стилем, предложил тактику. Нарабатываем. Все под четким контролем. Мне все нравится.

«В ММА МЕНЯ ЗАДУШИЛИ»



– Вы ж порой выступаете по другим видам спорта. Был рукопашный бой с Максимом Ефременко, например.

– Да. Опять предложил Владимир Хрюнов. Я же мастер спорта по рукопашному спорту. Выступим? Почему нет? Копейку заплатят, я не против. Рукопашка – мое родное, но подготовка шла конкретно по боксу. Все взял из старого багажа.

– С ничьей согласен?

– Нет. Ефременко дрался на своей территории. В своем виде спорта. Я считаю, что выиграл, но ничья не задела. Зрители довольны.

– Вы ведь еще кикбоксингом занимались.

– Да. У меня были две операции на коленях – крестообразные связки. В 2011 году первая травма. Полгода восстанавливался. Выиграл Кубок мира. И тут вторая травма. Завязывать с кикбоксингом думал еще после первой травмы. Там деньги совсем маленькие. Когда я выиграл чемпионат России, мне сразу предложили перейти в профессионалы. Встретились в Ростове во время турнира. Назвали цифры и гонорары – «Нет, спасибо». Мази и капельницы в аптеке дороже стоят. Тем более с учетом опасности травм. Желания вернуться не было.

– Сейчас карьера сосредоточена только на боксе?

– Да.

– В ММА не предлагали?

– У меня был этот опыт. Я же еще мастер спорта по боевому самбо. В нижегородской области проходил Кубок по самбо имени Федора Емельяненко, а перед этим я по приглашению прошел сборы со сборной России. Неплохо занимался. Даже в борьбе.

«Давай, выступишь», – предлагает тренер сборной области по боевому Самбо Алексей Чугреев.

«Давай», – и я выполнил норматив мастера спорта на первом турнире.

«У меня люди по десять лет тренируются, чтобы норматив выполнить. Давай на турнире выступишь».

«Давай».

Моим соперником стал Александр Бутенко из команды Red Devils. Я его не знал. Сказали, что соперник серьезный. Первый раунд я его бил, чуть не задушил. Отбил ноги лоу-киками. На второй раунд вышел добивать, но подустал. Раунды там по пять минут. Замедлился. Он сделал проход, зашел сзади, перевел в партер и «задушил».

После этого мне предлагали остаться, но я отказался. Нужно бороться, я а не борец. Например, Петр Ян тоже кикбоксер, но переквалифицировался. Много времени посвятил борьбе. Если переходить, надо было в тот момент. Сейчас поздно.

«ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПОЖАЛЕЛ КОКЛЯЕВА»

– Почему? Думаю, что можно к Камилу Гаджиеву обратиться.

– Как обратиться? Привет, я не умею драться и бороться. Можно бой организовать? Как организатор Гаджиев – молодец. Сами видите, пишут, что уже Конор Макгрегор и Энтони Джошуа интересуются и хотят получить пояс Рен-ТВ. Ажиотаж мощный.

– Как вам бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева? Может Максим Новоселов больше понравился.

– Позорище редкостное в плане боев. Думаю, что это не только мое мнение. А ведь на андеркарте выступали Георгий Челохсаев и Владимир Мышев. Показали отличные бои, и они должны быть центром внимания. Но как шоу, все молодцы. Создали ажиотаж и продали все билеты. Был полный зал.

Спрашивают: «Кто выигрывает?» Это клоунада. Даже смотреть не буду. Тем не менее, дождался и посмотрел бой. Ребята денег заработали. В этом все молодцы.

– Хоть что-то удивило?

– То, как Кокляев пошел вперед и стал махать руками. Но все было понятно, Кокляев и раньше мог упасть. Емельяненко его пожалел.

«КУДРЯШОВ СЛИЛ БОЙ»

– Посмотрели бой Дмитрия Кудряшова с Вацлавом Пейсаром?

– Конечно. Я с ним хорошо знаком. Болел, переживал и хотел, чтобы он выиграл. Но он откровенно слил бой. Отбоксировал очень плохо, намного хуже, чем умеет. Встретил недавно Алексея Папина. Он тоже в шоке. Разговор зашел до обсуждения следующей встречи Кудряшова – с Русланом Файфером. Они будут боксировать за звание претендента. Леха: «Я выше в рейтинге их обоих, почему не я?» Но у него была операция. Сейчас восстанавливается. У него все впереди.

– Кудряшову кто-нибудь из коллег сказал: «Дима, ты проиграл»?

– Я ничего не говорил. Он все сам понимает. Адекватный пацан. Как-то в голову не пришло написать ему: «Поддерживаю тебя, но ты все свил».

– Какие шансы у Дмитрия с Файфером?

– Я знаком и с Русланом, но за его боями пристально не слежу. Все друзья по инстаграму. Конечно, если Кудряшов будет в такой форме, у Файфера большой шанс на победу. Шансы примерно равны. Все будет зависеть от конкретной подготовки к бою. Заранее фаворита не определю.

«НЕ ДУМАЛ, ЧТО АЛЬВАРЕС ВЕРНЕТСЯ В 72»

– Сейчас Геннадий Головкин вместо чемпионов предпочитают проводить бои с боксерами конца первой десятки. Есть сожаление, что слишком рано разменяли ноль в графе поражений? Авось и ваша фигура бы их привлекла.

– Никакого сожаления или переживания. Грех было отказываться от такого предложения. Кто смотрит, знает, что можно открыть статистику и узнать, откуда поражение, от кого и как.

– История противостояния Головкина и Альварес окончена?

– Я думал, что мексиканец не вернется в 72 кг. В 79 кг ему однозначно делать нечего, но он мог оказаться в 76 кг. Тем интереснее. Я на 22-й позиции. Могу приблизиться, ведь Сергею Деревянченко это удалось. Могу и я.

– Можно подробнее про бой Головкина и Деревянченко?

– Геннадий выиграл, Сергей показал очень конкурентный бой. Шел вперед, старался, но Головкин более профессионален и опытен. Выиграл с небольшим перевесом.

– Бои Головкина с Камилом Шереметой и Альвареса с Риото Муратой интересны?

– Интрига есть. Интерес к афише. Альварес будет фаворитом в любом противостоянии. Все хотят заработать денег, воспользоваться шансом. Даже поражение сделает тебе имя, если встретишься с известным соперником. Глупо отказываться.

«БОЛЕЛ ЗА ТИХОНОВА»

– Бокс часто смотрите?

– Нет. Футбол. У меня трагедия сейчас – «Манчестер Сити». Грозит дисквалификация на два года и не похоже, что протест поможет. Печально.

– Наказание разве не заслуженное?

– Если нарушение правил финансового Fair Play было, заслуженно. Все должно быть по правилам.

– В России за кого?

– Вперед самарские «Крылья Советов».

– В этом сезоне они выступают не лучшим образом.

– К сожалению, не только в этом. В ФНЛ вылетали. Но болею за них и давно. Когда они вылетали в ФНЛ, я не убирал кепку и майку. Смотрел игры. Было даже интереснее. Всех побеждали. Настроение было всегда хорошим.

– Почему «Крылья»?

– Я всегда болел за Андрея Тихонова. Именно за него, а не за «Спартак». Нравился всем. Когда Тихонов перешел в «Крылья», я продолжил болеть за него, и долгое время не болел за клуб. И спустя долгое время и бронзовые медали, команда полюбилась, хотя кроме «Крыльев» с Самарой меня ничего не связывает.

«МАГА СЪЕСТ ЕМЕЛЬЯНЕНКО»

– Бокс – спорт для нищих?

– Есть документальный фильм «Чемпионы». Это выражение Эвандера Холифилда. Он сказал: «Бокс – спорт для бедных». Человек, у которого есть благосостояние, не будет получать по голове, чтобы заработать «копейку», которая у него итак есть. Смысл? Нет мотивации. Должна быть ситуация, что нужно содержать семью, а ты сам кроме как боксировать ничего не умеешь. Это мотивирует. Тогда будет результат. Без финансовой мотивации достигнуть результата тяжело.

Есть примеры Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо или Энтони Джошуа, которые заработали продолжают зарабатывать деньги. Им уважение, но такие случаи единичны.

– Стоит ли смотреть реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера?

– Конечно. Их первый поединок был интересным. Второй бой напрашивался. Не буду делать прогноз. Хочу, чтобы повторилось развитие событий первой встречи этих боксеров. Чтобы были падения и интрига.

– Следите за противостоянием Магомеда Исмаилова и Емельяненко?

– Лично знаком с Магой. Буду болеть за него. Исмаилов, кстати, любящий треш-ток, отвечает за слова. Он говорит, что его слова мотивируют его жить в зале. Он за свои слова отвечает. Поэтому досрочная победа Исмаилова. За счет желания, мощи и силы. Мага на ходу, а у Емельяненко этого нет.

– Как вы относитесь к фигуре Емельяненко как спортсмену?

– Они дискредитирует всех. Пьет, попадает, в истории, драки и другие скандалы. Какой это пример?

– Недавно он «заКадыровался». Обещал год не пить Рамзану Ахматовичу.

– Наверное, сразу сел пьяным за «Мерседесе».

– Вес не сыграет роль в поединке Исмаилова и Емельяненко?

– Емельяненко «сдохнет» за полторы минуты хорошего поединка. Мага закроется, отдаст ему центр, раздергает, пройдет в борьбу и измотает. Емельяненко придется приложить много усилий. Я сам знаю, как это тяжело. Ему не хватит «физухи». Мага его «съест».

«НЕ ВИЖУ ПЕРСПЕКТИВ У КОВАЛЕВА»

– В поединке Артура Бетербиева и Александра Гвоздика что-то стало для вас открытием?

– Открытием нет, но я думал, что будет что-то похожее на Александр Усик – Мурат Гассиев. Но Бетербиев хорошо подготовился, лучше прессинговал, обрезал углы, доставал по корпусу, замедлил соперника. Гвоздик пропустил и проиграл.

– Кто будет фаворитом в поединке Бетербиева с Дмитрием Биволом?

– Бетербиев. За счет мощи. У Димы хорошая техника. Это не будет в одну калитку.

– Можно пару слов о Сергее Ковалев, и его поведении после поражения от Сауля Альвареса?

– «Отстаньте от меня, я заработал»?

– Вроде того.

– Он заранее стал извиняться за возможное поражение. Тогда все стало понятно. У него семья и как отказаться от хорошего предложения? И я бы согласился. Бой никаких сюрпризов не преподнес.

– Следующий поединок Ковалев проведет в первом тяжелом весе.

– Мышцы ему точно надо набирать, а по антропометрии он подходит для этого дивизиона.

– Но там есть боксеры, которые «гоняют» и бьют сильнее, чем Альварес.

– Конечно. Перспектив в этом весе у Сергея я не вижу.

– Финал Суперсерии между Майрисом Бриедисом и Юниером Дортикосом получится скандальным, как недавний полуфинал?

– В полуфинале, конечно, был кошмар.

– Как бывший кикбоксер оцените удар локтем Майриса?

– Там нельзя бить локтем, а предстоящий бой интересный.

– Не поразило обилие ошибок рефери?

– Это была территория Бриедиса. Как минимум, стоило признать бой несостоявшимся.

– Что нужно было делать?

– Использовать VAR как в футболе. На основании просмотра боя по телевизору экспертной комиссией можно пересмотреть результат. В данном случае, пересмотреть можно было и в самом зале. Коррупционные моменты никуда не исчезли.

«БУДУ ХОРОШО ГОТОВ К БОЮ»

– Кто был кумиром в детстве?

– Джеки Чан, Жан-Клод ван Дамм и компания. Дрался сам много. В школе на меня жаловались. Вижу, что это крутые мужики, всех побеждают и спасают мир. Нужно быть таким. Еще помню, с братом ждали по две недели, чтобы фильм посмотреть.

– Журналист Олег Кашин на днях заявил, что ММА надо запретить, поскольку там только преступники. Вы все единоборства знаете изнутри, хватает там преступников?

– Например, мой бывший соперник Райан Форд. Был сильно удивлен, когда узнал, что это за личность.

– Боксер тренируется, оттачивает удары. Бывают случаи, когда хочется проверить свою силу вне зала?

– Как показывает практика, применяют силу и потом «уезжают».

– Сейчас готовы применить сто процентов силы против своего соперника Устарханова?

– Я выйду в очень хорошей форме. Психологический настрой – отличный. Немного не хватило времени, но большой роли это не сыграет. Первый опыт, когда выхожу на замену, но все будет нормально. Всех приглашаю на вечер бокса, который пройдет 21 февраля в «Динамо» на Крылатском. Спасибо всем, кто пишет слова поддержки.

Еще хочу обратиться к болельщикам «Крыльев Советов». Скоро возобновится чемпионат. Мужайтесь. Игра с «Оренбургом» вернется нас на хорошие позиции. Моя любовь к этому клубу известна и многие болельщики «Крыльев» болеют за меня. Отдельное спасибо ребятам, которые ведут социальные сети самарцев.